Ovo su pobjednici lokalnih izbora u Podgorici

Predstojeći lokalni izbori, koji će se održati i u Glavnom gradu 27. maja ostaće upamćeni po mnogo čemu, ali svemu tome zajedničko je jedno - pečat pobjede Demokratske Crne Gore i Građanskog pokreta URA, odnosno pečat trijumfa koalicije ,,Podgorica za 21. vijek".

Višenedjeljna kampanja, koju su vodili ljudi za 21. vijek, koja je bila isključivo pozitivna, postavila je nezapamćene standarde i iz temelja promijenila poglede na političku scenu u Crnoj Gori. Ona je sinoć dobila svoj epilog u vidu završne, veličanstvene i Pobjedničke konvencije. Na samim temeljima Podgorice, ispod mosta na Ribnici, uprkos nepovoljnim vremenskim uslovima i kiši, članovima, simpatizerima i nezapamćeno velikom broju građana, ispred koalicije, obratili su se lideri Aleksa Bečić i Dritan Abazović, zajedno sa nosiocem liste Vladimirom Čađenovićem i kandidatom za odbornika Lukom Rakčevićem.

Na samom početku, Bečić se od sveg srca zahvalio mladima, koji su neumorno svakodnevno išli od vrata do vrata, obilazeći domaćinstva širom Podgorice i širili ideju pobjeda, a ne podjela i viziju ljudi za 21.vijek.

"To је naša Podgorica, grad mladosti i grad budućnosti. Hvala divnoj mladosti što je naša vrata otvorila vama, ali i što je vrata vaših domova otvorila nama. Hvala našim mladima što su nas spojili. To je naša budućnost i naša snaga. Među ovim mladima imate ljude svih vjera i nacija. Ljude kojima su đedovi bili na različitim stranama istorije. Mlade ljude koji slave i Božić i Bajram, i Vaskrs i Ramazan, ali koji žive kao rođena braća i sestre pod našim zajedničkim krovom. To su mladi ljudi koji ne žele da im se nikad više napune oči suza, dok njihova braća, sestre, drugari, a nekima i roditelji odlaze iz Crne Gore u potrazi sa hljebom. To su mladi ljudi koji su shvatili da je neko dijelio njihove roditelje da bi krao, otimao, rasprodavao našu Podgoricu i našu Crnu Goru. To su obrazovani, hrabri i odvažni mladi ljudi. To su mladi ljudi koji žele da one suze tuge zbog odlazaka pretvore u suze radosnice zbog povratka mladih ljudi u Crnu Goru. To su mladi ljudi koji žele tramvaje, a ne bombe, nacionalni stadion, a ne narkotike, šetalište kraj Morače, a ne špriceve kraj parka. Zato im večeras zajedno poručujemo: na mladost možete udariti, možete uvrijediti i jurišati, ali kad vas mladost pobijedi, porazi i zada udarac, kad vam kaže jedno veliko stop, onda će sve vaše kule, banke i klanovi početi da se raspadaju kao kule od karata, zasijaće najljepša majska zora, mladost će uzeti baklju slobode, koja će osloboditi svaki most, svaku rijeku, svaku obalu i svaku stopu naše zemlje svete crnogorske", rekao je Bečić.

Foto: Za 21. vijek

U nastavku izlaganja, Bečić je imao jasnu poruku za Đukanovića - šta su prave, istinske vrijednosti, ko je prošlost, a ko budućnost.

