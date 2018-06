Nuhodžić: Organizovani kriminal se organizuje da dugo traje, država sa institucijama će pobijediti

Crna Gora je, prema podacima od 2014. do 2016. godine, imala 796 policajaca na 100.000 građana, dok je evropski standard 211 policajaca. Ali zato je, prema podacima Instituta Alternativa i Regionalne mreže Pointpulse, posljednjih godina imala dva puta više ubistava na 100.000 stanovnika nego susjedna Srbija.

Ministar unutrašnjih poslova Mevludin Nuhodžić smatra da ta računica nije dobra jer u evropski standard ne ulaze granični policajci, kao i da Crna Gora ima snage da se izbori sa organizovanim kriminalima.

"Te statistike nijesu usaglašene. U EU u broj policajaca u odnosu na broj stanovnika ne računa se granična policija, dok oni koji barataju sa ovim podacima kod nas računaju graničnu policiju. Borba protiv organizovanog kriminala je težak posao. Organizovani kriminal se organizuje da dugo traje. Ima svoju hijerarhiju, sredstva, pravila. Institucije države Crne Gore će izaći na kraj sa organizovanim kriminalom. Nemam dilemu da će država sa svojim institucijama pobijediti kriminal", poručio je ministar tokom radne posjete opštini Nikšić.

Što se tiče istrage povodom napada na novinarku "Vijesti" Oliveru Lakić, ministar je kazao da je taj slučaj prioritetan u radu policije.

"U toku su polijsko-tužilačke aktivnosti. Taj slučaj je u prioritetu rada policije i nadležni organi intezivno rade na rasvjetljavanju tog slučaja", rekao je on.

Kada je u pitanju bezbjednosna situacija u gradu pod Trebjesom ona je, kazao je ministar veoma dobra, a nikšićki Centar bezbjednosti je tokom protekle godine postigao značajne rezultate u radu.

"To najbolje ilustruje podatak da je Centar bezbjednosti Nikšić u prošloj godini imao u rasvjetljavanju procenat svih krivičnih djela 72,4 odsto. To je odličan rezultat i to najslikovitije govori o radu Centra bezbjednosti u Nikšiću", kazao je ministar koji je posjetio CB Nikšić i razgovarao sa načelnikom i rukovodstvom.

Prema njegovim riječima u razgovoru je "apostrofirana neophodnost" kadrovskog jačanja, materijalno tehničkog opremanja i edukacija policijskih službenika.

"Razgovarali smo i o novim idejama i akcijama koje će dati doprinos da bezbjednosna situacija u Nikšiću ostane stabilna".

Ministar se susreo i sa predsjednikom Opštine Veselinom Grbovićem i saradnicima i izrazio zadovoljstvo radom lokalne uprave koja je "kvalitetan servis za građane".

"Opština na čelu sa Grbovićem je agilna i u rješavanju infrastrukturnih i komunalnih problema Nikšića. Riječ je o rukovodstvu koje nastoji da sve sfere razvoja Nikšića učini intezivnim i Nikšić učini još ljepšim nego što je bilo do sada".

Pohvalio je lokalnu upravu i zbog "agilnosti kada su u pitanju investicije", kao i rješavanje stambenih pitanja zaposlenih u zdravstvu, Opštini, policiji, ali i kod penzionera.

"Lokalna uprava je donijela odluku da ustupi građevinsko zemljište bez komunalne naknade za rješavanje 140 slučajeva stambenih potreba radnika sektora bezbjednosti", kazao je ministar.

Predsjednik Opštine, Veselin Grbović, kazao je da će za najviše dva mjeseca gradski Trg biti pokriven video nadzorom.

"Napravićemo pilot projekat i napraviti video nadzor u centru Nikšića i kasnije na osnovu njega nadam se da će čitav Nikšić biti pokriven što će sigurno uticati na još bolju bezbjednost našeg grada", kazao je Grbović.

Nuhodžić je posjetio i NVO SOS telefon i uvjerio se, kako je kazao, i u njihov kvalitetan rad i kazao da je pitanje nasilja nad ženom i djecom jedno od prioritetnih u radu MUP-a.

Razgovarali i o Domu revolucije

Nuhodžić i Grbović su razgovarali i o Domu revolucije sa čijom rekonstrukcijom, i to prve faze koja obuhvata deset odsto prostora, se počelo u martu.

"Očekujemo da nam Vlada omogući da dajemo prostor na zakup do 30 godina zainteresovanim investitorima. To je najbezbolniji način da riješimo gorući problem u srcu grada. Postoji nekoliko značajnih investitora koji su praktično na korak da uđu u te poslove. Moramo raspisivati tendere, ali moramo dobiti dozvolu Vlade", kazao je Grbović.

Prema njegovim riječima sjutra ima razgovor sa investitorom koji je već prisutan u Nikšiću i koji je zainteresovan za jedan dio Doma revolucije.

"Ako to dogovorimo onda ne brinem i očekujem da ćemo sve u doglednom vremenu riješiti i to ide bolje nego što sam očekivao", kazao je Grbović.

