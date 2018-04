Paraglajding dan na obroncima Orjena, na poletištu "Dizdarica", iznad sela Žlijebi, okupio je preko 30 solo pilota, odnosno pet tandem pilota, iz Crne Gore.

Učestvovali su i piloti iz paraglajding klubova iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. Događaj, koji je održan proteklog vikenda, je organizovan u okviru zajedničkog programa "Orjen, planina kraj mora", čiji je koordinator Agencija za razvoj i zaštitu Orjena,

Organizator događaja je hercegnovski paraglajding klub Adriafly.

"Zbog specifične meteo situacije dio planine na kojoj se nalazi poletište je prvo vrijeme bilo u oblaku, tako da smo morali čekati i nismo mogli odmah početi sa letovima. Tu aktivnost u šali zovemo parawaiting", kazao je predsjednik kluba, Dušan Stevović.

Poletište "Dizdarica" je prvo registrovano letilište u Crnoj Gori , a nalazi se na atraktivnoj lokaciji u zaleđu Herceg Novog, na 900 m nadmorske visine, pod Radoštakom.

Stevović podsjeća da je njegova izgradnja započeta još 2010. godine i to volonterskim radom i ličnim sredstvima, a letilište je registrovano 2011, kada je klub Adriafly bio domaćini državnog prvenstva Crne Gore. Svjetski magazin "Parapente Mag", opisao je kao najbolje poletište na Jadranu.

"Zbog povoljnih klimatskih uslova, dobro uređenog i registrovanog terena, jednostavnog retransporta i velike nadmorske visine ovo letilište privlači sve više zaljubljenika u paraglajding, kao drugih, koji to žele da probaju. Običan let ovdje traje 20 minuta, ali u idealnim uslovima može da se protegne i do pet sati. Zato se nije za čuditi da zaljubljenici paraglajdinga dolaze i iz udaljenijih krajeva da bi baš ovdje letjeli", objašnjava Stevović.

"Još od 2014. godine, u periodu od marta do maja, u goste nam dolaze poveće grupe od 20 do 40 francuskih pilota. U tom vremenu u Alpima ili Pirinejima se još uvjek ne može letjeti, a kod nas je odlično. Jedan dio njih dođe sa porodicama, jer Herceg Novi im osim dobrog letenja, svojom pozicijom mogućava da u samo 50 kilometara vožnje mogu posjetiti, Dubrovnik, Trebinje, Kotor i Lovćen", ističe Stevović.

Adriaflay kao zvanično registrovani sportski klub postoji od 2010. godine. Klub je član Vazduhoplovnog Saveza Crne Gore i Paraglajding Saveza CG. Trenutno broji 13 članova od čega jedan broj učenika i pilota, 2 tandem pilota, jednog instruktora i 2 veterana.

Od skoro klub posjeduje najnoviju tandem opremu za letenje u paru sa instruktorom, koja je kompletirana uz pomoć Turističke organizacije Herceg Novi i Agencije za razvoj i zaštitu Orjena. Koristi se za edukaciju učenika i članova, kao i za promotivne letove upravo u prilikama kakav je bio i ovogodišnji Paraglajding dan.

