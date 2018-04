Orav: EK ozbiljno zabrinuta zbog političkog miješanja u RTCG i AEM

Političko miješanje u RTCG i Agenciju za elektronske medije (AEM) je pitanje koje izaziva ozbiljnu zabrinutost u Evropskoj komisiji (EK) a Crna Gora treba da se pozabavi i prioritetima Agencije za sprječavanje korupcije (ASK), poručio je šef Delegacije Evropske unije (EU) Aivo Orav.

Orav je na zajedničkoj konferenciji za medije sa potpredsjednikom Vlade Zoranom Pažinom povodom objavljivanja Izvještaj o Crnoj Gori kazao da je "ovaj izvještajni period bio u sjenci bojkota parlamenta, povratak debate u parlament odgovornost je svih političkih aktera".

Borba protiv korupcije, kazao je Orav, uprkos određenom napretku, ostaje pitanje koje izaziva zabrinutost.

"Potreban je proaktivniji stav institucija. Pozabavite se prirotietima i kredibilitetom ASK", naveo je Orav dodajući da je potrebno voditi i bolje finansijske istrage.

U oblasti slobode izražavanja, kazao je ambasador EU, nije bilo napretka.

"Nije bilo napretka u istragama slučajeva nasilja nad novinarima. Političko mijesanje u RTCG i AEM su pitanja koja izazivaju ozbiljnu zabrinutost", saopštio je on.

Pažin je kazao da je ovaj Izvještaj kao i prethodni, neka vrsta kontinuiteta u napretku ka EU.

"Izvještaj je objektivan, pouzdan i jasan presjek svih oblasti u kojim je Crna Gora napredovala ali i u kojim oblastima treba da postižemo bolje rezultate. Ključno pitanje je iz oblast vladavine prava, a da nije bilo napretka u toj oblasti u prethodnoj godini Crna Gora ne bi bila u poziciji da otvori šest novih poglavlja i privremeno zatvori jedno", saopštio je Pažin.

On dodaje da će obaveze, kako se budemo približavali EU, biti sve zahtjevnije. Pažin je istakao da je postignut dobar napredak u oblasti poljoprivrede, bezbjednosti hrane i kompanijskog prava.

"Nije ostao nezapažen i ubrzan ekonomski rast u Crne Gore u prošloj godini. Kada je u pitanju borba sa organizovanim kriminalom, prioritet institucija je borba za sigurnost gradjana. U oblasti medija nema progresa, Vlada je već predvidjela izmjene Zakona o medijima i RTCG", naveo je između ostalog Pažin i dodao da je Izvještaj ohrabrenje ne samo za Vladu već i za čitavo društvo.

Upitan kako vidi to što se u Izvještaju kritikuje rad ASK koja radi tek nešto više od dvije godine, Pažin je kazao da nije tako davno konstatovan pomak ASK, da bi sada bila situacija drugačija i da rad ASK izaziva jednu vrstu zabrinutosti.

"Treba konstatovati i ono što su bili pomaci ali ne bježati od otvaranja pitanja koja ukazuju da je rad ASK moguće učiniti boljim. Mislim da prostora za to uvijek ima, ali za tu vrstu zabrinutosti da nema" naveo je potpredsjednik Vlade. Orav je kazao da je borba protiv korupcije komplikovan i složen proces u svakoj zemlji, a da je ASK relativno nova insititucija.

"Svakoj novoj instituciji treba vremena da počne da radi savršeno. Identifikovali smo nekoliko problema gdje je potrebno poboljšanje i siguran sam da će ASK to vrlo ozbiljno shvatiti, ali opet, to se može samo uz jaku podršku Vlade i civilnog društva. Borbu protiv korupcije ne mogu voditi samo instiucije, treba da je vodi svaki građanin", poručio je Orav.

Komentarišući konstatacije u Izvještaju da političko miješanje u RTCG i AEM izaziva ozbiljnu zabrinutost, Pažin je rekao da izraz "ozbiljna zabrinutost" vidi kao potrebu da institucije snažnije rade na terenu kada je u pitanju sloboda medija.

"Kada je u pitanju politički uticaj, to će uvijek biti predmet moje osude. Jednako sam zabrinut i izvještajem JUFREX-a, koji konstatuje da je Javni servis preuzela tradicionalna opozicija. Javni servis ne treba da bude poligon za politička nadmetanja vlasti i opozicije, treba da ucinimo Javni servis istinski nezavsinim i profesionalnim", naveo je Pažin.

Upitan kako se može riješiti problem kada Sudskom savjetu istekne mandat u junu, s obzirom na to da u Skupštini nema potrebne dvotrećinske većine za izbor novog Savjeta, Pažin je kazao da to upućuje na dijalog za rješenje situacije.

