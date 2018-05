Optužen šef kriminalne narkogrupe i njegovi „vojnici”

lisiceSpecijalna tužiteljka Mira Samardžić podnijela je Višem sudu u Podgorici optužnicu protiv Podgoričanina Božidara S. Rašovića (51) jer je, navodno, organizovao kriminalnu grupu koja se duže vrijeme bavila švercom droge na međunarodnom nivou. Optuženi su i članovi njegove kriminalne grupe: njegova supruga Milena D. Rašović (26), Beranci Mirsad A. Herović (59), Radonja M. Lazarević (41), Novak R. Novović (38) i Podgoričani Zaim F. Asanović (40), Nikola V. Pančevski (25), Petar Lj. Camović (48), Božina Z. Bulatović (30), Aleksandar S. Mitrović (29) i Darko D. Andrić (36) iz Bara.

Oni su uhapšeni u okviru policijske akcije “Barba” 31. januara ove godine.

Samardžić je optužila Rašovića da je, kao organizator te kriminalne grupe, podijelio zadatke pripadnicima, davao im upustva, a sebi odredio da organizuje nabavku droge iz Albanije i njen prenos u Crnu Goru i Srbiju radi prodaje. On je, prema optužnici, ugovarao i prodaju droge, a pripadnici kriminalne grupe su zadatke svjesno ispunjavali.

Uloga Rašovića, piše u optužnici u koju su “Vijesti” imale uvid, kao organizatora, i uloge pripadnika u toj kriminalnoj organizaciji, dokazane su mnogobrojnim telefonskim komunikacijama prikupljenim putem sprovođenja mjera tajnog nadzora. “Prije svake nabavke, prenosa i prodaje droge, okrivljeni imaju komunikacije iz kojih proizilazi da se ova kriminalna organizacija priprema za krijumčarenje, to jest nabavlja drogu u Albaniji, odakle je ‘kuriri’ iz Crne Gore - pripadnici kriminalne organizacije preuzimaju i prenose u Crnu Goru, radi dalje prodaje i krijumčarenja u Srbiju”, piše u optužnici.

U tom dokumentu piše da je njegova supruga Milena, između ostalog, navodno prenosila muževa uputstva članovima kriminalne grupe.

“U toku svakog prenosa droge Rašović ima rukovodeću ulogu i bez njegovog djelovanja i saglasanosti ne može se realizovati krijumčarenje droge... ”, piše između ostalog u optužnici. Rašović je mnogo puta do sada osuđivan. Njega je Osnovni sud u Podgorici 1999. godine kaznio mjesec dana zatvora jer je počinio krivično djelo “sprečavanje ili ograničavanje slobode vjerovanja ili ispovijedanja vjere”. Za to krivično djelo predviđena je kazna do dvije godine zatvora. U Osnovnom sudu u Pljevljima osuđen je 1998. godine četiri mjeseca zatvora jer je počinio krivično djelo “navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu”. Za to krivično djelo predviđena je kazna od jedne do pet godina zatvora. Zbog krivičnog djela “neosnovano dobijanje i korišćenje kredita i druge pogodnosti” kažnjen je 2002. godine presudom Višeg suda u Podgorici na kaznu zatvora od godinu i šest mjeseci. Najveća kazna za to krivično djelo je tri godine zatvora. Osnovni sud u Podgorici ga je 2007. godine, zbog krivičnog djela prevara, kaznio zatvorom od godinu i tri mjeseca. Za to krivično djelo predviđena je kazna od jedne do 10 godina zatvora. Zbog šverca droge je osuđen i 2012. godine.

Sudeći prema podacima iz krivične evidencije Ministarstva pravde, skoro svi članovi Rašovićeve kriminalne grupe su više puta osuđivani.

Posljednji put, kada je Rašović u januaru uhapšen kao šef kriminalnog klana, pokušao je da, nakon što je nabavio u Albaniji, prebaci u Srbiju preko 20 kilograma droge marihuana.

Božidar Rašović je “specijalni povratnik”

Rašović je u martu 2012. godine osuđen na dvije godine i jedanaest mjeseci zatvora zbog šverca oko dvadeset kilograma marihuane.

Sud ga je u presudi označio kao “specijalnog povrtanika” koji je, kazali su tada, osuđivan na godinu i po zatvora za isto krivično djelo 2002. godine.

“Prilikom odmjeravanja visine zatvorske kazne, sud je imao u vidu da je Rašović narušenog zdravlja, te da je operisao srce. Otežavajuće za njega, je činjenica da je u svrhu prodaje nabavio skoro 20 kilograma marihuane”, kazao je tada sudija Predrag Tabaš kada ga je osudio. Policija ga je uhapsila 1. decembra 2011. u podgoričkom naselju Konik i u vozilu kojim je upravljao pronašla 39 pakovanja marihuane ukupne težine 19 kilograma i 325 grama. Istog dana je policija u njegovoj kući u Fundini, pronašla i oduzela poluautomatsku pušku “papovku”.

