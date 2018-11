Orijan: Zabrinjava jačanje uticaja Turske na Balkanu

Šef Direktorata za Balkan u Ministarstvu spoljnih poslova Izraela Dan Orijan ocijenio je da je Balkan suočen sa izazovima sve većeg prisustva Turske, kao i velikim brojem migranata sa Bliskog i Srednjeg istoka.

„Izrael je zabrinut zbog jačanja uticaja Turske u regionu Balkana i na drugim mjestima. Za nas nije problematično jačanje turskog ekonomskog uticaja i razvoj privrede, ali uz taj ekonomski uticaj i aktivnosti koje radi Turska agencija za državnu pomoć (TIKA), nerijetko idu i neki drugi aspekti koji nam se mnogo manje sviđaju, posebno nakon neuspjelog puča u Turskoj, od kada svi vidimo neko novo i drugačije lice Turske. Taj „radikalniji“ uticaj Turske na Balkanu i drugdje ne brine samo nas, već će vam to reći i Evropljani“, rekao je šef Direktorata za Balkan u izrealskom MVP-u novinarima iz Crne Gore i Srbije, koji su u posjeti Jerusalimu.

Sve više turskih državljana dolazi u Crnu Goru gdje otvaraju firme, kupuju nekretnine i nostrifikuju diplome. Advokati i službenici agencija za nekretnine, koji sa njima sarađuju, kazali su “Vijestima” da je većinom riječ o ljudima koji zbog nestabilne političke situacije ili neslaganja sa politikom predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana napuštaju Tursku.

Podaci iz agencija za promet nekretnina pokazuju da kupci iz ove zemlje igraju već značajnu ulogu na tržištu nekretnina od Kotora, Budve i Petrovca, preko Podgorice, sve do Žabljaka. Procjenjuje se da u zakupu biznismeni iz ove države drže oko 50 poslovnih prostora u ekskluzivnoj zoni Budve, uz samu obalu i u Starom gradu.

TIKA je takođe veliki donator državnih institucija.

Prema njegovim riječima, izazov za Balkan su i migranti sa Bliskog i Srednjeg istoka, jer među njima može biti onih koji su naklonjeni terorističkim grupama poput ISIS-a. Prema podacima izraelskog MVP-a, rekao je, u redovima Islamske države borilo se 915 boraca sa Balkana, od čega njih 15 iz Crne Gore, a do sada ih se iz Sirije na Balkan vratilo oko 330, od čega najviše na Kosovo.

Zvaničnici MVP su rekli da Vlada Izraela nije srećna zbog otvaranja ambasade Palestine u Crnoj Gori i smatra da to ne doprinosi rješavanju problema Palestinaca.

“Nismo srećni nijednom kada neka država prizna Palestinu. Svaki put kad neka treća zemlja pomisli da je dobro da dozvoli otvaranje palestinske ambasade, mi smatramo da je to pogrešno i vrlo jasno stavimo do znanja naš stav zvaničnicima te države. To je greška ne samo zbog toga što stvara pogrešnu percepciju stvarnosti jer će ljudi, videći ambasadu Palestine, pomisliti da postoji i nezavisna država Palestina. Takvo nešto ne postoji, to je fikcija“, kazao je portparol Ministarstva vanjskih poslava Izraela, ambasador Emanuel Nahšon.

„To je greška i zbog toga što ohrabruje Palestince da misle da vode ispravnu politiku. Omogućavanjem otvaranja plestinske ambasade u Crnoj Gori ili bilo gdje drugo, vi ne pomažete Palestincima – naprotiv, još ih dublje utvrđujete u njihovoj grešci. Mi od naših prijatelja među kojima je i Crna Gora, očekujemo da oni Palestincima kažu da je jedini način da steknu punu nezavisnost i legitimna predstavništva po svijetu, taj da direktno pregovaraju sa Izraelom“, istakao je Nahšon.

Palestina i Crna Gora uspostavile su diplomatske odnose 1. avgusta 2006, a godinu i po kasnije na dužnost je stupio prvi palestinski nerezidentni ambasador u Crnoj Gori, dok je ambasada Palestine u Podgorici koju vodi ambasador Rabii Alhantouli, otvorena u oktobru 2016.

Portparol izraelskog MVP naglašava da umjesto da pregovaraju sa Izraelom, Palestinci su se odlučili da primijene multilateralnu strategiju - ne pričaju sa Izraelom, ali idu kod vlada različitih država i traže njihovo priznavanje nezavisnosti Palestine, „misleći da će to priznanje od strane drugih zemalja i međunarodnih organizacija na neki način zamijeniti efekat direktnih pregovora sa Izraelom.

Miru na Bliskom istoku pomogla bi ambasada Crne Gore u Jerusalimu

“Otvaranje ambasade Palestine u Podgorici je razočaravajući potez Vlade Crne Gore za Izrael. Ipak, mislim da to neće imati efekta na naše bilateralne odnose, jer su oni dovoljno jaki i dobri da izdrže takvo razočarenje. Sa druge strane, ovako nešto tim odnosima sigurno i ne pomaže pretjerano“, istakao je portparol MVP Emanuel Nahšon. On navodi da su direktni pregovori jedini put za rješenje spora na Bliskom istoku u kome je palestinsko pitanje ključno, „pa stoga svaki korak koji ometa ili odlaže te pregovore, u suštini nanosi štetu“. Nahšon je naglasio da bi Izrael „bio više nego srećan“ da uskoro vidi novootvorenu ambasadu Crne Gore u Jerusalimu „jer bi to bio doprinos ostvarenju mira na Bliskom istoku“.

