Ovako je izgledao novi susret Trampa i Markovića

Premijer Crne Gore Duško Marković i američki predsjednik Donald Tramp sreli su se u Njujorku u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija (UN), objavljeno je na Tviteru.

#Trump enthusiastically greets #Montenegro President Dusko Markovic ...who Trump famously pushed aside at a NATO event last year. pic.twitter.com/NyzuWgCGR3