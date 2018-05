Osnovno tužilaštvo dvije godine izviđa da li je Mandić prevario Bulatovića

Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici gotovo dvije godine izviđa da li je advokat Radovan Mandić prevario Podgoričanina Nova Bulatovića.

Prijavu protiv bivšeg sudije Višeg suda, Bulatović je podnio 12. jula 2016. tvrdeći da ga je prevario za 2.430 eura.

Iz tužilaštva je Vijestima odgovoreno da izviđaj još traje.

"Saslušana su određena lica, preduzimaju se i druge dokazne radnje u cilju utvrđivanja svih okolnosti važnih za krivični postupak”, piše u odgovoru tužilaštva.

Prema saznanjima Vijesti, tek nedavno je u tužilaštvu saslušan advokat, koji je, kao i ranije, negirao da je prevario Bulatovića.

Bulatović nije imao priznanice da je dao novac Mandiću, ali je rekao da ima snimljene telefonske razgovore njega i advokata, koje je predao tužilaštvu. Priznanice nije uzeo jer je, kazao je, vjerovao da ga neće prevariti čovjek koji je bio sudija.

U krivičnoj prijavi piše da se advokatu obratio za pomoć u avgustu 2015. godine, kako bi mu pomogao u sporu sa KAP-om, a koji se ticao rješavanja stambenog pitanja njegove sedmočlane porodice.

Advokat mu je obećao da će pozitivno riješiti spor i tražio 650 eura, što je Bulatović pozajmio i dao mu.

Tvrdi da mu je mjesec kasnije Mandić rekao da preko prijatelja može da sklopi vansudsko poravnanje sa vlasnikom KAP-a Veselinom Pejovićemi tražio mu još 530 eura da bi povukao tužbu.

Bulatović tvrdi da mu je opet dao novac, a advokat je nedugo nakon toga rekao da je Pejović, po sporazumu, na račun Osnovnog suda u Podgorici uplatio novac, ali da ga ne može podići dok ne uplati 1.250 eura na račun suda.

Bulatović je navodno opet pozajmio novac i dao Mandiću, ali je onda shvatio da je prevaren, jer je saznao da Pejović nije uplatio novac i da Mandić nije ni podnosio tužbu.

Mandić je ranije rekao da poznaje Bulatovića, ali da nije tačno da ga je prevario za novac.

“To su sve fantazije. Ima li on dokaze za to što priča? Naravno da nema. Kontaktirao me je za pravnu pomoć, jer je dobio tužbu iz Privrednog suda, ali nije tačno da sam ga bilo što prevario. Mi se nismo sporazumjeli i to je sve. Za nešto što priča, treba da ima dokaze”, rekao je Mandić tada.

I Advokatskoj komori je podnijeto više prijava protiv advokata Mandića u kojima stranke tvrde da ih je prevario za novac.