"Mila je pregazilo vrijeme, ali pregazili smo ga i mi u Budvi, Kotoru, Herceg Novom i u Beranama. Ni u Podgorici, vjerujte mi, ne zavisi ništa od DPSa, zavisi od nas, od naših komšija i sugrađana, koji su nezadovoljni, koji se dvuome da li da izađu na izbore. Kad čujem da se neko dvuomi, da neko kaže ne može se promijeniti, kad čujem da neko kaže svi su isti, osjetim veliku gorčinu. Znam da nismo ravnopravni, da otimaju i da kradu, ali da li je lakše bilo našim precima protiv okupatora? Naravno da nije. 5 maja. 1944. godine Podgorica je bombardovana 78 puta, pa jesu li naši preci poklekli? Nisu. Jesu li bili ravnopravni? Nisu. Jesu li ih mučke okupatori udarali? Jesu. Jesu li odustali? Nisu. Nemojte da dozvolite da nas istorija pamti kao ljude koji nijesu mogli smijeniti grupu skorojevića i kriminalaca, jer naš sveti zadatak je da niko nikad više mladost ne provede u patnji, a djetinjstvo u ratu. Zato moramo da ustanemo, jer nije umijeće i pamet mrziti, svađati i dijeliti, zato ne treba ni škola ni obraz. Umijeće, pamet i patriotizam je voljeti i spajati i širiti ljubav, to se pamti, to se broji, tako se piše istorija, tako se pobjeđuje, tako se prkosi, tako se vlada, tako se vodi grad i država, tako se nosi ponosno ime naše Crne Gore, naše domovine, naše svetinje i jedine naše otadžbine, za koju dajemo sve, a koju ne dajemo ni zašta na ovome bijelom svijetu", naglasio je Bečić.

Foto: Za 21. vijek

Predsjednik Demokrata saopštio je da su ljudi svih vjera i nacija istinski simbol nezavisne i suverene Crne Gore.

"Za slobodnu Podgoricu i slobodnu Crnu Goru, a slobodna Podgorica i slobodna Crna Gora su pomirena otadžbina u kojoj je svaka majka ista. Nas je rodila jedna majka. Jedna majka nas je othranila, zato ne dirajte naše majke, ne udarajte na majke. Bez majke nema slobode, bez majke nema porodice, nema rađanja, nema napretka, nema djece, a bez djece nema Podgorice. Zato su tu večeras i moja majka i Dritanova majka i naša braća, sestre i roditelji, zato su zajedno večeras i Fadila i Vesna, i Sanela i Draga, i Dritan i Aleksa, i Miloš i Dženan, to je simbol nezavisne i suverene Crne Gore", kazao je Bečić.

Na samom kraju, Bečić je kazao da kao što je Crna Gora vječna, tako i sloboda nema cijenu, i dodao da niko, pa ni Đukanović, neće i ne može zaustaviti Crnu Goru na njenom evropskom putu.

"Ovo je simbol istinske, prave i pomirene Crne Gore, a predsjednik DPSa je najveća opasnost za nezavisnost i evropski put Crne Gore. Zato on želi, znajući da nas nikada ne može uvesti u Evropsku uniju, ovih dana da zaustavi naš evropski put. Želi da napravi najnoviji zaokret u spoljnoj politici. Večeras mu svi zajedno, sa ovoga mjesta, poručujemo: džaba ti pokušaji da podriješ temelje Crne Gore, džabe ti pokušaj da zaustaviš naš evropski put, tvoje vrijeme je prošlo, a naše vrijeme dolazi! U životu je sve prolazno, ali dvije stvari su vječne: vječna je Crna Gora, vječna je naša ideja pobjeda, a ne podjela! Velikih pobjeda nikada nije bilo bez velikih rizika. Vjerujte u to! Vjerujte u pobjedu! Život za pobjedu! Mali su naši životi, ali je velika i vječna Crna Gora! I život za Crnu Goru i mladost za budućnost naše djece, i srce za sve vas i svakog od vas! Živjeli ljudi za 21. vijek! Živjela naša kolijevka Podgorica! Živjela naša majka Crna Gora", istakao je Bečić.

Lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović istakao je da otadžbina ne smije da se dijeli i da je koalicija “Za 21. vijek” odlučila da građani budu zajedno.

“73 godine nakon Drugog svjetskog rata i pobjede antifašizma i dalje nas dijele na četnike i partizane. Dok je moderna Evropa za svega 6 godina nakon rata promijenila viziju i odlučila da bude zajedno i mi sada odavde poručujemo da želimo da budemo zajedno. Mi smo evropska alternativa u Crnoj Gori, mi smo ljudi koji su izand podjela, mi smo ljudi koji će uvesti Crnu Goru u Evropsku uniju”, poručio je Abazović.

On je naglasio i da u Crnoj Gori nijesu ugroženi ni Crnogorci, ni Srbi, ni Bošnjaci, ni Albanci, ni Hrvati i ostali već da su ugroženi svi koji su protiv DPS-a.

