Opozicija u ambisu jer greške DPS-a pretvaraju u svoju štetu

Ovakva opozicija ne može na izborima smijeniti Demokratsku partiju socijalista (DPS), jer je u posljednjih nekoliko godina propustila mnogo šansi - mnoge afere, poput “državnog udara” i afere “Snimak”, pretvorila je u svoju štetu, pa od situacije kada je DPS bio u ambisu iz kojeg ga je spasila Pozitivna Crna Gora, danas u ambisu imamo skoro cijelu opoziciju.

To je za “Vijesti” rekao politički analitičar Dragiša Janjušević.

Prema njegovim riječima, situacija od 2016. godine, kada je opozicija natjerala tadašnjeg premijera Mila Đukanovića i njegovu Vladu na otvorenu političku korupciju gdje je Pozitivna Crna Gora spasila Vladu a sebe poništila sa političke scene, kao i parlamentarni izbori te iste godine sa “državnim udarom” kao rezultantom tih izbora govore o tome da se vlast ne može smijeniti izborima.

“Takođe, ne može doći do prekompozicije unutar parlamenta, jer vlast uvijek ima rezervne poslanike, o čemu svjedoči Pozitivna i nažalost imamo i dalje tranzicionu opoziciju, sa svim negativnim konotacijama ove sintagme. Opozicija je taj veliki dokaz o nemogućnosti smjene vlasti na izborima koji se zove ‘državni udar’, pretvorila u svoju štetu, kao i mnoge šanse do sada, kao aferu ‘Snimak’, a koje svjedoče o izborima kao pukoj farsi kojoj opozicija nažalost daje legitimitet. DPS je jednom nogom bio u ambisu u oktobru 2016, a danas imamo bezmalo cjelokupnu crnogorsku opoziciju tamo izuzimajući Demokrate i URA. Upravo zbog nepostojanja adekvatne reakcije, platforme konsenzusa o rješavanju političke krize u Crnoj Gori”, kazao je Janjušević za “Vijesti”.

Janjušević Foto: Savo Prelević

U Demokratskoj Crnoj Gori kao razloge za to što je opozicija iz situacije u kojoj se Vlada jedva spasila od nepovjerenja u parlamentu, došla do više uzastopnih poraza na izborima, vide ustaljene mahinacije, nedemokratski ambijent, crtanje meta opoziciji i medijima, prečesto zakazivanje izbora...

U Demokratskom frontu (DF) kažu da je DPS najslabiji kad oni predvode opoziciju.

Generalni sekretar Demokrata Boris Bogdanović za “Vijesti” kaže da je za oštar kontrast između slike Đukanovića koji se hvata za slamku Pozitivne Crne Gore, koju javno kupuje da bi politički preživio i bahatog Đukanovića koji uokolo prijeti krvavim glavama po Crnoj Gori, zaslužno više okolnosti. “Najprije: tu su ustaljene mahinacije i nedemokratski ambijent, ovoga puta dopunjen metodama koje, prema opštim ocjenama, do sada nisu viđene u izbornim procesima u Crnoj Gori: mehanizam uobičajenih pritisaka i ucjena ovog puta je značajno usložnjen i javnim prijetnjama, crtanjem meta na čelima političkih protivnika i nezavisnih medija, realizacije tih prijetnji u ranim časovima izbornog dana od strane pojava koje su u Đukanovićevoj službi”, kazao je Bogdanović.

Bogdanović Foto: Demokratska Crna Gora

Dodaje da treba reći da je to nastavljeno i nakon izbornog dana, jer je atmosfera tenzija “očito neophodna za održavanje diktatora na vlasti i nikad se ne zna kada ponovo može zatrebati”:

“Izbori se, uostalom, svako malo raspisuju, što je, takođe, jedan od manipulativnih mehanizama u cilju zamora biračkog tijela, što dovodi do apstinencije. Najstrašnije od svega je to što Đukanović, u svojoj službi, ima ljude zadužene da u percepciji javnosti čine prirodnom i normalnom atmosferu straha i nasilja. Svi još pamte pitanje sa izbornog dana postavljeno od strane izvjesnog Era sa Konika – ‘Ko vam je rekao da dođete na Konik’, ali treba podsjetiti da je blago varirano, isto to rekao i Đukanović izjavom da ko upada u njihove otkupne stanice - traži đavola, a odmah potom i jedna novinarka bliska režimu, u jednoj emisiji, upitala je ništa manje nego: ‘Šta su žrtve torture aktivista DPS-a tražile na Koniku’, naveo je Bogdanović.

Svi ti primjeri, kaže, ukazuju da u državi postoji brižljivo organizovana kolektivna, zla svijest koja kreira ambijent u kojem živimo i politički djelujemo. “To je ambijent u kojem je normalno da te neko prebije i da se to smatra legitimnim ako tokom izbornog dana hoćeš da spriječiš izbornu krađu”.

Poslanik DF-a Jovan Vučurović, rekao je da tu nema previše filozofije.

