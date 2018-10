Novinari RTCG svjedočiće o pritiscima na uređivačku politiku

Punomoćnica bivše generalne direktorice Radio-televizije Crne Gore (RTCG) Andrijane Kadije, advokatica Marija Radulović, kazala je juče da očekuje da će sud savjesno i objektivno sagledati predložene dokaze i u krajnjem donijeti jedinu moguću zakonitu odluku, a to je da poništi nezakonito rješenje o njenoj smjeni.

“Ono što bih htjela da istaknem je da je apsolutno svima jasno da razlozi za razrješenje Andrijane Kadije nijesu činjenično utemeljeni. Mislim da u prilog tome koliko su pravno utemeljene odluke Savjeta RTCG o smjenama generalnih direktora, govore ishodi prethodnih sudskih postupaka, koje su vodili Branko Vojičić i Rade Vojvodić, smatram da će i ovaj postupak ići u tome pravcu”, kazala je Radulović.

Ona je na jučerašnjem ročištu pred sudijom Osnovnog suda u Podgorici, Biljanom Krgović, osim Kadije, predložila da se u svojstvu svjedoka saslušaju urednici emisija na RTCG Svetlana Slavujević, Miodrag Bubreško, Ratka Pavlović i Irena Rašović, o okolnostima uticaja na uređivačku politiku.

Kadija je tužila RTCG i traži od Osnovnog suda da poništi odluku o njenoj smjeni, jer smatra da je nezakonita.

Ona je početkom juna razriješena dužnosti generalnog direktora zbog spornog ugovora sa Centrom za građansko obrazovanje (CGO), kojim se prema ranijem zaključku Savjeta RTCG stvorila mogućnost toj NVO da ugrozi uređivačku nezavisnost Javnog servisa.

Pravni zastupnik RTCG, Dimitrije Prentić prihvatio je predloge, a sljedeće ročište zakazano je za 29. novembar u 12:45.

​RTCG nije priložio nijedan dokaz u odgovoru na tužbu - Radulović Foto: Savo Prelević

Radulović je tražila i da se dostave tonski zapisi sa dvije sjednice Savjeta RTCG, odnosno sa jedne na kojoj je pokrenuta smjena Kadije i sa druge na kojoj je to i urađeno.

“O snazi argumentacije sa kojom RTCG ulazi u ovaj sudski postupak mislim da govori to da nijesu priložili nijedan jedini dokaz u odgovoru na tužbu u vezi sa onim što tvrde, tako da to dovoljno govori o ozbiljnosti pristupa. To je na neki način prepisana inicijativa Mima Draškovića, koja je uveliko poznata javnosti, paušalne tvrdnje, da je sve u skladu sa zakonom, bez bilo kakvih detaljnijih ulazaka u samu problematiku i suštinu”.

Kadija je smijenjena poslije višemjesečnih političkih pritisaka na javni servis na inicijativu jednog od članova Savjeta RTCG Mima Draškovića.

Formalni razlog za smjenu je bio ugovor koji je RTCG potpisala s Centrom za građansko obrazovanje (CGO), a kojim je po ocjenama člana Savjeta Mima Draškovića, dozvoljeno miješanje u uređivačku politiku javnog servisa.

Kadija je uoči glasanja kazala da je “svjesna” da ne može odbraniti “unaprijed donesene odluke”, da je nezakonito smijenjena, kao i da je “kriva” jer je “apolitična.”

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (1 glasova)