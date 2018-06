Ognjen Đuković: Matematiku volim jer je precizna i jednostavna

Ognjen Đuković je jedan od najboljih mladih crnogorskih matematičara. Tokom školovanja je svake godine osvajao najprestižnije državne i regionalne nagrade i međunarodne pohvale.

Zbog postignutih rezultata, Ognjen je proglašen za đaka generacije podgoričke Gimnazije “Slobodan Škerović”. Vijest mu je prenio otac, i to upravo na 18. rođendan 23. maja, što je za njega predstavljalo poseban poklon.

Iako uživa u rješavanju matematičkih zagonetki, Ognjen kaže da mu takmičenja ne prijaju jer ima veliku tremu.

“Dosta mi unose napetosti, ja sam veliki tremaroš. Sada je, u julu, Svjetska Olimpijada znanja i rekao sam da neću da idem, da ne bih sebi unosio napetost. Sada sam fokusiran na upis na fakultet”, kazao je Đuković u razgovoru za “Vijesti”.

Matematika ga je oduvijek privlačila i ne shvata zašto na nju neko “gleda kao na bauka”.

“Od nauka ona je jedina u kojoj je sve tačno. Ja sam skeptik i kada vidim na primjer hemiju, meni je sve to sumnjivo. A matematika, u njoj je 2+2=4 i ne može ti tu ništa biti sumnjivo. Volim da razmišljam, a matematiku nikada nisam morao da učim, osim formula, teorija i teoreme, dok recimo fizika i hemija mora da se uči”, ispričao je Ognjen, dodajući u šali da zato pravo nikada ne bi mogao da studira.

Njegovi uspjesi na takmičenjima iz matematike nisu mogli ostati nezapaženi.

Ognjenov talenat prvi je primijetio nastavnik matematike Milenko Popadić iz Osnovne škole “Oktoih”, koji ga je prijavio na prvo državno takmičenje.

“Sjećam se da je vijest, o tome da sam osvojio 100 bodova na državnom takmičenju, donio pomoćnik direktora dok je u toku bio pismeni iz matematike. Tada su svi došli da mi čestitaju, a kako je bio pismeni svi su od mene prepisivali. Kad su stigli rezultati pismenog, ja sam imao oko 90 bodova, a neki po 100”, prisjeća se Ognjen.

Nakon svog prvog uspjeha bio je jedini učenik šestog razreda koji se na Olimpijadi znanja takmičio sa sedmacima i sve ih pobijedio. Rezultati su mu dali puno želje da nastavi da se bavi matematikom.

Narednih godina su uslijedila državna takmičenja i Olimpijade znanja sa kojih se Ognjen uvijek vraćao sa osvojenim nekim od prva tri mjesta. Zahvaljujući svom radu i talentu, sa najboljim matematičarima je putovao na takmičenja u Brazil, Hong Kong, Singapur...

“Na međunarodnoj Olimpijadi znanja koja je bila prošle godine u Brazilu sam dobio pohvalu, to je nagrada koja se dobija za urađen zadatak. Jedan me je bod dijelio od bronzane medalje i to mi je bolna tačka, pored one da nisam vidio statuu Hrista”, kazao je Ognjen, skromno pojašnjavajući da je riješio zadatak koji su rijetki takmičari iz Evrope riješili, a sa prostora bivše Jugoslavije niko.

Na ovogodišnjoj Balkanskoj olimpijadi bronzu osvojili Ognjen Đuković i Nina Mitrović Foto: Gimnazija "Slobodan Škerović"

Razumijevanja za njegova učešća na takmičenjima imali su svi profesori, a posebnu podršku su davale profesorica matematike Snežana Delić i direktorica Gimnazije “Slobodan Škerović” Zoja Bojanić-Lalović.

“Imao sam vremena za pripreme i za školu. Za takmičenja sam se spremao ležerno. Nisam određivao sebi ‘Sad moraš da vježbaš četiri sata!’, obično nakon škole pogledam zadatke, pokušam da ih uradim, a nekad, kad mi je u školi bilo dosadno, ja sam na telefonu gledao zadatke i pisao”, iskren je Ognjen.

Odlučio je da nastavi da se bavi matematikom i da upiše Matematički fakultet u Beogradu.

Za razliku od brojnih vršnjaka, kaže da ga život u inostranstvu ne privlači, ali da je Beograd odabrao ne bi li se osamostalio.

“Inostrani fakulteti te nekako vezuju da tamo nastaviš život, a mene život u stranim zemljama ne privlači. Volio bih da nastavim život u Crnoj Gori i da ovdje radim”, rekao je Ognjen Đuković.

Geometrija ga je izdala

Omiljenu oblast u matematici nema, iako je to nekada bila geometrija.

“Bila mi je geometrija, ali me je izdala u Brazilu. Bio je četvrti, lakši zadatak iz geometrije i mislio sam da sam ga uradio, ali nisam bio ni blizu. Od sedam bodova osvojio sam jedan, a da sam ih osvojio imao bih srebrnu medalju”, kazao je Ognjen.

Tada su mu, ispričao je, u šali govorili “nikad bliži srebrnoj medalji, a ništa nije uzeo”.

Crnogorski takmičari sve uspješniji

Na takmičenjima je primijetan trend rasta uspjeha Crne Gore.

“Do prošlih godina smo na Balkanijadama bili među najlošijim reprezentacijama. Ipak,sada smo ispred Albanije, Kipra... što ranije nije bio slučaj. Iz godine u godinu smo bolji”, ističe Ognjen.

Za to što je Crna Gora, među evropskim zemljama, najčešće najlošije plasirana, Ognjen ne smatra da je kriv sistem obrazovanja.

“Imamo mali broj stanovnika i samim tim malo takmičara, pa nema konkurencije za razliku od većih država”, navodi Ognjen

