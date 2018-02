Opozicija još nema kandidata za predsjednika

Da li će opozicija imati zajedničkog kandidata za predsjednika javnost će saznati u naredna dva do tri dana, poručuju nezvanično iz takozvane građanske opozicije.

Iako se spekulisalo da bi Milka Tadić Mijović odgovor na ponudu građanske opozicije da bude kandidatkinja za predsjednicu mogla dati juče, ona i opozicione partije nisu željeli da odgovore da li je prihvatila kandidaturu.

Izvor “Vijesti” iz građanske partije, upitan da li je Tadić Mijović prihvatilada bude kandidatkinja, kazao je da to nije prost dogovor i da će se sve znati “u naredna dva-tri dana”.

Tadić Mijović juče nije odgovorila na poziv i poruku novinara “Vijesti”.

Prema saznanjima “Vijesti”, Andrija Jovićević kojeg bi Demokratski front (DF) želio da vidi kao kandidata jedinstvene opozicije, još je u igri.

Foto:

Predsjednik Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, juče je saopštio da su “svi potenicjalni kandidati za predsjednika kredibilni” i “da značaj opozicione pobjede na predsjedničkim izborima prevazilazi sve partikularne partijske interese”.

“Odnosi među opozicionim partijama su daleko bolji nego što se to predstavlja. DPS se boji našeg zajedničkog kandidata, pa su zato, po nalogu Udbe, 'spavači' bezuspješno pokušali da naprave razdor u opozicionim redovima”, saopštio je Abazović.

Iz Demokratske Crne Gore juče su, takođe, saopštili da će podržati svakog kandidata kojeg odabere parlamentarna opozicija.

“U postupku izbora kandidata, kao što je to objasnio i naglasio predsjednik Demokratske Crne Gore, Demokrate nijesu i neće učestvovati, pa samim tim nemaju ni pravo, ni mogućnost, ni potrebu da osporavaju bilo kog kandidata. Takođe, predsjednik Demokrata je odustao od kandidature za predsjednika Crne Gore kako bi se opozicija objedinila, a ne razjedinila, i time stavio tačku na mogućnost da eventualno prihvati kandidaturu za predsjednika Crne Gore u ovom izbornom procesu. Dakle, radujemo se zajedničkom kandidatu cjelokupne opozicije kako god se on zvao”, kazali su iz partije Alekse Bečića. Oni su to naveli u reagovanju na pisanje “Vijesti” da neće podržati Jovićevića ukoliko on ne bude imao podršku cjelokupne opzicije, te da je Jovićević neprihvatljiv kandidat za Socijaldemokratsku partiju (SDP) zbog čega bi mogla izostati i podrška Bečićeve partije.

Demokrate su, prije ponuđene bezrezervne podrške svakom kandidatu oko kojeg se ostale opozicione partije usaglase, saopštile da neće podržati kandidata koji je bio u vladama Mila Đukanovića. Jovićević je bio ministar unutrašnjih poslova u Đukanovićevoj vladi od 2001. do 2003. godine.

Abazović je dodao da nije bilo nikakvih uslovljavanja, već da su sve opozicione partije imale korektan pristup u dosadašnjem radu i da je “pronalaženje najboljeg opozicionog kandidata i budućeg predsjednika Crne Gore najvažniji cilj“. On je naveo da ostaje “veliki optimista da će vrlo brzo opozicija definisati odluku o zajedničkom kandidatu”.

Takozvana građanska opozicija ranije je odlučila da kandidaturu ponudi Tadić Mijović, a da podršku za nju traži i od Demokratskog fronta (DF).

Hajduković traži da se kandidat izabere dvotrećinskom većinom

Naučnik Dragan Hajduković, koji je najavio da će se kandidovati za predsjednika, pozvao je 39 opozicionih poslanika da održe sjednicu i dvotrećinskom većinom izaberu zajedničkog kandidata za predsjednika države.

“U prvom dijelu sjednice napravite listu kandidata. Predlažem da na listu kandidata bude uvršten svako koga predlože najmanje 4 poslanika. Poslije utvrđivanja liste pređite na glasanje”, poručio je Hajduković i pozvao opoziciju da sjednicu održi najkasnije u srijedu, 14. februara. On je dodao da bi se tako pokazalo da u opoziciji, uprkos svim neslaganjima, postoji briga za interes Crne Gore i njenih građana i minimum demokratskog dijloga unutar opozicije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 5 (4 glasova)