Patrijarsi Jovan i Irinej obišli Cetinjski i manastir Ostrog

Patrijarh antiohijski Jovan Deseti i patrijarh SPC Irinej doputovali su u Crnu Goru.

Njih je na podgoričkom aerodromu dočekao mitropolit crnogorsko primorski Amfilohije i episkop budimljansko nikšićki Joanikije sa sveštenstvom.

U Cetinjskom manastiru služena je svečana doksologija.

Foto: Danijela Lasica

Patrijarh antiohijski Jovan Deseti i patrijarh Irinej u Cetinjskom manastiru su se poklonili kivotu Svetog Petra Cetinjskog, ruci Svetog Jovana Krstitelja i čestici Časnog krsta Gospodnjeg.

Mitropolit Amfilohije je kazao da su u Cetinjski manastir dolazili i ostali pravoslavni patrijarsi - carigradski, moskovski, jerusalimski i antiohijski.

"A evo sada blagoslov Božiji i vaš dolazak u ovaj kraljevski grad. Veliki dar Božiji koji ste nam donijeli kao svjedok najstarije među najstarijim hrišćanskim crkvama, antiohijske patrijaršije, blagoslov velikih vaših prethodnika, posebno Svetog Jovana Zlatoustoga, čiju liturgiju svaki dan služimo", rekao je Amfilohije.

On je kazao da posle jerusalimske crkve, majke svih crkava, antiohijska crkva patrijaršija zauzima drugo mjesto u sveukupnom hrišćanstvu, pa i u pravoslavlju.

"Cjelivali smo mošti svetoga Petra Cetinjskoga koji nosi ime Petra koji je utemeljio crkvu Svete antiohije, kao i dio časnoiga krsta gospodnjega, desnu ruku Sv Jovana Krstitelja, koja je krstila Gospoda u rijeci Jordanu, pa evo i sada cjelivamo Vašu ruku svetu, kojom ste nam donijeli blagoslov crkve Svetog Petra i Pavla iz velike Antiohije“, rekao je Amfilohije.

Foto: mitropolija.com

To je, prema njegovim riječima, veliki blagoslov za sve, za kraljevski grad, hram, za Crnu Goru, malu po prostoru, ali koja je iznjedrila velike mučenike i svetitelje kroz istoriju.

"Ovdje su mošti nasljednika Svetoga Save, Arsenija, Svetog Vasilija, Svetog Stefana Piperskog, Simeona Dajbabskog, dvojice sveštenika mučenika i 40 đaka mučenika u Podgorici u Momišićima. Sve te mošti, zajedno sa nama se raduju vašem dolasku, jer su postale mošti upravo jer su ti svetitelji slijedili put koji su naučili od vaših prethodnika Sv. Petra i Pavla i Sv. Jovana Zlatoustog“, naveo je Amfilohije.

Jovanu Desetom dodijeljen je orden – Zlatni lik Svetog Petra Drugog Lovćenskog Tajnovica koji se dodjeluje za ispovjedničko svjedočenje na tronu petropavlovske antiohijske patrijaršije na ovom mjestu.

Amfilohije je rekao da su spremni da iznad Cetinjskog manastira grade i hram Svete Trojice.

Patrijarh Jovan Deseti kazao je da je, kada je stigao u Manastir vidio ljubav.

"Vidjeli smo ljude koji su srećni, i sveti oci, sveštenici, monasi i narod", rekao je Jovan Deseti.

On je, kako je naveo, osjetio da mu je svačije lice poručivalo "Dobrodošao naš brate".

Foto: mitropolija.com

"Tako sam osjetio da njhovo lice kaže "Dobrodošao naš brate u Hristu kod nas". Ovom posjetom vidjeli smo da smo jedna porodica, da pripadamo jednoj porodici a to je naša zajednička pravoslavna", kazao je patrijarh Jovan Deseti .On je rekao da su svi srećni što su došli u Crnu Goru.

