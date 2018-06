Oblačno i nestabilno, povremeno kiša i grmljavina

U Crnoj Gori će biti promjenljivo oblačno i nestabilno, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina se očekuje u drugom dijelu dana i tokom noći.

Na primorju dosta suvog vremena uz sunčane periode. Vjetar slab do umjeren, promjenljivog smjera, krajem dana ili tokom noći umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni.

Jutarnja temperatura vazduha 12 do 22, najviša dnevna 18 do 30 stepeni.

Podgorica: Promjenljivo oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Češće padavine poslijepodne i tokom noći. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera, tokom noći umjeren do jak sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 28 stepeni.

