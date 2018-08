Održana fešta nad feštama

Pobjednička barka/kreacija ovogodišnje Bokeljske noći, tradicionalne kotorske manifestacije koja ima status nematerijalnog kulturnog dobra, je "Kotor u slikama". Njoj je pripala nagrada od 1.500 eura.

Foto: Kulturni centar Nikola Đurković

Drugu nagradu osvojilo je dekorisano plovilo "Mamula 2020" i 1.000 eura, a treću "Eko Boka", kojoj je pripalo 500 eura, prenio je Radio Kotor.

Foto: Kulturni centar Nikola Đurković

Specijalnih nagrada je bilo šest i njima je pripalo po 250 eura. To su: Nema ljubavi bez bola, Unicef-grad djeteta. Prije do Marsa nego do zaobilaznice, Đardin za ćakule, Jadran junior i barka pod nazivom Zaštitite nam mjesto i mi ćemo vam doći.

Učestvovale su 42 okićene barke, koje su se sa nekoliko vučnih brodova predstavile publici i žiriju, koji je radio u sastavu: predsjednica-arhitekta Vlasta Mandić i članovi Lana Bokan, akademska vajarka i Goran Moškov, akademski vajar.

