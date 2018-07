Opština opet iznevjerila Krtoljane, oni odmah regovali

Nekoliko desetina mještana Krtola automobilima je jutros blokiralo prilazni put bivšoj deponiji Grabovac u tom dijelu Tivta, a koja se koristi za odlaganje zelenog otpada i zemljanih iskopa.

Krtoljani su na taj nači reagovali jer opet iznevjereo obećanje a koje su posljednji put dobili u petak dobili od čelnika Opštine Tivat – da će danas u 7 časova mašine i radnici biti a terenu i početi dugo odlagano asflatiranje oko 5 ilometara lokalnog puta kroz Krtole. Osamdesetak Krtoljana u petak je ušlu u zgradu Opštine Tivat iz koje nisu željeli da izađu dok gradonačelnica dr Snežana Matijević ne potpiše ugovor između Opštine i Luštice Development o zajedničkom asfaltiranju lokalnog puta na relaciji kotorska raskrsnica- Radovići, a koji je već mjesecima prekopan i bukvalno uništen zbog izgradnje nove vodovodne infrastrukture.

Foto: Siniša Luković

Krtoljani inače, već godinama gotovo da nemaju nikakav upotrebljiv put do svojih kuća jer se jedina drumska veza tog područja, ali i cijelog poluostrva Luštica sa ostatkom države, konstantno prekopava radi postavljanja razne infrastrukture ili su je gotovo potpuno uništili brojni teški kamioni koji voze teret do mnogih ovdašnjih gradilišta. Matijević je inače, u petak stavila potpis na ugovor sa Lušticim Development nakon čega su Krtoljani izašli iz zgrade Opštinr. Ona je mještanima tada uputila zvinjenje i istakla da sve nije bilo lako organizovati jer su u sprovođenje i finansiranje projekta asfaltiranja puta uključeni Opština, ali i veliki ovdje prisutnbi investiotori pout firmi Luštuica Development, Qatari Diar i Sea Trade.

Potpredsjednik Opštine zadužen za investicije dr Siniša Kusovac u petak je Krtoljanima kazao da su opravdano nezadovoljni i obećao da će mašine “i prije ponedjeljka biti na putu”, te da će asfaltiranje koje će raditi podgorička firma “Tehnoput”, biti završeno za 7 do 10 dana od uvođenja izvođača u posao. Kako se ni to obećanje nije ispunilo, a mašine se na terenu nisu pojavile jutros do 7 sati kada je istekao rok što su ga opštinarima ostavili Krtoljani, oni su jutros blokirali prilaz Grabovcu i vratli kamione Komunalnog preduzeća Tivat koji su ovdje namjeravali da istovare zeleni otpad iz grada.

