Nuhodžić: MUP i Uprava policije će biti na braniku države

Pripadnici MUP-a i Uprave policije su, djelujući u različitim periodima, utkali dio svojih života u procese koji su doveli do slobodne, nezavisne i demokratske Crne Gore, a MUP i UP će biti na braniku države i svojim primjerom štititi najveće vrijednosti multietničke, demokratske i evropske Crne Gore, poručio je Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić večeras povodom Dana policije.

„Svjesni odgovornosti koju smo, kao pripadnici MUP-a i Uprave policije, preuzeli u ovom vremenu, ovaj praznik doživljavamo kao dan u kome ćemo, s našim prijateljima i saradnicima, sumirati godišnje rezultate. Ali, isto tako, prisjetiti se svih onih pregalaca koji su na različitim pozicijama i u različitim periodima, doprinosili afirmaciji našeg Ministarstva. Svima pojedinačno dugujemo zahvalnost na privrženosti svom poslu i posvećenosti državi Crnoj Gori i njenim vrijednostima. Vi ste utkali dio svojih života u procese koji su doveli do slobodne, nezavisne i demokratske Crne Gore i njene sveukupne sigurnosti. Stoga je 2. oktobar datum koji nas obavezuje da, svako u dijelu svoje odgovornosti, pruži svoj doprinos jačanju građanskih principa i demokratije. A s druge strane, ovaj nas datum poziva da stvaramo sve bolje uslove za dostojanstveno obavljanje zahtjevnih poslova koji su nam povjereni. Izgradnja međusobnog povjerenja za nas je i cilj i obaveza. Želimo da našoj Crnoj Gori u trajno nasljeđe ostavimo mir i stabilnost. Vladi Crne Gore nema prečeg zadatka i humanije dužnosti“, rekao je Nuhodžić večeras u Podgorici na svečanoj akademiji priređenoj povodom Dana policije.

On je rekao da Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije svakodnevno djeluju u pravcu ostvarenja strateških državnih interesa, da je ideal slobodan pojedinac i da čuvajući tu vrijednost MUP i UP jačaju „temelje demokratske i evropske Crne Gore, koja je siguran dom svim njenim građanima, zajednička multietnička kuća, otvorena i bezbjedna“.

„Jačanje institucija i danas je izazov Vlade Crne Gore na koji ćemo odgovoriti efikasno i spremno. Baš kao što će naš odgovor svakoj vrsti narušavanja temelja društva biti konkretan, principijelan i dugoročno održiv. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava policije na svim poljima će raditi na izgradnji pozitivnog imidža, utemeljenog na postignutim rezultatima. Mi smo zaštitnici sistema i čuvari ustavno zagarantovanih vrijednosti čija dostupnost mora biti obezbijeđena u svakom momentu. I čija je osposobljenost najbolji garant očuvanja i zaštite svih naših građana, njihovih prava i njihove opravdane ambicije da svoj životni i radni ambijent grade na nivou evropskih mjerila", rekao je Nuhodžić.

Govoreći o kadrovima, Nuhodžić je rekao da se ljudski resursi redovno osvježavaju i usavršavaju, te da se redovno ulaže u institucije i to iz državnog budžeta i kroz međunarodne programe.

„Naše Ministarstvo prepoznaje se po kvalitetnoj saradnji u mnogim projektima organizovanim od strane relevantnih internacionalnih institucija. Tu mogućnost smo na odličan način iskoristili i svu podršku, materijalnu, kadrovsku i svaku drugu, upregnućemo kako bismo ojačali sistem bezbjednosti“ – poručio je ministar unutrašnjih poslova dodajući da se Ministarstvo rješava i pitanje uslova za život i rad zaposlenih.

„Nedavno potpisani sporazum sa sindikalnim partnerima iz ovog sektora pokrenuće rješavanje životnog pitanja pod povoljnim uslovima za mnoge naše zaposlene. I to u svim krajevima Crne Gore. Oni su to zavrijedili svojim odnosom i prema poslu i prema državi. Takve projekte ćemo nastaviti i u budućnosti, čineći sve da pripadnik MUP-a i UP osjeća ponos svojom legitimacijom, jednako na sjeveru i na jugu, u Podgorici ili u Prijestonici, na putnim pravcima ili na granicama, u kancelarijama ili prilikom obavljanja najtežih fizičkih poslova“, rekao je ministar.

Izrazivši zahvalnost građanima na razumijevanju aktivnosti policije, poručio građanima je da će "MUP i UP biti na braniku naše Crne Gore, i svojim primjerom štititi najveće vrijednosti multietničke, demokratske i evropske Crne Gore“.

Direktor Uprave policije Veselin Veljović kazao je da više od šezdeset odsto građana vjeruje policiji, kao i da je neophodno da svi elementi sistema pokažu odlučnost u borbi protiv organizovanog kriminala.

"Ma koliko naši rezultati bili dobri, uvijek možemo više za građane i državu", kazao je Veljović, ističući da je opasnost za organizovani kriminal proaktivno djelovanje institucija.

