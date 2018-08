Pavićević: Savez u Budvi koristan za političku scenu, DPS konstanta crnogorske politike

Ulaskom u vladajuću koaliciju u Budvi Crnogorska je napravila korak ka prevazilaženju podjela kojima se usporava razvoj države, kazao je predsjednik Crnogorske Vladimir Pavićević.

On je u razgovoru za “Vijestii” rekao da ulazak u budvansku vlast može imati dugoročan uticaj na crnogorsku politiku.

“To je racionalna odluka našeg opštinskog odbora, koja može dugoročno imati dobre posljedice za crnogorsku politiku generalno. Koalicioni sporazum kojim se definiše učešće Crnogorske u budvanskoj vlasti je jasan - savez i sa strankama za koje se najčešće vezuje upitanost oko odnosa prema svojoj državi temelji se na punoj lojalnosti državi Crnoj Gori, poštovanju crnogorskih zakona i Ustava Crne Gore. Time je napravljen iskorak koji vodi ka prevazilaženju rovovskih podjela kojima se usporava razvoj države Crne Gore. I taj iskorak se jasno vezuje za lojalnost svojoj državi, državi Crnoj Gori, kao osnovnoj integrativnoj tački svih aktera u budvanskoj vlasti u kojoj je od 17. jula i Crnogorska. Mislim da je to dobro i to ne samo za Budvu, već za crnogorsku politiku u cjelini”, kazao je Pavićević.

U javnosti se pojavila i sumnja oko Vaše uloge i misije u crnogorskoj politici, s obzirom nato da ste bili zapažen političar i narodni poslanik u Srbiji. Jeste li poslati iz Srbije da u Crnoj Gori, preko stranke koja se zove Crnogorska, zapravo radite za interese Srbije?

Činjenica je da sam pola svog života do sada proveo u Srbiji i da sam se u političkom djelovanju u Srbiji veoma posvećeno borio za prava građana Srbije i za zajedničko dobro. Ali, ja sam 2017. godine odlučio da svoje životne i profesionalne planove vežem za Crnu Gori, državu u kojoj sam rođen i za koju sam svojim srcem i svojim umom, gdje god da sam se nalazio, uvijek bio vezan ljubavlju i odanošću. To sam rekao svojim prijateljima kada sam biran za predsjednika Crnogorske. Tada sam rekao i sljedeće - Crnoj Gori pripadam po rođenju, po iskustvu i po osjećaju. Nikada i nigdje nisam zastao, a da sa ponosom ne pomenem odakle dolazim i gdje su mi korijeni. Namjera mi je, dakle, da doprinesem tome da Crnu Goru učinimo modernom, razvijenom i stabilnom državom.

Da li vam je bilo lakše da sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) dogovorite predizbornu koaliciju u Podgorici ili postizborni savez sa prosrpskim strankama u Budvi?

Misija Crnogorske je da mijenja sliku crnogorske politike kao rovovske bitke. Naša odluka u Podgorici i naša odluka u Budvi odslikava tu našu misiju – da budemo treća, stabilizatorska i modernizatorska politička snaga. I da pokažemo da bez obzira na očigledne razlike možemo zajedno da osmišljavamo vrijeme i prostor koje zajednički koristimo, a da se to zajedništvo oslanja na lojalnosti svojoj, a ne nekoj drugoj državi.

Da li odluka Crnogorske u Budvi nagovještava vaš zaokret u odnosu prema DPS-u?

Da se razumijemo, DPS je konstanta crnogorske politike. To je partija od čijeg djelovanja mnogo toga u Crnoj Gori zavisi. I interes je, ne samo naš, već svih građana da stvari u DPS-u idu u dobrom pravcu. Ja sam u svom prvom obraćanju kao predsjednik Crnogorske jasno rekao da su promjene nabolje u Crnoj Gori moguće uz učešće DPS-a u tim promjenama. Što se tiče naše generalne orijentacije u pogledu ekonomske, spoljne i bezbjednosne politike i u pogledu odnosa prema državi Crnoj Gori, DPS je nama programski bliska partija. Ali kada posljedice konkretnih odluka DPS-a ne donose dobro građanima, onda mi to ne možemo da podržimo.

Koji je, po vašem mišljenju, rok trajanja nove budvanske vlasti?

Crnogorska je u ovaj dogovor ušla sa dobrom vjerom da budvanska vlast može da radi do kraja mandata, dakle do 2020. godine. Koaliciju čine raznorodne stranke i za nas je to prilika da se potvrdi da je, uprkos razlikama, Crna Gora država svih nas i da uprkos razlikama možemo zajedno da radimo. U tome prepoznajem misiju zbog koje je Crnogorska kao politička stranka i nastala, a to je da pravimo mostove i da promovišemo ideje i vrijednosti koji nas spajaju, a ne ono što nas razdvaja. A spaja nas mnogo toga i u Budvi sada imamo priliku to praktično i da pokažemo.

Aerodrome treba dati u zakup

Kako komentarišete najave Vlade da se crnogorski aerodromi daju pod koncesiju? Da li je moguće da zbog tog pitanja dođe do raskida u vladajućoj koaliciji?

Ne mogu da predvidim da li će zbog ovog pitanja pasti vlada, ali mi kao stranka imamo stav. U Crnoj Gori treba da uspostavimo sistem pune, funkcionišuće tržišne privrede. I teorija i praksa pokazuju da država nije dobar učesnik na tržištu, pa ni u upravljanju sistemima kao što su aerodromi. Zato podržavamo predlog da se ide na davanje koncesije za upravljanje crnogorskim aerodromima.

