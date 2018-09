Pasoš Crne Gore uskoro još uticajniji u svijetu

Pasoš Crne Gore biće uskoro još uticajniji u svijetu, jer vlasti trenutno pregovaraju sa više zemalja o ukidanju viza.

“Ministarstvo vanjskih poslova pokrenulo je inicijative prema više država za liberalizaciju viznog režima, kako za nosioce običnih putnih isprava, tako i za nosioce diplomatskih i službenih pasoša”, kazali su “Vijestima” iz resora Srđana Darmanovića, dodajući da će blagovremeno obavještavati javnost o državama sa kojima budu potpisani sporazumi o viznoj liberalizaciji.

Državljani Crne Gore, na primjer, od kraja marta ove godine mogu da bez viza putuju i borave do 90 dana u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Istraživanje Globalni indeks pasoša pokazalo je da crnogorski pasoš dijeli 36. mjesto po uticajnosti sa Rusijom i Tongom.

Njegov vlasnik može bez viza da boravi u 76 zemalja svijeta, u još 41 da dobije vizu po ulasku na njihovu teritoriju, ali je potrebno da prije putovanja zatraži vizu u 81 zemlju, pokazalo je ovo istraživanje za 2018.

Kada su zemlje zapadnog Balkana u pitanju, najuticajniji pasoš imaju Hrvati.

Hrvatska je u grupi zemalja čiji su pasoši, po Global indeksu, među 10 najjačih u svijetu.

Ispred crnogorskog su i srbijanski (28) i makedonski pasoš (35), dok se iza nalaze bosanski (39), albanski (44) i kosovski (78).

Inače, crnogorski pasoš će od 1. oktobra moći da se stekne i ulaganjem novca u razvojne projekte.

Program ekonomskog državljanstva će biti dostupan za do 2.000 aplikanata a dobijanje pasoša uslovljeno je ulaganjem od 250.000 do 450.000 eura u projekte. Vlada će, pored toga, naplaćivati naknadu i do 100.000 po zahtjevu.

