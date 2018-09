Nurković: Prava radnika aerodroma biće zaštićena kolektivnim ugovorom

Prava radnika aerodroma Podgorica i Tivat biće zaštićena kolektivnim ugovorom, a država neće dati nikakvu garanciju za zaduženje koncesionara, poručio je ministar saobraćaja i pomorstva, Osman Nurković, dok predstavnici opozicije i civilnog sektora smatraju da treba zaustaviti davanje aerodroma pod koncesiju.

To je saopšteno na okruglom stolu, koji je organizovalo Ministarstvo saobraćaja i pomorstva, povodom javne rasprave o koncesionom aktu za Aerodrome Crne Gore i Nacrtu ugovora o koncesiji u vezi sa aerodromima Podgorica i Tivat.

Nurković je istakao da je ogromno interesovanje firmi za koncesiju i da su zainteresovane tri francuske firme, dvije turske, dvije njemačke, po jedna iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta, i iz Južne Koreje.

"Trenutno stanje u Aerodromima ne zadovoljava potrebe ni građana, ni putnika, ni privrede, posebno turističke. Potreba putnika nam je urgentno nametnula potrebu da uradimo nešto da osavremenimo Aerodrome, da proširimo kapacitete i poboljšamo uslove“, rekao je Nurković.

On je rekao da se, od komercijalnih usluga na Aerodromima, ostvaruje prihod od 12 do 14 odsto, a prosjek na evropskim aerodromima je, kako je dodao, 48 odsto.

"Ne rukovodi se dobro Aerodromima i prihod može da se mnogo uveća u odnosu na trenutni", smatra Nurković.

On je istakao da su špekulacije i podvale da se radi o prodaji Aerodroma.

"Radi se o koncesiji, o davanju na upravljanje Aerodroma na rok od 25 do 30 godina. Imovina ostaje u vlasništvu države i ne prenosi se ništa, i imovina koja se izgradi tokom ovih godina će sva biti vraćena državi“, kazao je Nurković.

Prema njegovim riječima, prvi uslov za davanje pod kocesiju je da budući koncesionar ponudi avansnu uplatu.

"Manipulacije su koliko mi možemo da dobijemo od te avansne uplate. Mi smo stavili minumum 100 miliona eura. To zavisi od ponuda i od interesovanja koncesionara. Ne zavisi naša odluka samo od avansne uplate, nego i od drugih elemenata. Mi očekujemo oko 200 miliona eura investiciju u narednih 25 do 30 godina. Bodovaćemo ono što je investicija u naredne dvije do tri godine, jer je nama urgentno ulaganje u proširenje kapaciteta u tom periodu", objasnio je Nurković.

Foto: PR Centar

Narednih dana će, kako je rekao, biti potpisan kolektivni ugovor, čime će, kako je pojasnio, biti zaštićena prava radnika "i nećemo ih ostaviti da budu izloženi bilo kome koncesionaru, makar imao najbolje namjere prema radnicima".

"Zaštitićemo ih i Ugovorom, jer ćemo dati opciju da se ne može prije četiri godine raditi bilo kakva reorganizacija, ili proglašenje tehnoloških viškova, da ne bismo ugrozili radnike. Do tridesete godine očekujemo da se broj radnika sa sadašnjih 580 poveća na 900", kazao je Nurković.

On je istakao da država neće dati nikakvu garanciju za kredit ili zaduženje koncesionara.

"Sigurno nam je prioritet i poenta da zaštitimo interes države i u ovom slučaju ćemo sigurno to uraditi potpuno transparentno, uz pomoć svih koji nam mogu pomoći u procesu", kazao je Nurković.

Poslanik Demokratskog fronta (DF) u Skupštini Crne Gore, Branko Radulović, ocijenio je da je Crna Gora 27 godina zatočenica pogrešne, retrogradne ekonomije i partitokratske vladavine.

"Mi se nalazimo u velikoj ekonomskoj krizi. Mi imamo intenzivniji rast javnog duga u odnosu na rast bruto društvenog proizvoda", istakao je Radulović.

On je rekao da što se tiče juga, istovremeno treba brza saobraćajnica i dva aerodroma i "sve to možemo napraviti ako budemo vlasnici Aerodroma".

