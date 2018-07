Novim duvanskim kombinatom upravljaće druga arapska firma

Kompanija BMJ industries će ugovor o dokapitalizaciji Novog duvanskog kombinata (NDK), koji je potpisala sa Vladom i Glavnim gradom Podgorica, prenijeti na kompaniju Grand Internacionale FZE.

Ta firma, sa sjedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima (UAE) je u stoprocentnom vlasništvu Ahmeda Brairata, koji je ujedno i vlasnik BMJ industries. Registrovana je za poslove upravljanja projektima i vođenja konsultantskih usluga u vođenju poslova. Vlada je dala saglasnost na prenos ugovora.

To se navodi u izvještaju nadzorne komisije za implementaciju ugovora o dokapitalizaciji za NDK koji je Vlada utvrdila na sjednici u četvrtak.

Prema podacima iz Vladinog dokumenta revizorska kuća “Ernes and Young” je procijenila da je investitor iz UAE do kraja prošle godine uložio u NDK ukupno 15,96 miliona eura, čime je ispunio obavezu iz ugovora da u prvoj godini investira 12 miliona eura. Ukupna investicija za tri godine treba da bude 30 miliona eura. Dalje, navodi se da su BMJ industries i Grand Internacionale FZE potpisali ugovor kojim je Grand Internacionale FZE preuzeo sva prava i obaveze iz ugovora o dokapitalizaciji i saradnjom je predviđena solidarna odgvornost BMJ industries za ispunjenje svih obaveza iz ugovora o dokapitalizaciji.

Na sjednici je utvrđen predlog smjernica makroekonomske i fiskalne politike Crne Gore za period od ove do 2021. godine, kao dokument kojim obuhvata srednjoročni makroekonomski i fiskalni okvir, na osnovu kojih su utvrđeni limiti potrošnje, obavezujući za 2019. godinu.

“Planirani deficit javnih finansija u 2018. godini iznosi 2,2 odsto BDP-a, dok će u narednom srednjoročnom periodu u 2019. pasti na 1,8 odsto BDP-a i u 2020. i 2021. ostvariti suficit od 3,9 odsto. U periodu 2018. do 2021. javni prihodi će rasti sa 1,98 milijardi u 2018. godini na 2,16 milijardi u 2021. godini, dok će kao procenat učešća u BDP-u, javni prihodi imati opadajući trend, imajući u vidu da je nominalni rast BDP-a brži od rasta prihoda. Javna potrošnja će se kretati u rasponu od 2,08 milijardi u ovoj do 1,97 milijardi u 2021. godini. Javni rashodi će rasti do nivoa od 2,14 milijardi u 2019. godini, nakon čega uspostavljaju silazni trend. U čitavom periodu projekcije, procenat učešća javne potrošnje u BDP-u opada do nivoa od 39,7odsto BDP-a u 2021. godini. Glavni razlog smanjenja javne potrošnje rezultat je očekivanog završetka izgradnje prioritetne dionice autoputa Bar - Boljare, koji će rasteretiti kapitalnu potrošnju koja je u najvećoj mjeri i generisala deficit javne potrošnje u prethodnom periodu”, projekcija je Vlade.

Vlada očekuje da u ovoj godini raste javni dug do nivoa od 73,6 odsto BDP-a, a od naredne uspostavlja se silazni trend i njegovo kretanje od 70,5 odsto procijenjenog BDP-a, dok se u 2020. godini očekuje značajnije smanjenje javnog duga, na iznos od 65,3 odsto BDP-a. Procjenjuje se da će se u 2021. godini javni dug spustiti na nivo od 60,5 odsto BDP-a.

Vlada je imenovala Savjet Agencije za zaštitu konkurencije u sastavu predsjednik Miodrag Vujović i članovi Jovana Tošković i Novo Radović. Za v.d. direktora Agencije određena je Lepa Aleksić

EPCG kasni sa otkupom akcija od A2A

Vlada se sa italijanskom kompanijom A2A načelno saglasila da do 30. septembra produži rok za ispunjavanje obaveza iz ugovora o izvršenju put opcije, za koje je nadležna Elektroprivreda. Vlada je ovlastila ministarku ekonomije Dragicu Sekulić da sa ovlašćenim zastupnikom A2A razmijeni pismo u vezi sa ugovorom o put opciji kojim se EPCG rok za otkup sopstvenih 17,252,885 akcija produžava do 30. septembra 2018. godine, a rok za raspodjelu dobiti EPCG utvrđuje kao 30 dana od Skupštine akcionara EPCG-a zakazane za 20. avgust 2018. godine

Vlada je zadužila Ministarstvo ekonomije da formira Komisiju za izradu tenderske dokumentacije za davanje u dugoročni zakup zemljišta u državnoj imovini u cilju izgradnje vjetroelektrane na teritoriji opština Budva i Bar.

“Vođeni smjernicama za unapređenje energetskog sektora intenzivirana je komunikacija sa potencijalnim investitorima koja je i formalizovana kroz podnošenje zahtjeva društva Vjetroelektrana Budva doo Podgorica za raspisivanje tendera za izbor investitora u vezi izgradnje vjetroelektrane i zakupa zemljišta na lokalitetu Brajići – opštine Budva i Bar. Zahtjevom je iskazana spremnost za realizaciju vjetroelektrane ukupne instalisane snage od 75 MW, čime se očekuje iznos direktnih ulaganja preko 100 mil. eura u Crnoj Gori”, navodi se u informaciji.

Vlada je odlučila da 300.000 eura, koje je uplatila kompanija Nortzh star, uplati Opštini Herceg Novi za troškove eksproprijacije u cilju izgradnje infrastrukture do hercegnovskog dijal ostrva Luštica, koju je zakupio North star.

