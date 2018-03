Nurković sebi i šefovima u Monteputu nezakonito dijelio stanove

Ustavni sud ukinuo Pravilnik iz 2015. na osnovu koga su rukovodioci "Monteputa" podijelili stanove. On je ranije, međutim, odbacio zahtjev podnosioca inicijative "da se obustavi izvršenje" Nurkovićeve odluke o dodjeli kredita do donošenja konačne odluke tog organa, jer "nije došlo do nastupanja neotklonjivih posljedica"

Ne štedi državne pare: Nurković

Ne štedi državne pare: Nurković

Tweet Tweet Bivši izvršni direktor Monteputa i aktuelni ministar saobraćaja i pomorstva Osman Nurković podijelio je povoljne stambene kredite menadžmentu kompanije dok je bio na njenom čelu, na osnovu Pravilnika o rješavanju stambenih potreba zaposlenih iz 2015. godine, koji je bio nezakonit. ​To je na jednoj od posljednjih sjednica utvrdio Ustavni sud Crne Gore koji je ukinuo Pravilnik, koji je inače u međuvremenu i prestao da važi jer je donijet novi. Ko je tačno na spisku onih koji su dobili stanove Ustavni sud nije utvrđivao, niti za to postoje javno dostupni podaci. Iz kompanije "Monteput", na čijem je sada čelu Jonuz Mujević, juče nijesu odgovorili koliko je stambenih kredita i kome dodijeljeno u tom periodu. Prema nezvaničnim informacijama na spisku je bio sam direktor Osman Nurković (Bošnjačka stranka), kao i direktor poslovne jedinice za upravljanje projektom izgradnje autoputa Bar - Boljare Goran Vujović. U izjašnjenju Ustavnom sudu, kako piše u dokumentima u koje su "Vijesti" imale uvid, aktuelni direktor "Monteputa" Jonuz Mujević je u izjašnjenju sudu naveo da je Odbor direktora tog preduzeća 11. decembra prošle godine donio novi Pravilnik, kojim su prestale da važe sporne odredbe. A to je bila stavka da direktor ima diskreciono pravo odlučivanja o tome koji kadrovi mogu riješiti stambeno pitanje iz fonda preduzeća. Na njegovu odluku, saglasnost je davao Odbor direktora, koji je i donio sporni pravilnik 2015. godine. Pravilnik su tada potpisali članovi borda, bivši ministar Jusuf Kalamperović i Aleksandar Bogdanović, sadašnji ministar kulture. Kalamperović je bio funkcioner SDP-a, a Bogdanović DPS-a. Jusuf Kalamperović Foto: Arhiva "Vijesti" Za Ustavni sud bilo je neprihvatljivo takvo diskriminaciono postupanje rukovodećih organa u postupku rješavanja stambenog pitanja zaposlenih. U Pravilniku, čiju ocjenu je inicirao Božidar Vujošević, jedan od tadašnjih zaposlenih u "Monteputu", bile su sporne i odredbe kojima se propisuje da korisnik kredita za rješavanje stambenih potreba ne može biti osoba koja je ranije dobila novac za te potrebe iz državnog budžeta. Ustavni sud je ranije odbacio zahtjev podnosioca da se obustavi izvršenje Nurkovićeve odluke o dodjeli kredita do donošenja konačne odluke tog organa, jer navodno nije došlo do nastupanja neotklonjivih posljedica. "Monteput" je ranije nekoliko puta izazvao pažnju javnosti. Nurković je na sjednici Vlade prošle godine bio predlagač odluke o podjeli dobiti te većinski državne kompanije. Na osnovu te odluke, bord direktora 9. juna odlučuje da sebi, izvršnom direktoru i direktoru poslovne jedinice za autoput uplate bonus za "uspješan rad" po četiri prosječne zarade u kompaniji, odnosno po 2.840 eura. Ovu naknadu dobili su prošlogodišnji članovi borda - sadašnji ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišić (koji je na Vladi i odlučivao o podjeli profita), penzioner Jusuf Kalamperović, ministar kulture Aleksandar Bogdanović, Nurković i Vujović. Sa platom od 1.700 eura zadužio se 80.000 Više nezvaničnih izvora iz "Monteputa" tvrde i da je Mujević dobio stambeni kredit od tog preduzeća, ali ostaje nejasno da li je sredstva dobio po spornom pravilniku. U imovinskom kartonu, koji je podnio u januaru, Mujević je 28. decembra prošle godine uzeo stambeni kredit od 80.000 eura, dok mu je mjesečna rata 66,67 eura. Plata izvršnog direktora Monteputa je 1.700 eura. Nurković je stambeni kredit od Monteputa dobio 2014. godine, godinu prije donošenja spornog pravilnika, a pod povlašćenim uslovima dobio je 75.000 eura. Prema ranijem pisanju medija, za taj kredit vraća samo 15.000 na 20 godina, dok mu je rata za kredit 62,50 eura. Nurkoviću je odobren stambeni kredit po povlašćenim uslovima, iako je on u tom periodu imao stan od 67 kvadarata u Rožajama i poslovni prostor od 29 metara kvadratnih.