Ozon poziva nadležne da se posvete razvoju ekološke države

Ekološki pokret Ozon, pozvao je Skupštinu, Vladu i predsjednika Crne Gore da se posvete razvojnom pravcu ekološke države i tako, kako su naveli, stave javni, i interes budućih generacija iznad svih drugih.



Direktor Ozona, Aleksandar Perović, naveo je da je globalni trend prelaska sa linearne na cirkularnu ekonomiju izuzetno pogodan da se iskoriste prirodni resursi kojima se raspolaže.



"Kao mali sistem treba postanemo zanimljiva investiciona i turistička destinacija, naravno, ukoliko se sa njiima bude dobro upravljalo i na njima kvalitetno primjenjivale najbolje dostupne tehnologije", kazao je Perović agenciji MINA.



To bi, smatra on, podrazumijevalo da se ubuduće svi prirodni i drugi resursi koji imaju ekolšoki značaj i ekonomski potencijal, koriste na način koji neće napraviti posledice po kvalitet životne sredine.



"Treba da se koriste na način koji neće ugroziti ekosistemsku vrijednost lokalnih zajednica, čije potrebe i odgovornosti treba prepoznati zakonskim okvirom, u značajno većoj mjeri nego što je trenutno slučaj", rekao je Perović.



On je najavio da će taj pokret do kraja tekuće godine inicirati više javnih debata oko načina valorizacije najvrjednijih prirodnih i drugih resursa kojima upravljaju nadležne institucije sistema i ponuditi konkretne predloge na koji način i kroz taj proces raditi na nacionalnom brendiranju ekološke države Crne Gore.



"Takođe, usmjerićemo gro svojih aktivnosti na podizanju interesovanja građana za aktivno učešće u procesu donošenja odluka koje se tiču životne sredine, naročito kada su u pitanju infrastrukturni i građevinski projekti, koncesioni aranžmani i upravljanje državnom imovinom", kazao je Perović.



On je dodao i da će, zajedno sa relevantnim partnerima sa vizijom i kapacitetom da kvalitetno razviju i realizuju razvojne projekte, ponuditi inovativne projektne ideje.



"To će upravljanje otpadom dovesti u kontekst pametnih tehničkh rješenja, ulcinjskoj Solani, istaći i energetki potencijal, lokalne zajednice učiniti otpornijim na klimatske promjene i aerozagađenje", precizirao je Perović.



Dodao je da će to male hidroelektrane predsatviti u kontekstu njihove realne (ne)isplativosti kada je u pitanju javni interes, kao i spriječiti eventualno manipulisanje sa ekološki prihvatljivim protokom.



Kako je kazao, Ozon će insistirati na stvaranju povoljnog investicionog ambijenta zasnovanog na ciljevima održivog razvoja, definisanih od Ujedinjenih nacija.



"Time će se zatvoriti prostor za neisplative i kontroverzne infrastrukturne projekte i otvoriti prostor za direktne strane investicije onih koji svojom poslovnom praksom i rezultatima mogu pružiti doprinos razvojnom pravcu ekološke države", rekao je Perović.



Prema njegovim riječima, u Ozonu se nadaju da će svi pravi patrioti i odgovorni građani, kao i uspavana stručna javnost, prepoznati potencijal njihovog predloga.



"Nadamo se da će uticati da se, nakon 27 godina od usvajanja Deklaracije o ekološkoj državi, Skupštini, Vladi i predsjedniku Crne Gore jasno i javno stavi do znanja šta je javni interes i koliko želimo živjeti ekonomski nezavisni i ostvareni", poručio je Perović.



Građani, kako je kazao, žele da žive nezavisni od kredita i drugih vidova dužničkog ropstva, "u koje su nas dovele promašene i pogrešne politike zasnovane na nemilosrdnoj devastaciji prirodnih i svih drugih resursa u prethodne tri decenije".

