Nurković: Cio život sam direktor, drugo ne znam da radim

Dojučerašnji direktor “Komunalnog” u Rožajama Huzeir Nurković rekao je da nema ništa sporno u tome što velik broj članova njegove uže i šire porodice radi u tom preduzeću, i poručio da je to normalno jer su “najveće pleme” u Crnoj Gori.

“Mi smo najveće plame u Crnoj Gori. Najveće pleme. Ja vam kažem, mi držimo državu, a ne opštinu,” kazao je Nurković na pitanje “Vijesti” kako komentariše to što su mnogi od zaposlenih u tom gradskom preduzeću bliski njemu i njegovoj porodici.

Ovaj Rožajac kazao je da ne želi da komentariše pojedinačne slučajeve jer od prošle nedjelje više nije direktor u tom gradskom preduzeću.

Prema nezvaničnim informacijama, u “Komunalnom” se na mjestu zamjenika direktora nalazi njegov brat Husein Nurković, pravnici su sestrić i sestričina Semir Hasić i Anela Dedeić, mjesta portira i šefa vozača pokrivaju braća od stričeva Fahrudin i Safet Nurković, a tamo radi i brat direktorove supruge Enes Mujević. U ovom preduzeću posao su našli i njegove prve komšije, saznaju “Vijesti”.

Nurković se, prema imovinskom kartonu na sajtu Agencije za sprečavanje korupcije, na tom mjestu nalazio od početka oktobra 2014. godine. Njegova direktorska plata iznosila je malo više od 1.035 eura mjesečno.

“Vijestima” se pohvalio da je dosadašnji radni vijek uglavnom proveo u direktorskim foteljama.

“Ja sam 30 godina direktor. Non stop sam direktor. Ja drugi posao ne znam da radim, samo da sam direktor. Imam 32 godine radnog staža, 30 sam direktor”, istakao je on.

On je bio, između ostalog, direktor građevinske stolarije, pilane, direktor prodaje, a potom i tehnički direktor “Gornjeg Ibra”...

Nurković je, međutim, potvrdio da je broj zaposlenih u tom preduzeću nekih 80, ali da nije tačna informacija da je bilo ko iz lokalne ili centralne vlasti tražio prije dvije godine da se njihov broj smanji za najmanje 10.

Opština Rožaje je 2015. potpisala ugovor sa Ministarstvom finansija, prema kome je rožajsko Komunalno preduzeće do kraja 2016. trebalo da otpusti 10 do 12 odsto radnika. To se nije dogodilo.

Pohvalio se da mu je brat vodio Monteput, sad mu sin tamo radi

Rožajac je kazao da se mnogi Nurkovići nalaze na visokim pozicijama.

“Meni je direktor ‘Monteputa’ brat,” pohvalio se, između ostalog, Nurković.

Na čelu “Monteputa” bio je do kraja 2016. sadašnji ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković, a na tom mjestu ga je naslijedio Jonuz Mujević.

Međutim, uvidom u imovinski karton vidi se da je direktorov sin Admir Nurković zaposlen upravo u “Monteputu” i da tamo prima 900 eura mjesečno.

Prvi put se zaposlenje mlađeg Nurkovića pominje u kartonu za 2016. godinu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 1 (3 glasova)