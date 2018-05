Pavlović: Lažna opozicija mrzi DF više od DPS-a

Onaj ko se predstavlja za opoziciju, a istovremeno izjednačava Demokratski front (DF) i Demokratsku partiju socijalista (DPS) zapravo bestidno poručuje da će u postizbornu koaliciju ići sa DPS, a ne sa Frontom, kazao je potpredsjednik Pokreta za promjene (PzP) i poslanik DF u Skupštini Crne Gore, Koča Pavlović.

"Takvi mrze Front više od DPS-a i za to navode manje-više iste razloge koje smo već čuli od npr. “Evropskog lica Podgorice”, prije četiri godine, i od “Pozitivne CG” prilikom spašavanja Đukanovićeve vlade. To su činjenice koje se ne smiju zaboraviti. Jer glasači koji su kratke pameti - oni zaslužuju da im se prevare ponavljaju. Oni zaslužuju da im se 27. maja ponovi “Evropsko lice Podgorice”, i da im se tako ponovi Darko Pajović. Zato poštovani opozicionim glasačima – nemojte 27. maja davati svoj glas nikom “sumnjivom”. Da ne bi vaš glas, nakon izbora, završio u vreći DPS-a. A ja u “sumnjive” ubrajam doslovno sve značajnije liste, osim liste DF-a. Tačnije sve one koji, po instrukcijama Ambasade, izjednačavaju DF i DPS. A to su Demokrate, URA i SDP", kazao je Pavlović.

Teza o “uzimanju glasova od DPS-a” je, kako je kazao, "najobičnija dječja laž".

"Laž kojom se pokušava prikriti suština dešavanja, a to je obračun unutar opozicije. Jer cjelokupni plan i napor Ambasade je prost : da se vašim glasovima, poštovani opozicionari, osnaži njihov, kontrolisani dio opozicije. Dio koji će na njihov zahtjev, u ključnom trenutku, stati uz jedan od dijelova rascijepljenog DPS-a. Zato već tri godine traju ovi bjesomučni napadi na birače DF-a, zato nas zatvaraju, sudski ganjaju i medijski satanizuju", dodaje Pavlović.

Neminovni rascjep DPS-a, kako je rekao, jeste veliki trenutak koji može biti iskorišćen za dobro Crne Gore.

"Ali istovremeno, to je i trenutak koji može biti zloupotrijebljen, i iskorišćen za samo kozmetičke popravke DPS-a, čiju politiku Ambasada očito želi da sačuva. Ovu politiku koja je ponizila i opustošila Crnu Goru. Zato poštovani opozicioni glasači, nemojte dozvoliti da vas na ovim izborima 27.maja, ponovo gurnu pred lažnu dilemu “Jesi li za Mila ili za Duška?”. Jer kako god okrenete, to znači da svoj glas dajete za produžavanje vladavine DPS-a. Zbog toga vas, poštovani opozicionari, pozivam da 27.maja glasate “na sigurno”, da glasate za DF. Jer samo mi smo odlučni da obojicu, i Mila i Duška, i sa njima da čitav DPS pošaljemo u prošlost. Jer samo nas ne kontroliše niti jedna ambasada, jer jedino smo im mi u lice rekli da su lopovi i da im slijedi zatvor. I zato jer smo jedino mi pokazali, i DPS-u i čitavoj javnosti, da smo nesalomivi! Da smo baš onakvi kakva je uvijek bila Crna Gora", zaključio je Pavlović.

