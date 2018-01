Odbor usvojio pet predloga zakona bez ijedne diskusije

Poslanici skupštinskog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet danas su usvojili pet predloga zakona za manje od deset minuta, bez ijedne diskusije. Samo su predstavnci Vlade na brzinu dali uvodna izlaganja od nekoliko rečenica.

Ti predlozi zakona (o izmjenama i dopuni zakona o opštoj bezbjednosti proizvoda, o dobrovoljnim penzionim fondovima, o investicionim fondovima, o zaštiti konkurecije i predlog zakona o kontroli državne pomoći) naći će se u petak na dnevnom redu vanredne sjednice parlamenta koja je zakazana na zahtjev Vlade.

Na dnevnom redu sjednice odbora je bio i Nacrt programa ekonomskih reformi za period od ove do 2020. godine čiji predlog Vlada treba da utvrdi do kraja mjeseca i da ga pošalje evropskim partnerima u Brisel. Ni o tom dokumentu poslanici nijesu ništa rekli. Kraću diskusiju je imao predstavnik Unije slobodnih sindikata (USS) Vukašin Zogović koji je zamjerio što dokument nije razmatran na sjednici Socijalnog savjeta. On je uputio kritike na račun izvršne vlasti zbog toga što teret fiskalnog prilagođavanja prebacuje na građane, a nema oporezovanja luksuza, niti uvođenja progresivnog oporezivanja.

Jedan od važnih akata koji je bio na dnevnom redu je predlog zakona o kontroli državne pomoći čija je najznačajnija novina da će se kontrolom državne pomoći baviti Agencija za zaštitu konkurencije, kao nezavisna državna institucija, umjesto sadašnje Komisije za kontrolu državne pomoći koja je dio Ministarstva finansija.

To rješenje je u skladu sa zahtjevima Evropske komisije. U okviru jednog organa će se objediniti poslovi koji se odnose na oblast konkurencije koju tretira pregovaračko Poglavlje 8.

Zbog tog rješenja je promijenjen i Zakon o zaštiti konkurencije kojim se Agencija definiše kao nezavisna, a njeno rukovodstvo ne smije da traži, niti da prima uputstva od državnih i lokalnih organa koja se odnose na državnu pomoć. Uz to, u roku od mjesec dana nakon stupanja na snagu ovih izmjena zakona Vlada, nakon procedure predlaganja, treba da imenuje tročlani savjet Agencije. Proteklih godina bilo je više slučajeva spornih više milionskih državnih pomoći kompanijama u kojima je država izgubila taj novac Kombinat aluminijuma, Rudnici boksita, Melgonia Primorka, Pobjeda, Montenegro erlajns...

