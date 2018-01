Peković "Maximus" založio za kredit, "Top Hill" zadužio još 138.000 eura

Budvanska kompanija „Top Hill“, koja gazduje najpopularnijim diskotekama na ovom dijelu Jadrana, proslavljenog košarkaša Nikole Pekovića, založila je pod hipoteku kotorski elitni noćni klub “Maximus” na ime kredita od 138 hiljada eura.

Hipoteka je upisana u katastarsku evidenciju Uprave za nekretnine 15. januara, a banka je zabranila i otuđenje i opterećenje na tu nekretninu, bez njene saglasnosti, a ima mogućnost i prinudne naplate, ako ova firma do 1. oktobra ne bude vratila kratkoročni kredit. To je treća kreditna tranša, koju je firma od avgusta 2016. uzela kod ove crnogorske banke, upravo od kada je Pekovićeva firma kupila „Maximus“. Peković je tek nedavno priznao u jednom od intervjua srbijanskim medijima, da on stoji iza ove budvanske firme, o čemu su „Vijesti“ prve objavile vijest da je nekadašnja NBA košarkaška zvijezda preuzela “Top Hill“.

Budvanska kompanija „Top Hill“ osim „Maximusom“ gazduje i istoimenom otvorenom diskotekom na brdu Topliš iznad Budve.

„Diskoteke "Top hil" i "Maksimus". Kupio sam ih takođe na licitaciji, od firme u stečaju. Posluju dobro“, kazao je Peković nedavno u intervjuu „Blicu“.

Peković Foto: Facebook.com

Inače u Centrealnom regustru privrednih subjekata firmu „Top Hill“ osnovala je ofšor kompanija „Domino investment“ sa Maršalskih ostrva, a izvršni direktor je Dragan Panić, koji je i izvršni direktor u Pekovićevoj firmi „ Spencer & Hill“. Ta firma se nedavno uknjižila kao vlasnik bečićkog hotela “Mediteran“ i odmah kreditno zadužila šest miliona eura stavljajući hotelski kompleks pod hipoteku.

„Top Hill“ je avgustu 2016. postala vlasnik „Maximusa“, koji je prethodno sudski izgubila Zoja Dudić, udovica ubijenog Dragana Dudića Frica.

Vrhovni sud je u julu prošle godine odbio je kao neosnovanu reviziju Dudićeve, koja je tražila poništenje presuda Osnovnog i Višeg suda, kojima je odlučeno da poslovni prostori ostaju u vlasništvu Hipo Alpe Adria lizinga.

Naime, diskoteka Maksimus, kao dio imperije nekada najbogatijeg Kotoranina Dragana Dudića Frica, koji je bio bliski poslovni partner Darka Šarića optuženog za međunarodni šverc kokaina, prešla je u vlasništvo Hypo Alpe Adria lizinga, nakon što nije otplaćivan kredit od pet miliona eura za koji je založen taj popularni noćni klub.

Višegodišnji sudski spor, tokom kojeg je Zoja Dudić pokušala da dokaže da nije znala za poslovne odluke svoga supruga , iako se radi o zajedničkoj imovini, ipak, je završen u korist banke. Samo mjesec od pravosnažnosti presude, diskoteka prelazi u ruke budvanskog ”Top Hilla” koji se u Upravi za nekretnine knjiži na 1.689 kvadrata poslovnog prostora u kompleksu kotorske Citadele.

Budvanska firma je kupila diskoteku, po svemu sudeći za 2,3 milion eura, na koliko je uzet kredit kod jedne banke.

Topliš zakupili na period od 30 godina



Kompanija Top Hill je u junu 2012. na javnoj licitaciji, zakupila na 30 godišnji zakup, zemlju Opštine Budva na brdu Toplišu, na kojoj se nalazi istoimena diskoteka. Ovo je jedan od, kako se hvalila opštinska vlast, dobro zaključenih poslova jer se kompanija obavezala da će u tokom trodecenijskog zakupa, do 2042. kada ističe zakup, u opštinsku kasu uplatiti gotovo devet miliona eura, odnosno 300 hiljada eura godišnje .

Naime, za zakup 3.900 kvadrata opštinske zemlje na Toplišu, firma mjesečno plaća od 15. juna do 15 septembra 69.817,10 eura, a za ostali period godine mjesečna zakupnina je 13.963,42 eura.

