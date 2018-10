„Patriotsko” prevaspitavanje: Crna Gora kao azijske zemlje

Crna Gora se uvođenjem kazni za nepoštovanje nacionalne himne svrstala u red azijskih zemalja, koje one koji ne poštuju državne simbole “prevaspitava” kaznama i do 1.000 dolara.

Taj iznos je predviđen za nepoštovanje himne u Singapuru, dok je u Crnoj Gori za neustajanje tokom intoniranja himne predviđena kazna od 300 do 2.000 eura.

Stroga zakonska pravila imaju i Kina i Malezija, dok zemlje poput Velike Britanije i Australije imaju protokole kojima je precizirano kako se treba ponašati dok se izvodi nacionalna himna, ali to nijesu zakoni.

Iz Ministarstva kulture juče nijesu odgovorili na pitanja „Vijesti“ čijom su se praksom rukovodili prilikom izrade zakona. U odgovoru samo navode da je predlog usklađen sa Zakonom o prekršajima.

Te sankcije, koje su predviđene Predlogom izmjena i dopunama Zakona o državnim simbolima i Danu državnosti, iz civilnog sektora ocjenjuju kao atak na ljudska prava, dok predstavnici političkih partija to vide kao nasilan pokušaj poštovanja državnih simbola.

Koordinator vladavine prava Građanske alijanse (GA) Zoran Vujičić ocijenio je da ovo pitanje zalazi u srž crnogorskih podjela, ali da ga treba sagledati samo iz ugla ljudskih prava:

„Veoma je bitno da zakonodavac sada dobro konsultuje praksu Suda za ljudska prava u Strazburu, koji je imao slučajeve iz ove oblasti“.

Vujičić je istakao da će posebno biti upitna mogućnost primjene usvojenog zakona, pogotovu u slučajevima masovnih kršenja, poput stadiona i političkih slučajeva. On je naglasio da „neke norme u zakonu treba dodatno precizirati“, ne navodeći na koje misli.

Poslanik Građanskog pokreta URA, Nedjeljko Rudović kazao je da je, u našim okolnostima, smiješno natjerati nekoga da silom poštuje državne simbole.

„Da je ovo Švajcarska ili Monako, pa hajde. Zar nije poenta da ih poštujemo jer to želimo, a željećemo kada svi budu ovu državu doživljavali kao svoju. Da bi je doživljavali kao svoju, valjda je prvi korak da budu kažnjavani svi koji je potkradaju, a ujedno svakog od nas ponižavaju i potcjenjuju?“, istakao je Rudović.

On je istakao da ako će neko iz straha da ustaje prilikom intoniranja himne, onda samo prikrivamo suštinske probleme.

„Volio bih da svi mi ovdje, a svi smo mi u stvari jedna velika familija koja je grdno posvađana, s ponosom ustajemo na našu himnu. To nije nemoguće. Zna se koji je put do tog cilja, ali kazne svakako nijesu... Majko naša Crna Goro svi treba da pjevamo puna srca. Samo tako Crna Gora može biti vječna“, istakao je Rudović.

Najoštrija osuda vladinih namjera da kazni nepoštovanje državnih simbola juče je stigla sa adrese Demokratskog fronta. Portparol Demokratske narodne partije (DNP) Nikola Jovanović, je ocijenio da je predlaganjem novčanog kažnjavanja od 300 do 2.000 eura za neustajanje na himnu, crnogorska vlast još jednom potvrdila svoj anticivilizacijski i antidemokratski stav:

“Jer želi na nasilan način da natjera građane da prihvate sporne strofe ratnog zločinca i nacističkog kolaboracioniste Sekule Drljevića”.

Kada je usaglašavana himna u parlamentu, strofe koje pominje Jovanović bile su kamen spoticanja između opozicionih i poslanika DPS-a, ali je vlast usaglasila tekst zahvaljujući skupštinskoj većini.

Jovanović je istakao da je paradoksalno da Crna Gora, koja se ponosi svojom slavnom antifašističkom tradicijom i borbom za slobodu od svakog okupatora, “za državni simbol proglašava tvorevinu ratnog zločinca”.

“Na taj način se u suštini veliča njegov lik i djelo i promovišu ideje nacizma, rasizma i ropstva, a vrijeđaju se ideali slobode i čovjekoljublja. Zato je i namjera vlasti da u ovom trenutku pod izgovorom primoranja na poštovanje državnih simbola natjera građane da prihvate lik i djelo Sekule Drljevića, jer su očigledno usvojili njegovu ideologiju”, smatra Jovanović.

Britanci podstiču na poštovanje himne, Kinezi šalju u zatvor

Nepoštovanje državne himne u Kini je krivično djelo i kažnjava se zatvorom do tri godine. Time se predviđa kazna za ljude za koje se utvrdi da su u javnosti iskazali “ozbiljno” nepoštovanje prema nacionalnoj himni.

U Maleziji se za nepoštovanje nacionalne himne na javnom mjestu predviđa novčana kazna do 100 ringita(oko 20 eura) ili zatvor više od mjesec dana.

Australija je propisala da je “himna važan nacionalni simbol Australije, da bi trebalo biti tretiran s poštovanjem i dostojanstvom”. “Svi Australijanci podstiču se da pjevaju australijsku himnu”, piše u njihovom protokolu.

U Britanskom protokolu piše da tokom intoniranja himne treba ustati i skinuti kapu. “Ne smatra se ispravnim staviti ruku preko srca kao s nekim drugim narodima”, piše na sajtu royalcentral.co.

STAV UREDNIKA: Pravda je, ipak, veći ideal od patriotizma

Novi talas utjerivanja patriotizma je stigao u Crnu Goru, na prvi pogled poduprt rastom populističkih desničarskih politika širom svijeta. Međutim, u velikoj bi zabludi bili kada bi išta što aktuelna vlast radi cijenili kroz ideološku prizmu, jer se radi o fleksibilnosti koja je politički pandan rumunskoj gimnastičarskoj školi.

Ni oni koji će sada dobiti dodatni prostor za javno disidentstvo neće ostati zavaljeni zbog različitih vrijednosti i borbe za pravo na izražavanje, već je jedina razlika u tonovima i bojama koje bi htjeli da čuju i vide.

Naredba da svi budu uspravni tokom intoniranja državne himne, podmazana prijetnjom da će neposlušnost biti penalizovana i sa 2.000 eura nije ništa drugo do novi pokušaj skrivanja iza zastave. Zakon će izglasati oni koji su i doveli do situacije da se o tome mora propisivati zakon, a ne da to bude sasvim normalno ponašanje pristojnih građana. Propisuju ga oni koji su najviše pokazali nepoštovanje vrijednosti i principa koje simbolizuju državni simboli.

Njima je jedino problem što neko smatra da to nisu ideali koje treba ugraditi u vezivno tkivo jednog društva i što neko smatra da se poštovanje zavređuje, a ne utjeruje.

Ipak je pravda, pokazao je Kolin Kapernik, dosta značajniji ideal od patriotizma. Ostaje da se bira, hoće li se država graditi na strahu ili hrabrosti. Ako je izbor strah, onda je ovaj zakon samo vijagra za patriotsku erekciju.

Srdan Kosović