"Ovo je naša mirna posjeta, da svedočimo da smo braća, da imamo ljubav, da smo jedna porodica koja pripada pravoslavlju", poručio je Jovan Deseti.

Kako je naveo, sve je to jedna porodica, "i ništa ne može da nas udalji jedne od drugih".

"Kroz istoriju smo imali dobar odnos sa srpskom crkvom. Mi bodrimo vašu crkvu i braća smo u Hristu i to nije od sada nego oduvijek«, rekao je Jovan Deseti.

Kako je naveo, Crna Gora je iznjedrila mnogo mučitelja i svetitelja.

"Zajednica je naša vjera i to što smo jednako u Hristu«, zaključio je antiohijski patrijarh.

Irinej je kazao da se raduje što je u Crnoj Gori zajedno sa Patrijarhom antiohijskim Jovanom Desetim.

Foto: mitropolija.com

"Bio sam prije 1969/1970 godine upravnik u Ostrogu, te sam tada imao priliku da posjetim gotovo cijelu Crnu Goru iz koje je i moja majka porijeklom, tako da imam bliskost sa Crnom Gorom. Raduje me što je sadašnja Crna Gora u odnosu na tadašnju u pogledu Crkve nešto što je normalno za Crnu Goru, da ima živu Crkvu, da ima sveštenstvo, monaštvo. Posebno me raduje što sam u prilici da budem ovdje zajedno sa Patrijarhom antiohijskim, Patrijarhom drevne hrišćanske apostolske Crkve koji nam svima donosi blagoslov svoj i Njegovu želju da u našem narodu vladaju sloga, mir i ljubav, ono što je normalno jer smo jedan narod, iako smo podijeljeni. Ali to ne znači da smo razdijeljini. Treba jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi", poručio je Irinej.

Patrijarsi Jovan i Irinej posjetili su danas i Gornji manastir Ostrog, gdje su se poklonili moštima Svetog Vasilija Ostroškog, kao i Donji manastir Ostrog.

Foto: mitropolija.com

"Sa predstojateljima dviju Crkava bio je i domaćin – Arhiepiskop cetinjski Mitropolit crnogorsko-primorski i iguman ostroški g. Amfilohije. U pratnji Patrijarha Jovana su arhijereji Antiohijske patrijaršije Mitropolit akarski g. Vasilije i Mitropolit njujorški i cijele Sjeverne Amerike g. Josif. U pratnji Patrijarha Irineja je Mitropolit zagrebačko-ljubljanski g. Porfirije. U Ostrogu su bili prisutni i Episkopi naše pomjesne Crkve: šumadijski Jovan, budimljansko-nikšićki Joanikije, valjevski Milutin, zahumsko-hercegovački Dimitrije, dioklijski Metodije i umirovljeni Episkop zahumsko-hercegovački Atanasije", navodi se u saopštenju Mitropolije.

Nakon posjete Ostrogu, dvojici partijarha je u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog priređen svečani doček.

Iz Mitropolije napominju da današnja posjeta Jovana Desetog jeste njegova prva posjeta, ali da nije prva posjeta jednog antiohijskog Patrijarha Crnoj Gori.

"Za vrijeme kralja Nikole u Crnu Goru je dolazio antiohijski Patrijarh o čemu svjedoči i ikona koju je tada poklonio Mitropolitu Mitrofanu Banu, a koja će danas biti iznijeta na cjelivanje tokom svečanog dočeka i doksologije u Cetinjskom u manastiru", navodi se u saopštenju Mitropolije crnogorsko primorske", navode iz Mitropolije.

Mediji bliski vlasti danima su objavljivali da će Irineju biti zabranjen ulazak u Crnu Goru, a njemu je danas dozvoljeno da pređe državnu granicu.

Irinej je za srpske medije izjavio da nema razloga da ne putuje u Crnu Goru i da nije obaviješten da je na listi nepoželjnih osoba. On je informacije o navodnoj zabrani ulaska pripisao medijskim spekulacijama.

