Pak: EU bi trebalo da spriječi DPS-ovo miješanje u slobodu medija

Crna Gora bi trebala da se opopmene od strane EU zbog miješanja DPS-a u slobodu medija, napisala je predsjednica žena Evropske narodne partije i bivša dugogodišnja poslanica Evropskog parlamenta, Doris Pak na svom Tviter profilu.

#DPS #Montenegro should be hindered by EU to interfere in free #media! MNE isn’t negotiating its membership in EU?Shame on ruling majority!