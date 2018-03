Od penzije do 193 eura živi 37 hiljada penzionera

Penziju nižu od 193 eura, koliko iznosi minimalna zarada u Crnoj Gori, prošle godine je primalo čak 37.119 penzionera, a iznos od 193 do prosječne za tu godinu od 279,61 euro dobijalo je 27.620 penzionera, pokazuju podaci koje je zvanično od Fonda PIO dobila Partija penzionera, invalida i restitucije (PIR).

„Iznos najniže penzije propisan Zakonom o PIO u 2017. iznosio je 122,83 eura. Iznos manji od najmanje penzije prima 3.757 penzionera, a oko 3.500 ispod 100 eura. Taj dio odnosi se i na jedan broj korisnika srazmjerne penzije, odnosno koji su to pravo ostvarili primjenom međunarodnih sporazuma za staž ostvaren u Crnoj Gori“, saopštio je „Vijestima“ sekretar PIR-a Radisav Korać.

Penziju od prosječne 279,61 do 500 eura prima 35.858 penzionera, od 500 do 800 eura ima 8.763 penzionera. Primanje od 800 do 1.000 dobija 894 penzionera, a od 1.000 do 1.116 eura, koliko je maksimalna penzija za puni radni staž, svega 210 penzionera.

Najveći iznos penzije, prema Zakonu o PIO, propisan je vrijednošću ličnog koeficijenta osiguranika koji ne može biti veći od četiri, pa limitirana penzija sa 40 godina penzijskog staža, u 2017. iznosi 1.116,01 euro. Kako po zakonu penzijski staž može biti veći od 40 godina, to i ovaj iznos može biti veći.

Penziju od 1.116,01 do 1.500 eura dobija 95 penzionera, od 1.500 do 2.000 eura tri penzionera a preko 2.000, odnosno tačno 2.200,67 eura, prima jedan penzioner.

„To znači da iznos penzije veći od 500 eura prima 12.117 penzionera, pa ako se ovaj broj oduzme od 120.196 od ukupnog broja penzionera u Crnoj Gori, ispada da ispod 500, eura, što je znatno manje od potrošačke korpe koja 629 eura, prima 108.079 penzionera“, zaključio je Korać.

Broj korisnika prava iz penzijsko invalidskog osiguranja u decembru je iznosio 129.729. Od ukupnog broja u Crnoj Gori živi 120.196 korisnika, od čega 114.140 penzionera i 6.056 korisnika ostalih prava.

Broj korisnika prava van Crne Gore je 9.533, od čega 9.427 penzionera i 106 korisnika ostalih prava. Fond PIO procjenjuje da će u u 2018. godini biti novih 1.800 penzionera u Crnoj Gori. Nedostajuća sredstva za finansiranje izdataka Fonda, koja su obezbijeđena iz opštih prihoda budžeta CG za februar 2018. iznose 12,19 miliona eura, dok nedostajuća sredstva za isplatu svih penzija tokom godine iznose oko 140 miliona.

Tokom 2017. pravo na penziju ostvarila su 3.903 osiguranika od čega njih 3.757 živi u Crnoj Gori. Od ukupnog broja 3.462 su bili korisnici starosne penzije, a 441 korisnik invalidske penzije. Prosječna februarska penzija, nakon januarskog povećanja od 2,28 odsto, iznosi 285,81 euro, dok je sada najniža penzija 125,63 eura. Prosječna zarada zaposlenih u 2017. godini u Crnoj Gori je iznosila 510 eura, dok je proječna decembarska penzija iznosila 279,61 euro.

„Najnovije povećanje od 2,28 odsto je za PIR mizerno, uvredljivo, ponižavajuće, kada se zna da su zarade u javnom sektoru porasle ne 1,9 odsto, već je javnost obaviještena da su zarade porasle pet odsto, a u nekim slučajevima 100, 200 pa i 300 odsto“, saopštio je Korać.

Partija PIR smatra da bi povećanje penzija trebalo da bude više procentualno, kako se ne bi produbljivao jaz između najvećih i najnižih penzija.

„PIR traži da odnos između najmanje i najveće penzije bude 1:5, kako je to nedavno izglasano u bosansko-hercegovačkom parlamentu“, istakao je Korać.

Odnos prosječne penzije u odnosu na prosječnu zaradu u Evropi se kreće od 65 pa i do i više od 70 odsto, a u Crnoj Gori je sada oko 55 odsto.

Iz PIR-a navode i da sve češće i sve više crnogorskih penzionera, koji su svoj radni vijek proveli u Crnoj Gori, idu u penziju sa iznosima oko 100 eura, a razlozi za to su nepovezivanje radnog staža u periodu tranzicije koja traje već 30 godina, uplatu doprinosa na minimalne zarade koje su jedno vrijeme iznosile 55 njemačkih maraka, pa 143 eura, a odnedavno 193 eura na koju mjesečni doprinos za penzijsko osiguranje iznosi svega 59 eura.

