OEBS konferencija: Političari i zvaničnici da ne kreiraju neprijateljsko okruženje za novinare

Učesnici OEBS jugoistočne evropske konferencije oštro su osudili ranjavanje novinarke "Vijesti" Olivere Lakić.

Oni su iz Struge (Makedonija) poslali poruke podrške i solidarnosti Lakićevoj, zaposlenima u "Vijestima" i svim novinarima i medijskim radnicima koji se suočavaju sa napadima, prijetnjama i zastrašivanjem u Crnoj Gori i jugoistočnoj Evropi.