“Zamislite kad jedan Migo pomisli da je Figo, jedan Ivan da je divan, a onda shvati bahati Mugi da lako može postati drugi. A shvatiće i Milo da je dosta bilo i da ga vrijeme pregazilo”, poručio je Dritan Abazović prisutnima.

Foto: Za 21. vijek

On je istakao i da je vizija ljudi za 21. vijek otvaranje novih radnih mjesta, evropski životni standard, profesionalne i slobodne institucije.

Foto: Za 21. vijek

“Mi nudimo projekte a oni ništa osim laži i kleveta u kojima su uključili čitavu državnu mašineriju i navodne nezavisne analitičare. Zato prijatelji ne smijemo da ostanemo kući, moramo da pohrlimo na birališta, velika izlaznost ruši DPS. Nijesu oni nikakva mašinerija oni su obična skalamerija, politička olupina i raštimovani kriminalni orkestar”, poručio je Abazović.

Vladimir Čađenović nosilac Izborne liste ,,Aleksa Bečić – Dritan Abazović – Podgorica za 21. vijek – Demokrate – URA“, pozvao je građane da masovno izađu na izbore 27. maja, jer je došlo vrijeme za slobodu Podgorice, koja će napokon pripasti njenim građanima.

"Veliki moj grade, ljubav prema tebi je vječna i ona će pobjediti 27. maja! Ti ćeš voljeni grade živjeti vječno, jer će te voditi ljudi, koji će te napraviti gradom za 21. vijek! Večeras vam potvrđujem ono što smo vam obećali kada smo krenuli u kampanju 9. aprila - da će svanuti najlijepša 28. majska zora. Svakim danom smo sve više i više ubijeđeni da vrijeme pravde i slobode stiže našem voljenom gradu. 27. maj je krajnji dan, kada naš grad moramo osloboditi i oteti iz ruku prevaranata, jer naš grad prevarante nikada nije zasluživao i nikada ih neće zasluživati. Neće Podgoričanke i Podgoričani birati one koji žele novu prevaru, betonizaciju i uzurpaciju našeg voljenog grada. Ne damo te naša voljena Podgorice! Pokazali smo da je naš Program spreman za izgradnju i obnovu našeg voljenog grada, isto onako kao što je nikao iz pepela nakon 5. maja 1944. godine. Savremena Podgorica pobjediće 27. maja i nikada više neće izgubiti! Sa velikim ponosom zaklinjem vas ljubavlju u ovaj grad da 27. maja masovno, masovnije nego ikad, izađemo na birališta za našu Podgoricu za 21. vijek! Broj 9! Da slavimo i volimo svoj grad! Živjeli, srećno do pobjede", poručio je Čađenović.

Foto: Za 21. vijek

Kandidat za odbornika Luka Rakčević poručio je, kakao je kazao, “u ime najljepšeg grada Morače i Ribnice, u ime Stare i Nove varoši, u ime mladosti i budućnosti, u ime Gorice i Ljubovića, titogradskih i podgoričkih vizionara i stvaralaca, poštenih radnika i neimara, u ime svih ponosnih građana ovog grada, kojima je Podgorica nedodirljiva svetinja” da im ne daju Podgoricu.

Istakao je i da je DPS “izvršio atentat na građanstvo, na građanski bunt i duh slobode.

“Oni žele da ubiju duh Podgorice i duh Titograda. Duh ovog prelijepog grada, koji su naši preci vjekovima stvarali. Šta nam to nude oni, koji trideset godina nekontrolisano drže sve poluge vlasti? Oni nam, dragi prijatelji, nude Podgoricu bombi i zapaljenih automobila, obračuna narko klanova i svakodnevnih pucnjava. Nude nam grad siromašnih građana, a prebogatih političara i tajkuna. Mjesto uništene indrustrije sa duplo više policajaca nego radnika u proizvodnji. Nude nam Podgoricu devastiranih i rasprodatih simbola, a betoniranih klasnih i identitetskih podjela. Stvaraju od nas zarobljeno društvo - ucijenjenih građana i poslušnih glasača”, naveo je Rakčević.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 4 (21 glasova)