Opozicija: Pejoviću malo što je uzeo nezakonito novac, već hoće još

Umjesto da vrati skoro 30.000 eura koje je stekao nezakonito spajajući funkcije, bivši ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović gleda kako da što više "zahvati” iz državnog budžeta, poručili su iz opozicije.

Pejović će do marta 2019. godine primati nadoknadu od najmanje 1.620 eura, koliko je iznosila njegova ministarska plata. Na predlog Vladine komisije za kadrovska pitanja predsjednik Administrativnog odbora Ljuiđ Škrelja je u srijedu potpisao rješenje prema kojem će Pejović 12 mjeseci iz državnog budžeta primati nadoknadu u visini mjesečne zarade u Vladi.

Pejović na to ima pravo na osnovu Zakona o državnim službenicima i namještenicima, kojim je predviđeno da, nakon prestanka mandata, funkcioner ima pravo da godinu nakon prestanka mandata prima naknadu.

On je spajajući funkcije ministra i ambasadora, od maja 2017. iz državnog budžeta primao mjesečnu nadoknadu od 3.168 eura, i po tom osnovu isplaćeno mu je najmanje 28.518 eura.

“Pejović sad gleda kako da što više "zahvati” iz budžeta, i redom koristi i ono što mu pripada po zakonu, i ono što je krajnje diskutabilno”, kazao je poslanik Demokratskog fronta (DF) Jovan Vučurović.

Vučurović Foto: Savo Prelević

Generalni sekretar Građanskog pokreta URA, Mileta Radovanić kazao je podnošenje zahtjeva za primanje zarade u narednih godinu dana poslednji je čin bezobzirnog ponašanja i krajnji nivo bezobrazluka.

“Nezakonitim spajanjem funkcija u proteklom periodu prigrabio je skoro 30.000 eura, što mu je očigledno bilo malo. Dok građani najvećim dijelom podnose teret mjera štednje, Pejović od tih istih građana traži da mu plaćaju 1.600 eura svakog mjeseca narednih godinu dana dok on sjedi kući i odmara. Da je sreće, Pejović bi ovako otetih 30 hiljada već vratio, a najmanje što može da uradi je da ne podnosi zahtjev za primanja nadoknade u narednih godinu dana”, kazao je Radovanić.

Poslanica Demokrata Zdenka Popović kazala je da se “ovakva gramzivost i nepravda” ne mogu opisati drugim riječima, osim sa - vazda im je malo.

“Neka što je Pejoviću malo bilo ljeba preko pogače, već mu je bilo malo i afere koju je stvorio oko svog imena i prezimena, pa je, izgleda, morao da produži podsjećanje građanima kakvu vlast imaju i šta su sve spremni da učine. Princip zvani “džep ispred svega” očigledno je bio odlučujući prilikom gaženja i sopstvene savjesti i svih božjih i ljudskih zakona kada je Pejović odlučio da prihvati da prima još 1.600 eura u narednih godinu dana”, kaže Popović. Vrlo brzo, navodi ona, dolazi najbolja prilika da se “Pejović i slični pejovići”, a takvi su, kako kaže, u DPS-u svi odreda, kazne.

Radovanić dodaje da, bez obzira što zakon propisuje ovu mogućnost, minimum etičke i moralne odgovornosti bi bio da Pejović ne koristi naknadu. “Jasno je da podnošenje ostavke nije bio čin političke odgovornosti, već samo način da sebi ostavi prostor da se imenuje na novu funkciju, kada za to dođe vrijeme. Još više zabrinjava činjenica da u ovom slučaju niko nije odgovoran za to što je zakon prekršen. Premijer Duško Marković je ranije izjavio da je loše tumačenje zakona dovelo do spajanja funkcija dok je Pejović dao ostavku i podnio žalbu Upravnom sudu, što govori da sebe ne smatra krivim. Zaključak je da se niko ne osjeca odgovornim za 30 hiljada eura koje su nepotrebno platili građani”, kazao je Radovanić.

Pejović žrtva sukoba Markovića i Đukanovića

Vučurović navodi da je najsmješnija situacija u kojoj se Pejović sada pokušava predstaviti kao žrtva. "I on je sad nešto ljut što je uhvaćen u nezakonitim radnjama. U isto vrijeme, javnost se pokušava ubijediti da Marković nije znao za višestruke "aranžmane" Pejovića. Bivši ministar je, inače,,,pao" kao,,žrtva" sukoba na relaciji Marković - Milo Đukanović, kao kadar predsjednika DPS-a. Đukanović je instalirao svoje pozadince, poput Pejovića, u tabor Markovića, kao što je i Marković takve instalirao kod Đukanovica. Kako god, nakon promjena, svi će zajedno odgovarati za višedecenijsko uništavanje Crne Gore", izjavio je Vučurović.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (5 glasova)