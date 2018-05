Pak: Đukanović daje zeleno svjetlo da se ljudi ubijaju

Politika i kriminalci idu ruku pod ruku, a izabrani predsjednik Crne Gore Milo Đukanović, čini se, nazivajući novinare "fašistima" kriminalcima daje dozvolu da ubijaju, poručila je Predsjednica žena Evropske narodne partije, Doris Pak.

Ona je kazala da je duboko zabrinuta zbog stalnih napada na novinare u Crnoj Gori, a sloboda medija je, napominje, ključna za bilo koju članicu Evropske unije i zemlje koje žene da budu dio tog saveza.

Deeply concerned about the repeated attacks against a journalist in #MNE .Freedom of press is vital for any #EU state+those wanting joining it. Calling Media+ journalists„Fachists“the #President himself seems to give license to kill. Politics+criminals work hand in hand.

"Ne razumijem kako ozbiljan političar može tvrditi da njeguje iste vrijednosti koje baštini predsjednik Crne Gore, godinama gazeći po našim vrijednostima, kao što potvrđuje pismo bivšeg predsjednika parlamenta", kazala je Pak osvrnuvši se na otvoreno pismo lidera SDP Ranka Krivokapića, koji je pozvao Đukanovića da "jasno razdvoji odnos prema ubicama sa ulice" od svoje "mržnje prema slobodnim medijima".

I do not understand how any serious politician can proclaim to join the same values with #MNE President, who trumples on our values yet for years- as the open letter of former President of MNE Parliament proves.