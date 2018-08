O povećanju zarada u zdravstvu početkom septembra

Predstavnici Sindikata zdravstva i Ministarstva zdravlja sastaće se početkom septembra kako bi razgovarali o mogućnostima za povećanje zarada zaposlenih u zdravstvu, kazala je predsjednica te radničke organizacije Ljiljana Krivokapić.



Iz Sindikata su ranije najavili da će od resornog ministarstva tražiti da se dio novca od 25 miliona eura, koliko je opredijeljeno rebalansom budžeta za zdravstvo, izdvoji i za povećanje zarada medicinarima.



Krivokapić je agenciji MINA kazala da je razgovarala sa ministrom zdravlja Kenanom Hrapovićem i da je dogovoreno da delegacija sindikata dođe na razgovor kad prođu godišnji odmori.



Kako je kazala, Hrapović je objasnio da je rebalans prvenstveno izvršen zbog nadoknade potraživanja na osnovu lijekova u zdravstvenom sistemu, a da dalje korake, u smislu povećanja zarada, moraju dogovarati sa Vladom.



„Podsjetio me je na stav premijera da se u toku ove i naredne godine ne planira povećanje zarada“, dodala je Krivokapić.



Prema njenim riječima, Sindikat će po završetku godišnjih odmora formirati delegaciju i predložiti svoja rješenja.



Krivokapić je poručila da će Sindikat insistirati na svojim zahtjevima jer su, kako je navela, pravili uštede u sistemu zdravstva po više osnova.



„Ne samo zaposleni, nego i menadžerska struktura je pravila racionalizaciju svih troškovnih strana, i sješćemo da vidimo koje su to uštede na koje možemo da računamo“, rekla je ona.



Krivokapić je kazala da nije optimista, jer se stalno barata sa stavkom da je veliki utrošak u sistemu zdravstva.



Ona je naglasila da je to nesporno, i da je svuda u svijetu zdravstvo skupo.



„Ali, izdvajanje po glavi stanovnika je zaista malo. Možda se treba razmišljati o tome što je sad stavljeno „ad acta“, a donešen je Zakon o dodatnom dopunskom osiguranju, možda treba stvarati mogućnost dodatne zarade u sistemu zdravstva, kako bi to moglo da se iskoristi za povećanje zarade“, navela je Krivokapić.



Ona smatra da se dobrom strategijom može napraviti plan postepenog povećanja zarada.



Krivokapić je kazala da trošak jeste jako veliki, i da oko 80 odsto novca ide na zarade.



„I onda se dogodi ono što se sad dogodilo, da se mora raditi rebalans budžeta da bi se troškovna strana korigovala. Ali, to je politika“, rekla je ona.



Prema njenim riječima, Sindikat nije dužan da se miješa u zdravstvenu politiku.



„Ali prepoznajemo da smo mi nosioci posla. Zdravstveni sistem stoji na svima nama, i svi u nizu smo značajni“, istakla je Krivokapić.



Ona je podsjetila da se stalno govori o nagrađivanju doktora, a ne pominju se medicinske sestre.



„Zašto ne i one, kad je to timski rad. Uostalom, postoji i nekoliko nivoa obrazovanja sestara, ima ih i sa fakultetskim obrazovanjem, sa specijalističkih studija, a sistem ih nije pozicionirao svojim sistematizacijama kako bi bile nagrađene shodno nivou stečenog obrazovanja“, navela je Krivokapić.



To su, kako je kazala, pitanja o kojima će se razgovarati, pored ličnih dohodaka, statusa i vraćanja digniteta struke.

