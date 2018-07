Očekuju da Đukanović održi obećanje i raspiše izbore u Tuzima

Odbornici vlasti i opozicije u Skupštini Opštine u okviru Glavnog grada - Tuzi, ocijenili su da “nema sumnje” da će Tuzi uskoro dobiti status punopravne Opštine.

Skupština Crne Gore je prije godinu dana usvojila izmjene i dopune Zakona o teritorijalnoj organizaciji, kojim je predviđeno da Tuzi dobijaju status punopravne opštine. Primjena Zakona, koji je objavljen u Službenom listu, počinje od 1. septembra tekuće godine.

Odbornik Demokratske partije socijalista (DPS) Nikola Gegaj je kazao da je njegova partija ozbiljna i da poštuje usvojene zakone i sve dogovore.

“Tako je bilo do sada, konkretno i u vezi sa statusom Opštine Petnjica i Gusinje, i uopšte ne sumnjam da će tako biti i u vezi sa statusom Opštine Tuzi”, istakao je Gegaj.

On je kazao da očekuje, kako je i definisano zakonom, da će predsjednik Crne Gore Milo Đukanović početkom septembra raspisati prve izbore.

“Rok za održavanje izbora je od 60 do 90 dana. Poželjno je da prije raspisivanja izbora sjednu predsjednici partija i dogovore datum izbora”, kazao je Gegaj.

Odbornik Albanske alternative (AA) Nik Đeljošaj ocijenio je da Zakon, kojim Tuzi dobijaju status opštine, stupa na snagu 1. septembra 2018. i da je “sve kristalno jasno”.

“Radio sam puno oko opštine. Pogotovo od juna 2016. godine i svaki detalj ispratio, prvo kao poslanik, a nakon toga kao drzavni sekretar Ministarstva javne uprave. Nema nijedan najmanji detalj koji mogu izdvojiti da bi ostavio sumnju. Zakon je jasan, a takođe i procedure, tako da ćemo, bazirajući se na to, do kraja novembra imati izbore za punopravnu opštinu Tuzi”, kazao je Đeljošaj.

On je istakao da je bilo potrebno osnivanje AA da Tuzi postanu opština “i to bez referenduma, kako su obećali”: "I ja lično sam ušao u političke vode samo zbog opštine”.

Đeljošaj je istakao da je jul 2016. godine bio ključan za ovo što slijedi 1. septembra i da je njemu posebno drago i da se ponosi time što je “ lično politički pokrenuo tu priču kao poslanik u Skupštini, a na koju su stavila pečat dva lidera koje Albanci u Crnoj Gori i šire veoma poštuju”.

“Dogovor, dobra volja i razumijevanje partija na vlasti na čelu sa DPS-om i došli smo do potrebne većine u Skupštini Crne Gore, a kroz podrsku imamo i odgovornost za primjenu zakona”, kazao je Đeljošaj.

Odbornik Demokratskog saveza Albanaca (DSA) Ivan Ivanaj je ocijenio da će možda ovog puta doći do ostvarenja punopravne opštine, jer se došlo do te tačke kad je teško više odlagati to pitanje.

“Mi kao stranka se ne osjećamo prevarenima, jer im nikad i nijesmo vjerovali, ali narod, njihovi glasači i politički partneri se mogu tako osjećati, jer su ih decenijama prevarili odlaganjem ovog pitanja”, istakao je Ivanaj.

On je kazao da bi oni koji su to pitanje odlagali i protivili se stalnom principijelnom zahtjevu DSA, sada da prigrabe zasluge, “umjesto da odgovaraju što su Malesiju ostavili bez lokalne samouprave”.

“Nadamo se da da neće opet izmisliti “razlog” zbog kojeg pitanje opštine treba odložiti do daljnjeg”, rekao je Ivanaj.

