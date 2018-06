Pažin: Da poslanici pokažu zrelost, ili ćemo principom - nužda zakon mijenja

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin pozvao je poslanike da zajedno pokažu odgovornost, profesionalni integritet i demokratsku zrelost i da Skupština izabere četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika čime prestaje potreba za deblokirajućim mehanizmom.



„Ukoliko to ne bude slučaj poslužićemo se svi zajedno principom - nužda zakon mijenja“, rekao je Pažin.



Poslanici su počeli raspravu o Predlogu izmjena Zakona o Sudskog savjetu i sudijama kojim je predviđeno da mandat članovima Sudskog savjeta bude produžen do izbora novog sastava.



Pažin je kazao da je Vlada zatražila od Venecijanske komisije (VK) mišljenje, koje je potvrdilo stav da je deblokirajući mehanizam koji je Vlada predložila, izmjenama zakona o Sudskom savjetu, u skladu sa crnogorskim Ustavom.



„Mandat Sudskog savjeta propisan je Ustavom, ali je riječ o mandatu institucije, a ne o mandatu članova Sudskog savjeta. Razlika je u mandatu Sudskog savjeta kao instiucije u odnosu na mandat članova Sudskog savjeta“, rekao je Pažin.



Prema njegovim riječima, mandat članova Sudskog savjeta uređen je Zakonom o Sudskom savjetu i sudijama.



„Uprava ta činjenica otvara mogućnost da se zakonski djeluje na tu oblast“, kazao je Pažin.



On smatra da treba napraviti razliku između mandata članova sudskog savjeta i vršilaca dužnosti Sudskog savjeta.



„Prema preporukama VK moguće je proglasiti novi sastav Sudskog savjeta koji čine izabrani predstavnici sudske vlasti iz Konferencije sudova i vršioci dužnosti iz reda uglednih pravnika“, kazao je Pažin.



On je rekao da je, da bi se na nekin način ojačao legitimitet tako izabranog Sudskog savjeta, VK predložila da se preispita legitimitet vršioca dužnosti predsjednika Sudskog savjeta.



„Pri čemu VK ne odriče mogućnost da ponovo bude izbaran sadašnji predsjednik Sudskog savjeta, kao vršilac dužnosti predsjednika Sudskog savjeta“, kazao je Pažin.



Predsjednik Ustavnog odbora Miodrag Vuković upozorio je da se dolazi u situaciju da pravni sistem bude blokiran, a posledice bi bile nepovoljne.



"Vlada je regovala na vrijeme i predložila iznuđeno rješenje koje suspenduje mogućnost stvaranja posledica koje bi se teško sanirale", rekao je Vuković.



On je kazao da su konsultovane referentne međunarodne institucije, Venecijanska komisija koja je pomagala i kad sa radio Ustav.



"Predožili su mišljenje, sugerisali su, a vi izaberite", rekao je Vuković.



Poslanik Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić rekao je da poslanici nijesu dobili mišljenje VK i zatražio od Pažina da im ga dostavi prije nego što počne rasprava.



Pažin je je kazao da je Vlada dostavila Skupštini mišljenje VK da ne zna zašto nije podijeljeno poslanicima na engleskom i crnogorskom jeziku.



Poslije pauze, poslanici su nastavili raspravu.

