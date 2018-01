Okrivili sebe samo da ne kazne Mila Đukanovića

Agencija za sprečavanje korupcije preuzela je krivicu na sebe umjesto da kazni bivšeg premijera Mila Đukanovića jer nije ispunio svoje zakonske obaveze, kazala je članica Savjeta Agencije Vanja Ćalović Marković.

“Agencija je i sada pokazala da će radije da okrivi samu sebe nego nekog visokog javnog funkcionera za kršenje Zakona o sprečavanju korupcije, a posebno za kršenje onog segmenta koji se odnosi na konflikt interesa”, kazala je izvršna direktorka Mreže za afirmaciju nevladinog sektora (MANS).

Foto: Savo Prelević

Lider Demokratske partije socijalista (DPS) je do kraja novembra trebalo da podnese izvještaj o svojoj imovini i prihodima, ali njega nema u registrima Agencije.

Đukanović je 29. novembra 2016. godine napustio premijersku funkciju, a nedugo zatim i mjesto poslanika DPS-a u Skupštini Crne Gore. Zbog toga je rok za dostavljanje izvještaja o imovini bio 29. novembar 2017. godine.

Iako je bivši premijer prekoračio i taj rok, iz Agencije su kazali da je Đukanović u skladu sa zakonom 28. decembra dostavio izvještaj o imovini. U Agenciji koju vodi Sreten Radonjić, pojasnili su da podaci o imovini lidera DPS-a nijesu stavljeni u registar zbog softverske kontrole.

Zakon propisuje da je javni funkcioner kome je prestala funkcija dužan da jednom godišnje u naredne dvije godine po prestanku funkcije podnese izvještaj Agenciji, sa stanjem na dan podnošenja Izvještaja.

“Mi u slučaju Đukanovića imamo Agenciju koja maltene objašnjava da ona sama nije ažurna i da ne objavljuje ažurno podatke, samo da ne bi ukazala na to da je Đukanović na neki način izigrao zakon”, kazala je Ćalović Marković.

Izvršna direktorica MANS-a izrazila je sumnju da je Agencija po primanju pitanja “Vijesti” o Đukanovićevoj obavezi obavijestila lidera DPS-a da pošalje izvještaj. “Ovo nije prvi, a sigurno ni posljednji put da Agencija reaguje tako da vi počnete da se raspitujete o nekom javnom funkcioneru koji je propustio da ispuni neku od obaveza previđenim Zakonom o sprečavanju korupcije da Agencija o tome informište funkcionera i da onda nakon toga, tek taj funkcioner i zaista prijavi imovinu ili podnese izvještaj, kao što je to bio slučaj u ovom predmetu gospodina Đukanovića”, kazala je ona.

Ona je ocijenila da je Agencija pokazala da je u pitanju “jedna partijska institucija na čijem čelu se nalazi vojnik vladajuće partije” koji je i “u porodičnim i drugim odnosima bliskim sa vrhom vlasti”. Ona smtra da se teško može očekivati da će se čelnici ASK-a ponašati drugačije nego Komisija za konflikt interesa, koja je prethodila Agenciji.

“Koja je u slučaju Đukanovića, koji je bio očigledno kršenje zakona, gdje je on propusti da prenese pravo upravljanja na drugo lice u privatnim kompanijama, zbog čega sada vidimo da pojedine kolege iz NVO su bile razriješene. Kada je Đukanović bio u pitanju, Komisija ga je pitala da li on krši zakon. On je onda podnio te ostavke i Komisija je konstatovala da je on prekršio zakon ali da ga više ne krši”, kazala je Ćalović Marković.

