Pavlović: Ulama mi je prijetio da ćemo brat i ja platiti kao Medin

Svjedočeći danas u Višem sudu u Podgorici Ilija Pavlović je ispričao da mu je Vladimir Ulama, kojem se sudi za ubistvo Nemanje Medina iz Petrovca, prijetio tokom posjete u Istražnom zatvoru u Spužu, govoreći da će ubiti njega i njegovog brata, te da će završiti kao Medin.

“Na samom početku, u svoje ime izražavam saučešće porodici Medin, ako to sud to dozvoljava. Što se tiče napada na mene, bilo je to 10. maja 2018. godine, kada su mi u toku redovne posjete u Istražnom zatvoru došla majka i djevojka. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će me Ulama napasti jer se nismo poznavali i nikada ranije nisam imao sukob sa njim. Dok sam se nalazio u prostoriji za posjete, prišao mi je sa leđa i udario šakom u glavu, od kojeg udarca sam pao. To je tako jak udarac bio da bi i Majk Tajson pao. Potom mi je uputio i psovke: j.... ću ti m.... Platićeš mi i ti i brat, kao što mi je platio Medin. Bio sam u šoku. Zatim je prjetio riječima da će mi "brada biti sva krvava", te da će mi “majka u crninu u posjetu dolaziti",” ispričao je Pavlović.

On je pred krivičnim vijećem, sudije Vesne Moštrokol kazao da se nalazio u Istražnom zatvoru u Spužu, te da mu je prilikom dolaska, bilo ponuđeno više soba, ali da je nakon svega smješten u sobu sa desetak pritvorenika.

“Tu sam čuo priču da je Ulama pripremao mučki napad na Ratka Koljenšića, i da bi se to dogovodilo na spavanju, jer su se njih dvojica nalazili u istoj sobi u Istražnom zatvoru. Intervencijom načelnika Istražnog zatvora to je spriječeno, jer su svi razmješteni po sobama”, kazao je Pavlović.

Advokat Branko Anđelić, branilac okrivljenog Ulame je prigovorio njegovom svjedočenju, ističući da Pavlović danas nije govorio istinu.

“Radi provjere istinitosti Pavlovićevog iskaza, odbrana će predložiti da svjedoče Marko Mitrović i Duško Martinović, koji su se nalazili sa njim u sobi, koji su u drugom postupku povodom ovoga, potpuno drugačije svjedočili. Predlažemo sudu da se pribavi video snimak iz prostorije za posjete u Istražnom zatvoru. Kao i da se pribavi podatak ko je od službenika ZIKS-a bio tog jutra u smjeni”.

Državni tužilac Željko Tomković nije se protivio da se pribavi video snimak, dok je ostavio sudu na ocjenu saslušanje svjeodka. Punomoćnik porodice Medin, advokatica Andrijana Razić ostavila je sudu na ocjenu predloge odbrane. Sud je nakon vijećanja, prihvatio sve predloge odbrane.

Prema navodima optužnice, Vladimir Ulama i Darko Mijović na podmukao način i sa umišljajem su ubili Medina. Navodi se da su njih dvojica 8. jula 2016. godine, ostvarili više intenzivnih telefonskih komunikacija sa oštećenim - najprije Mijović, a potom i Ulama. Zatim su namamili Medina da dođe u Virpazar radi kupoprodaje oružja. Ulama i Mijović su optuženi da su Medina 8. jula 2016. povrijedili, zatim strpali u gepek njegovog "reno-megana", odvezli na nepoznato mjesto, ubili ga na zasada nepoznat način i sakrili njegovo tijelo. Osumnjičeni su da su potom i zapalili njegov “megan” pored lokalnog puta Virpazar - Rijeka Crnojevića. Bogdan Milić je optužen da je pomogao učiniocima nakon izvršenog djela.

Incident u sudnici

Prije nego što je Ilija Pavlović počeo da svjedoči, iz publike u sudnici su se čula dobacivanja da on laže za pare, i još nekoliko uvredljiih riječi. Nakon što je otpočeo sa svjedočenjem, dobacivanja su se nastavila da Pavlović “laže za pare”, da je “ovo bruka za državu”, zatim “okreni se, samo se okreni”.

Sud ih je u početku opomenuo, a zatim kada se nastavilo, po naredbi suda, sudsko obezbjeđenje je iz sudnice udaljilo dva mladića.

Spriječen sukob

U trenutku dok je Pavlović svjedočio i izgovorio rečenicu: “Ukoliko je Ulama toliko hrabar neka ustane i obrati mi se i pojasni mi ovo”, okrivljeni Ulama je ustao sa optuženičke klupe i pokušao da nasrne na Pavlovića. Ustao je i optuženi Darko Mijović i krenuo ka svjedoku. Međutim, oba su u tome spriječeni intervencijom službenika Istražnog zatvora. Nakon što se situacija smirila, sudija Moštrokol je konstatovala u zapisnik nastali incident, a zatim je Pavlović nastavio sa svjedočenjem.

