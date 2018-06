Nurković: Vuksanović i da mi je brat, ja ću po zakonu

Ministar sabraćaja Osman Nurković je izjavio da će “postupiti po zakonu” u slučaju predsjednika Odbora direktora državnih Aerodroma (ACG) Božidara Vuksanovića, kada Vladi predloži da li da ga razriješi dužnosti nakon odluke Agencije za sprečavanje korupcije da je prekršio zakon i javni interes podredio privatnom.

“Čekam zvaničnu odluku ASK-a. Ne samo u tom slučaju, nego da mi je brat, postupiću u skladu sa zakonom i nikako drugačije”, obećao je Nurković u jučerašnjoj izjavi “Vijestima”.

Ministar Nurković (BS) je rekao da ne može da se izjašnjava i “unaprijed osuđuje ili abolira”, već da će odlučiti kada vidi odluku Agencije.

Zakon o sprečavanju korupcije omogućava pokretanje postupka razrješenja, suspenzije ili izricanja disciplinske mjere.

Više stručnjaka koji se godinama bave odlukama ASK kazalo je “Vijestima” da Vlada ovdje ima jasnu odluku ASK i da je najrealnija mjera razrješenje, ali i da mogu da se ogluše jer ne snose ozbiljnije posljedice.

Prema zakonu, novčanu kazna od 1.000 do 20.000 eura za prekršaj dobija pravno lice ako ne obavijesti Agenciju o preduzetim mjerama u roku od 60 dana od prijema odluke ASK-a ili je ne informiše o razrješenju, suspenziji ili izricanju disciplinske mjere zbog nesavjesnog vršenja javne funkcije u roku od mjesec od donošenja odluke.

Članovi Vlade Duška Markovića ubrzo će odlučivati i o predstavnicima u Odboru direktora Aerodoroma i imaju mogućnost da ne produže mandat Vuksanoviću (DPS).

Agencija je 21. juna utvrdila da je Vuksanović prekršio Zakon o sprečavanju korupcije jer je lani (jul, avgust, septembar) istovremeno primao direktorsku platu u Upravi za inspekcijske poslove (1.245 eura mjesečno) i naknadu za članstvo u Odboru ACG, te glasao za sebe i izmjene Statuta da bi se profesionalizovala funkcija predsjednika koju obavlja.

U odluci ASK-a se, između ostalog, napominje da je ostvario naknadu-zaradu od septembra 2017. do maja 2018, u bruto iznosu 31.939 eura, što nije na osnovu odluke osnivača - Vlade, kako je propisano statutom ACG, i da je time javni interes podredio privatnom.

Vlada je u julu prošle godine usvojila izmjene statuta Aerodroma, čime je Vuksanoviću omogućeno da dobije status zaposlenog na toj funkciji i od septembra prima 2.600 eura mjesečno.

Vuksanović je nedavno saopštio da je od Uprave za inspekcijske poslove pismeno tražio da mu obustavi isplatu zbog predsjedničke fukcije u ACG i usmeno “kada su uslijedile tri uplate”. On tvrdi da je “poslije određenog vremena vratio novac po tom osnovu državnom budžetu”.

Primjera radi, bivši član Vlade Aleksandar Pejović je podnio ostavku nakon odluke ASK-a da ne može istovremeno imati status ministra evropskih intergracija i ambasadora i da je prekršio Ustav i Zakon o sprečavanju korupcije, te da nezakonito primao po 3.160 eura mjesečno. On je najavio žalbu na odluku Agencije.

Primjerima zapošljavanja u Željezničkoj infrastrukturi javno je otvorena sumnja da ima nezakonitosti i nepotizma, a i to državno preduzeće je u nadležnosti Ministarstva saobraćaja. Prozvani su i za nezakonito zapošljavanje u resoru saobraćaja pravosnažno osuđenog za zloupotrebu službenog položaja. Premijer je najavio i da će tražiti informaciju od Nurkovića u tom slučaju, uz poruku “Nurković doslovno poštuje zakon. Moguće da je bilo propusta”.

Sportsku penziju Vuksanović “zaboravljao” da prijavi

Prema iznosima iz imovinskog kartona, Vuksanović od septembra 2017. mjesečno zarađuje blizu 4.000 eura.

On od 1. juna 2008. prima sportsku penziju u mjesečnom iznosu od 800 do 950 eura, jer ima status vrhunskog sportiste koji je stekao kao karatista u disciplini kate. Vuksanović je tu naknadu prijavio 2011. i to nakon pisanja medija, a nije poznato da li ga je i kako tadašnja Komisija za utvrđivanje sukoba interesa sankcionisala za taj prekršaj.

