Parnične stranke od vještaka traže nalaz u različitim rokovima

Privredni sud CG zadužio je vještaka ekonomsko finansijske struke Hamida Šabovića da, u roku od 15 dana, dostavi nalaz i mišljenje, o spornim povjerilačko-dužničkim odnosima između kompanije Osmi red – D i privatne Specijalizovane bolnice Codra u Podgorici.

Sudija Privrednog suda Faruk Mušović naredno ročište u ovom sporu zakazao je za 19. april.

Vještak Šabović je dobio zadatak od suda da sačini nalaz u periodu počev od 1.januara 2010. godine do 31. decembra 2017, kao i da se alternativno izjasni o predlogu tužene Codre počev od 26. juna 2014. godine do kraja 2017. godine.

Osmi red D, prema korigovanom tužbenom zahtjevu, potražuje u ovom sporu od privatne Specijalne bolnice ukupno 324.796 eura.

Vlasnici Codre, prema podacima iz Centralnog registra kompanija, su Dragica Perović- Ivanović i Zoran Ivanović.

Osmi red D tražio je od suda da tužena Codra dostavi naloge za knjiženje sa pratećom dokumentacijom za pet naloga u različitim iznosima iz decembra 2017. godine, a sve u cilju ekonomičnosti i efikasnosti predmetnog postupka.

Direktorica Osmog reda – D Angelina Vuković krajem prošle godine je javno saopštila da se desila nevjerovatna situacija da je Codra dva aparata američkog proizvođača Abot koji su posredstvom Osmog reda dati specijalnoj bolnici na korišćenje, založila kod banke za kredite neophodne bolnici po sasvim drugom osnovu.

To je bio razlog da se iz Specijalne bolnice Codra traži povlačenje dva aparata proizvođača Abbott Laboratories, USA i to: Imunohemijski analizator Abbott - Architect i 1000SR i Biohemijski analizator Abbott – Architect c 4000SR. Ovi aparati su na kraju vraćeni.

