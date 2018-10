Odjek referenduma u Makedoniji: Tek sad neće pitati građane

Makedonski referendum koji nije dostigao potrebnu izlaznost ostaće diskutabilan, a političkim elitama ostatka Zapadnog Balkana biće poruka da odluke donose bez konsultovanja građana i organizovanja sličnih referenduma, smatraju brojni analitičari u regionu.

Na to je upozorio i politički analitičar iz Beograda Cvijetin Milivojević.

Kada bi se poštovao Ustav, naglasio je on, ovo jeste krah referenduma Vlada je pitala građane, oni su rekli ne, sada idu političke posljedice.

“Specifičnost tog referenduma jeste što je makedonska vlada zabila autogol jer je napravila takvu vrstu referendumskog pitanja. Nesporno je da je većinska volja građana Makedonije kada je riječ o ulasku u EU skoro pa aklamativna, ja zaista ne znam nijednu političku opciju koja se protivi ulasku u EU”, kaže Milivojević.

Milivojević Foto: screenshot (YouTube)

Na konsultativni referendum koji je sprovela Vlada Zorana Zaeva, a na kojem su građane Makedonije pitali da li su za članstvo u EU, NATO, kao i da li prihvataju Dogovor sa Grčkom po kojem bi Makedonija morala promijeniti ime, izašlo je 36,11 odsto registrovanih birača, dok je za njegovo uspješno sprovođenje bilo potrebno da glasa 50 odsto.

Zaev Foto: Reuters

Milivojević je istakao da kada je riječ o NATO-u većinska podrška građana postoji. “Ali treći dio pitanja koje kaže - da biste vi ušli u EU ili NATO potrebno je da se odreknete malo svog državnog i nacionalnog identiteta, u ovom slučaju imena i prezimena, je definitivno pokušaj da se pravo pitanje maskira sa ona prva dva pitanja, koja po inerciji treba da se odgovore sa da, bilo je jasno da takva prevara ne može uspjeti”, kaže Milivojević.

On dodaje da je Crna Gora imala sličan problem, odlučujući o članstvu u NATO, riješila “na vrlo jednostavan način, zaobilazeći demokratske procedure”.

“Građani nisu konsultovani nego je politička elita koja čini većinu odlučila da je to najbolji izbor za Crnu Goru. Kada govorimo o Srbiji, to je jedna vrsta nauka za Aleksandra Vučića, s obzirom na to da je pragmatičan. Šta bi značilo igrati se sa nekim referendumom ovdje u Srbiji?

Kada je u pitanju NATO ovdje nema većinskog raspoloženja za članstvo, ali za EU postoji, možda i dvotrećinsko. Ali ako postavite neki preduslov kao što je Makedoncima, priznanje Kosova, taj referendum ne može da prođe”, zaključio je on.

Iz EU, NATO, ali i Vlade Crne Gore pozdravili su činjenicu da je više od 90 odsto izašlih birača glasalo “za” integracije u EU i NATO te prihvatanje Dogovora sa Grčkom, uz poruke da se nadaju da će se u makedonskom parlamentu postići dogovor o ustavnim promjenama kojim bi Dogovor sa Grčkom bio usvojen.

“Pozdravljamo činjenicu da je na konsultativnom referendumu većina izašlih glasala “za”. Vjerujemo da će Sobranje iskoristiti istorijsku šansu za odlučan napredak ka budućnosti”, objavila je Vlada Crne Gore na Tviter nalogu.

Bivši crnogorski diplomata Branko Lukovac procjenjuje da će „ NATO i EU da nastave, pa i pojačaju angažovanje u regionu gdje je, bez sumnje, prisutan interes i uticaj drugih činilaca koji ne podržavaju širenje Alijanse i jačanje Unije na prostoru Zapadnog Balkana”.

Glavni i odgovorni urednik makedonskog lista “Sloboden pečat”, Branko Geroski za “Vijesti” je kazao da je poruka referenduma da političari moraju preuzeti odgovornost.

Geroski Foto: screenshot (YouTube)

“Ono što se dešavalo u Makedoniji ovih dana dobra je pouka za ostale zemlje u regionu koje će rješavati svoj probleme na putu ka EU i NATO, prije svega tu mislim na stanje u Srbiji i pregovore sa Kosovom. Poruka je jednostavna i jasna, bitno je da političari preuzmu svoj dio odgovornosti, a ne da naprijed isture narod da rješava probleme u njihovo ime. Ne kažem da se to desilo u Makedoniji, ali po mom shvatanju, vlast i ljudi iz vlasti su trebali da preuzumu cjelokupnu odgovornost. Narod je njih izabrao i za njih glasao, svima su bila puna usta Evrope i NATO-a kad treba da se glasa, a kad dođe vrijeme kažu da mora narod odlučivati”, kazao je Geroski.

EU, NATO i SAD neće pustiti Balkan niz vodu

Direktorka Politikon mreže Jovana Marović kaže da se i prije održavanja referenduma znalo da je ključno glasanje u parlamentu, kao i da je podrška daljoj demokratizaciji koja je nakon glasanja stigla iz EU, NATO i SAD signal da ni Makedonija ni ostatak Zapadnog Balkana neće biti ”pušteni niz vodu”.

Marović Foto: Privatna arhiva

“To što je politiku EU prema regionu potrebno unaprijediti je posebna tema, ali smatram da referendum u Makedoniji neće uticati na udaljavanje EU ili promjenu kursa, naprotiv. Isto tako, Vlada u Makedoniji će nastaviti da sprovodi aktivnosti u pravcu potvrđivanja i sprovođenja sporazuma, pa samim tim nastavak reformi i integraciju, a ove aktivnosti zbog svega navedenog moraju biti intenzivirane”, kazala je Marović za “Vijesti”.

EK očekuje potez Sobranja, Rusija kaže da je plebiscit propao

Čelnici Evropske komisije Federika Mogerini i Johanes Han saopštili su da poslije referenduma u Makedoniji parlament treba da povuče sljedeće korake oko primjene sporazuma o imenu i odluči o usvajanju ustavnih promjena. Han i Mogerini su u saopštenju naveli da je na referendumu velika većina onih koji su ostvarili svoje pravo glasa rekla “da” sporazumu iz Prespe o imenu i njihovom evropskom putu.

Mogerini i Han Foto: Evropska komisija

Ministarstvo spoljnih poslova Rusije objavilo je da “neodložna podrška ishodu referenduma u Makedoniji od strane EU i NATO-a govori o želji da se obezbijedi ubrzano stupanje Skoplja u Alijansu, uprkos mišljenju stanovništva”. Jer, navode, izlaznost od 36,8 odsto ne dozvoljava da se plebiscit prizna kao uspješan.

