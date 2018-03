Opet bačen suzavac, i dalje bez rasprave o Sporazumu o demarkaciji sa CG

Vanredna sjednica Skupštine Kosova na kojoj treba da se glasa o Nacrtu zakona o demarkaciji sa Crnom Gorom po dugi put je odložena zbog suzavca koji je bačen u sali.

Nakon što su se poslanici vratili u salu i najavljen nastavak sjednice suzavac je oko 13.15 časova ponovo bačen pa je data nova pauza.

Nastavak zasijedanja prekinut je samo poslije dva minuta. U trenutku aktiviranja suzavca 77 poslanika glasalo je za usvajanje Sporazuma. Suzavac je aktivirao poslanik Samoopredjeljenja Dželjalj Svećla.

Kako prenosi RTK prvi put suzavac su oko 11.55 bacili poslanici Samoopredjeljenja Dželal Svekla i Fitore Pacoli.

Zamjenica predsjednika Samoopredjeljenja, Albulena Hadžiju, kazala je da je njena stranka prekinula sjednicu Skupštine u trenutku kada se očekivalo da će se nastaviti rasprava o Sporazumu o demarkaciji.

Prema njenim riječima, bačeni suzavac znači "zaštitu teritorije Kosova".

"Smatramo da je veoma važno ići na odbranu teritorije, sa našom akcijom u Skupštini spasili smo ove poslanike od akta izdaje koju žele uraditi našoj zemlji", rekao je Hadžiju.

Ona je odbila da pomene imena kolega koje su bacile suzavac.

"Ne znam ko je bacio suzavac", rekao je Hadžiju, dodajući da su spremni da se nose sa posljedicama.

Bilo je planirano da sjednica počne u 11 sati.

Kada su poslanici počeli da se okupljaju oko 11.55 bačen je suzavac.

Poslanici su oko 12.40 počeli da se pojavljuju u salu i očekuje se nastavak sjednice.

Poslanici opozicionog Samoopredjeljenja se protive potpisivanju Sporazuma o demarkaciji.

Ambasador SAD na Kosovu Greg Delavi osudio je bacanje suzavaca u sali Skupštine Kosova od strane poslanika Samoopredjeljenja.

Violence as a political tool has no place in #Kosovo. I urge MPs to reconvene and finish the vote today.