"Hajde da naš turizam napravimo konkurentnim. Hajde da riješimo odnose kako da budemo ravnopravni sa Dubrovnikom. Hajde da napravimo nešto pametno, crnogorski, nešto sa čime ćemo upravljati. Hajde da razvijamo konkurenciju na pravim osnovama i da to bude model za ostale“, kazao je Radulović.

Poslanik Socijaldemokrata (SD) u Skupštini Crne Gore, Boris Mugoša, rekao je da u toj partiji smatraju da su dokumenta koja je Ministarstvo predložilo na javnu raspravu nezakonita po više osnova.

Foto: PR Centar

"Dobro bi bilo da u ovaj proces krenemo tako što prvo utvrdimo da li su dokumenta zakonita. Preporučio bih vam da, na vaš zahtjev, podnesete ova dokumenta Zaštitniku imovinsko pravnih interesa, koji će vam dati odgovor da li su ova dokumenta u skladu sa zakonima“, ukazao je Mugoša.

Kako će koncesionar da obezbijedi sredstva je, kako je rekao, njegova stvar i to nema veze sa državom.

"Odnosno, mi njega samo moramo Ugovorom obavezati da ih on obezbijedi i da ispoštuje ono što je potpisano Ugovorom“, rekao je Mugoša.

On je dodao da Vlada ima obavezu samo prema koncesionaru i obrnuto „a finansijer, to je stvar, kojom treba da se bavi koncesionar“.

Poslanik Socijaldemokratske partije (SDP) u Skupštini Crne Gore, Raško Konjević, kazao je da je saglasan da nije riječ o prodaji, već o koncesiji, ali je, kako je dodao, period dug.

"Ovo nije pitanje jedne vlade, ni jedne vlasti. To je pitanje svih nas, jer neko ko danas donosi odluku o tome, drugima u perspektivi oduzima pravo da upravljaju resursom svih nas“, ocijenio je Konjević.

On je upitao da li će se dužničko-povjerilački odnosi između Montenegro erlajnsa riješiti prije ulaska u koncesiju.

"Znamo svi da Montenegro erlajns duguje oko 20 miliona eura Aerodromima Crne Gore. To se pitanje treba prethodno riješiti“, smatra Konjević.

Foto: PR Centar

Njega je zanimalo da li će se Nurković zalagati da Ugovor i svi njegovi prilozi sa koncesionarima budu javni.

Nurković je odgovorio da će, ako on bude odlučivao o tome i ako ne bude neki dio Ugovora koji to zabranjuje, objavljivati sve što radi „jer ništa što radim nemam potrebu da krijem i sve je transparentno“.

Predstavnica Mreže za afirmaciju nevladinog sektrora (MANS), Ines Mrdović, kazala je da je stav te NVO da se zastane sa davanjem aerodroma pod koncesiju, zbog toga što se "đavo krije u detaljima", a ono što je ponuđeno crnogorskoj javnosti, kako smatra, nije potpuno, dobro i treba razmotriri druge scenarije.

"Treba objaviti svu relevantnu dokumentaciju, treba objaviti sve podatke, treba procijeniti da li je za državu Crnu Goru, odnosno njene građane, bolje da Aerodromi Crne Gore budu ti koji će investirati, odnosno da iza cijelog projekta stane država, a ne da sve daje budućem koncesionaru, pa da imamo rezultat, kao zadnjih godina, kada od velikih projekata državi ostanu mrvice, a koncesionari stavljaju profit sebi u džep“, kazala je Mrdović.

Savjetnik u Aerodromima Crne Gore, Nebojša Krstajić, kazao je da podržava inicijativu da se napravi Studija opravdanosti za Aerodrome u Beranama i Ulcinju, ali je problematično, kako je dodao, da eventualni koncesionar, koji uzme u zakup dva aerodroma, radi studiju izvodljivosti za aerodrome u Beranama i Ulcinju, "zato što rezultati te studije mogu biti subjektivni".

„Moj je predlog je da se radi studija za aerodrome u Beranama i Ulcinju, ali da to radi neka posebna konsultantska kuća, koju će angažovati Vlada, kako bi dobili objektivne nalaze“ kazao je Krstajić.

