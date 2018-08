Od ujutru do uveče, šetalište do Crnog jezera kao korzo

Ako se izuzme gužva u jedinom mega marketu na Žabljaku, najfrekventnije je na mostu Đurđevića Tara i na Crnom jezeru. Sezona je osjetno podbacila u poređenju sa prošlogodišnjom, a direktorica lokalne Turističke organizacijeVanja Krgović Šarović kaže da je turista manje za šest posto.

Direktor Nacionalnog parku „Durmitor“ Tomo Pajović rekao je da su jedino zadovoljni naplatom ulaznica.

Nakon što su stalne kiše zamijenili topliji dani, stanje se donekle popravlja pa je trenutno svih 800 kreveta u hotelskim kapacitetima popunjeno. Direktorica TO vjeruje da je u autokampovima i privatnom smještaju oko 1.500 gostiju. “Ipak nedostaje jedan veliki hotel, jer je to uslov za prihvat brojnijih grupa turista, a takvog interesovanja ima”, kaže Krgović Šarović.

Među gostima, navodi ona, najviše je Engleza i Njemaca.

Od ranog jutra pa do kasnih sati šetalište do Crnog jezera je kao korzo. Irena Bošković i Milica Pejović kažu za “Vijesti” da se stalno vraćaju na Žabljak jer je to “raj na zemlji” i da “ovakvu prirodu i vazduh nikakvo ljetovanje ne može zamijeniti”.

One zamjeraju što ni u gradu, a ni prije jezera nema parkinga i što se zbog toga prave velike gužbe.

Turista iz Melburna Isak prvi put je u Crnoj Gori i na Žabljaku. “Apsolutno sam oduševljen. Obišao sam preko 20 zemalja i nikada nijesam naišao na manju zemlju koja ima više da ponudi od Crne Gore. Tu sam već desetak dana, popeo sam Bobotov kuk, Planinicu, kupao sam se na Crnom i Vražjem jezeru i probao splavarenje na Tari. Tara, sama po sebi, je poseban doživljaj. Boje su nerealne a nikada nijesam imao priliku da vodu pijem direktno iz rijeke”, kaže Isak.

Zadivljen ljepotama: Isak Foto: Obrad Pješivac

On ima primjedbe što osoblje u restoranima i marketima ne zna engleski jezik i što staze na Durmitoru nijesu obilježene.

Na Žabljaku ovog ljeta odmaraju i čelnik DEMOS-a Miodrag Lekić, poslanik DPS-a Obrad Mišo Stanišić, predsjednik Skupštine Ivan Brajović, princ Nikola Petrović, književnica i rediteljaka Vida Ognjenović.

U odnosu na prošlu godinu na Durmitoru ima, kažu predstavnici TO, manje organizovanih planinarskih i drugih turističkih grupa, oseka je gostiju iz regiona, slabija je vanpansionska ponuda.

Novo u ponudi ovog turističkog centra su „Via ferata“, ekstremno-avanturistička ponuda uspona na Uvitu gredu u blizini prevoja Sedlo.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (3 glasova)