Palmer: Snažno podržavamo Crnu Goru u procesu evropskih integracija

Američka administracija spremna je da nastavi da snažno podržava Crnu Goru i u procesu integracije u Evropsku uniju (EU), radi što bržeg dostizanja evropskih standarda, saopštio je vršilac dužnosti zamjenika pomoćnika američkog državnog sekretara, Metju Palmer.

On se sastao sa predsjednikom Crne Gore Milom Đukanovićem tokom To Be Secure (2BS) Foruma u Budvi.

Đukanović je kazao da je zahvalan Vašingtonu na kontinuiranoj podršci i pomoći evroatlantskoj integraciji Crne Gore, i zadovoljan kvalitetom odnosa dvije zemlje.

“Đukanović je ocijenio da je period u kojem su dvije države učvrstile parnerstvo potvrdio da dijelimo zajednički sistem vrijednosti”, navodi se u saopštenju.

Đukanović i Palmer su se takođe saglasili da su sloboda medija i izražavanja i vladavina prava bitne pretpostavke za demokratizaciju društva, i za napredak u evropskoj integraciji.

“Veći dio razgovora bio je fokusiran na razmjenu mišljenja o aktuelnim procesima u regionu, imajući u vidu značaj očuvanja njegove stabilnosti, kao i poziciju Crne Gore na Zapadnom Balkanu”, zaključuje se u saopštenju.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)