“U pitanju je samo da li je neko dovoljno hrabar i odlučan u tome da se bori do kraja ili ga interesuje političko piljarenje i broj mandata na nekim lokalnim izborima. DF koji je na prošlim lokalnim izborima imao najveći broj odborničkih mandata nije zakupljivao prostor u medijima kako bi obavijestio javnost o tom ‘uspjehu’, nego žalio što je DPS, zajedno sa koalicionim partnerima i uz izdaju opozicione Pozitivne Crne Gore, oteo vlast u Podgorici”, kazao je Vučurović.

Vučurović Foto: Demokratski front

Navodi i da je očigledno da su se vremena promijenila i da se sitni opozicionioni interes pokušava prodati kao neki navodno veliki uspjeh.

“Podsjećam da su i krizu iz januara 2016. izazvali upravo protesti DF-a i naša borba na ulici. Isto tako, nakon 24. oktobra 2015. kada je diktator bio na koljenima, dio opozicije umjesto da se priključi DF-u otišao je na pregovore sa Đukanovićem. Takođe, proteste čitave opozicije smo predlagali i kada su Pajović i društvo spasili Đukanovićevu Vladu, ali i tada su tzv. građanska opozicija i Ranko Krivokapić, koji je bio dio vlasti, zajedno bili protiv, a potom svi zajedno ušli u Đukanovićevu Vladu ‘izbornog povjerenja’”, kazao je poslanik DF-a.



Bolje da su napadali DPS umjesto podmetanja Bečiću

Bogdanović navodi da je žalosno što ni činjenica da DPS naočigled svih nas kreira Crnu Goru kao ambijent nasilja, nije djelovao podsticajno na jedan dio nominalne opozicije da svoje oštrice usmjeri prema njemu, kako bismo ga zajedno pobijedili, već se u predvečerje izbornog dana bavio podmetanjima predsjedniku naše partije sa ciljem slabljenja rezultata Demokrata.

“I to je jedan dio birača ostavio kod kuće. Da su se umjesto pričom o lažnom plagijatu, kojim su ponovo pokušali da pomognu Đukanoviću, bavili sobom i time kako da zajedno pobijedimo DPS, ishod bi sigurno bio unekoliko drugačiji. Podmetanje lideru najjačeg opozicionog subjekta je bio krajnje neodgovoran, bahat i monstruozan čin”, kazao je generalni sekretar Demokrata i dodao da od prvaka opozicije kod kojih već trideset godina izostaje odgovornost za tolike izborne poraze, ni ovaj neodgovorni čin nikoga ne iznenađuje.

“Mi smo, uprkos svim podmetanjima i napadima, uspjeli da damo ono što smo prepoznali da je naša obaveza: novu generaciju političara, novi način sprovođenja izborne kampanje, udruživanje progresivnih snaga, što sve građani prepoznaju i umiju da cijene što su i pokazali podrškom koju su nam dali na izborima”, kazao je on.

Ne protive se DPS-u ni kad ih tuče, već napadaju DF

Vučurović kaže i da je nakon izbora 2016. godine, DF dvadesetak puta predlagao niz zajedničkih akcija opozicije, ali je i to bilo ignorisano.

“I na ovim izborima se pokazalo da je određenim političkim subjektima, koje “guraju’’ neki mediji, ambasade i režim, mnogo važnije da oslabe DF, koji se nalazi pod najstrašnijim pritiskom vlasti, nego da ugroze DPS. Neki ne žele da pokažu dostojanstvo i da se suprotstave DPS-u ni onda kada ih ponižavaju, tuku, vrijeđaju, već vode sramnu kampanju kako DF i DPS “hrane” jedni druge. A, pokazalo se još jednom - jak DF znači slab DPS, i obrnuto, jer Đukanović i društvo mogu biti relaksirani kada im najveća prijetnja dolazi od političkih amatera koji samo računaju vlastite mandate, a ne misle kako promijeniti vlast”, kaže Vučurović.



Neće pomoći povratak u Skupštinu

Oporavak od predsjedničkih i lokalnih izbora, prema riječima Dragiše Janjuševića, sigurno ne može ići na način kako su zamislili u opoziciji, povratkom u parlament i većom medijskom prisutnošću.

“Opoziciji su potrebni i novi ljudi i novi pristup politici. Afera ‘Snimak’ je u Makedoniji srušila vlast, dok u Crnoj Gori opozicija gotovo da nije imala reakcije na tako krupan društveno-politički skandal, već punih šest godina izlazi na izbore sa akterima afere ‘Snimak’.Ovakva opozicija definitivno ne može nauditi DPS-u”, naveo je Janjušević.

On kaže da sa DPS-om ne može igrati na vrijeme.

“Ja sam na to skretao pažnju Socijaldemokratskoj partiji i poslije lokalnih izbora u Podgorici 2014. godine. I pogledajte gdje su došli sa tom strategijom. Strateška greška opozicije je što nije produbila političku krizu nakon parlamentarnih izbora do svoga maksimuma, što znači ako se vlast ne može smijeniti na izborima onda ne izlazimo ni na jedne izbore, pored bojkota parlamenta. Opozicija se samo par mjeseci poslije parlamentarnih spremala za nikšićke izbore, pa odustala, pa onda izašla u Heceg Novom itd. Kao rezultat te strategije imamo veliki broj opozicionih partija na ivici ili van cenzusa”, zaključio je Janjušević.

