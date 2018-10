Ovo sigurno nijeste znali

Mnogi se pitaju kako je, s obzirom na sveukupan crnogorski socioekonomski kontekst, moglo da se dogodi da baš jedna opština u Crnoj Gori od strane Svjetske banke bude označena kao primjer za sve opštine u regionu, iako bi se reklo da u regionu, i takvom kakav jeste, postoje opštine u kojima se značajno bolje živi. Istražili smo čime je opština čiji su način upravljanja javnim finansijama i realno planiranje opštinskog budžeta postali primjer svim opštinama u regionu zaslužila priznanje Svjetske banke. Za ovu priliku, provjerili smo kako se jedna takva opština odnosi prema sopstvenom stanovništvu:

Za najmlađe besplatne radionice, za studente nagrade

Očigledno je da je Budva jedna od rijetkih opština u Crnoj Gori koja se zaista brine o najmlađima. Pored otvorenog vrtića, ova Opština je pokrenula i novu radionicu čiji je cilj podsticanje govorno-jezičkog razvoja kod djece uzrasta od četvrte do pete godine i od pete do šeste godine pod nazivom "Igrom do govora". U Narodnoj biblioteci Budva odranije postoje i radionice novinarstva, stripa i ilustracije i kreativnog pisanja. Uz to, sve radionice su besplatne. Za najmlađe sklone bilo kom obliku kreativnog izražavanja, radionica je mjesto u kojem mogu provoditi vrijeme.

Foto: Opština Budva

Cadmus Cineplex je mjesto koje će više zanimati one malo starije jer od 7. oktobra počela je sa radom radionica “Filmsko i dramsko pismo”, takođe – besplatna.

U saznanju smo da će za đake prevoz na teritoriji opštine Budva uskoro biti definisan i precizno dogovoren. Već raspisanim tenderom ušlo se u postupak izbora prevoznika za gradski i prigradski saobraćaj kojim će biti obuhvaćeni i školarci koji putuju. Ranije, za školsku 2018/19. budžetom je opredijeljeno 50.000 eura za realizaciju i sufinansiranje prevoza učenika iz rubnih naselja opštine do osnovnih škola u gradu.

Foto: Opština Budva

Lakše je i studentima jer je Opština Budva raspisala konkurs za dodjelu stipendija za studijsku 2018/19 godinu. Za tu svrhu iz budžeta je opredijeljeno preko 50 hiljada eura. Studenti koji imaju prosjek od 8.00 do 8.90 deset mjeseci će svakog mjeseca dobijati 50 eura. Oni koji imaju prosjek 9.00 do 9.50 dobijaće 70 eura, dok će studenti sa prosjekom od 9.51 - 10.00 dobijati 100 eura mjesečno.

Podsticaji za poljoprivrednike prvi put na lokalnom nivou

Dosad nije postojao običaj da podsticaji za razvoj poljoprivrede stižu sa lokalnog nivoa, ako ih je i bilo, dolazili su isključivo sa državnog, međutim, Opština Budva je prva koja se odlučila da takvu praksu uvede i na lokalu.

Foto: Opština Budva

Naime, za poljoprivrednike je objavljen javni poziv za dodjelu podrške za proizvodnju i razvoj maslinarstva, podrške za proizvodnju i razvoj vinogradarstva, podrške unaprijeđenju pčelarstva, podrške u stočarskoj proizvodnji, podrške razvoju ribarstva i dodjelu podrške za unaprjeđenje lovstva za 2018. godinu. Za ovu namjenu izdvojiće se bespovratna sredstva u iznosu od oko 50.000 eura, a ako bude interesovanja, novca će, najavljuju iz Opštine, biti i više.

Krapović odobrio 200.000 eura sportskim klubovima

Za sportske organizacije, Opština Budva je donijela odluku o sufinansiranju programa rada sportskih organizacija. Odlukom, koju je potpisao predsjednik Opštine Dragan Krapović, odobrena je isplata novčanih sredstava sportskim klubovima na teritoriji Budve u iznosu od preko 200.000 eura.

Foto: Vlada Crne Gore

Za 300 penzionere predviđena pomoć od 50 do 100 eura

Za penzionere sa lošijim materijalnim stanjem, raspodjela socijalne humanitarne pomoći počeće 21. oktobra u Udruženju penzionera Budve. Ovim vidom pomoći obuhvaćeno je oko 300 bolesnih i ekonomski ugroženih penzionera, kojima će biti dodijeljena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 50 ili 100 eura, u zavisnosti od težine ekonomske situacije u kojoj se nalaze. Za ovu namjenu, obezbijeđena su sredstva u iznosu od 17000 eura.

Foto: Opština Budva

No, budvanska vlast ne čini ni manje, ni više od onog što svaka odgovorna vlast treba da čini za svoje građane.

