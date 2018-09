Peković o izvještaju Fridom hausa: Konstatovano kritično stanje u Crnoj Gori

Portparolka Demokratske Crne Gore, Anđela Peković kazala je da je u posljednjem izvještaju Fridom hausa konstatovano činjenično stanje u Crnoj Gori kada su u pitanju medijske slobode i potvrđeno postojanje ogromnih problema u toj oblasti, koji mogu zaustaviti put naše zemlje ka punopravnom članstvu u EU.

"Ovo je samo jedna u nizu potvrda onoga na šta Demokratska Crna Gora ukazuje, a to je da su DPS i Milo Đukanović duboko u raljama kriminala, čak do mjere otvorene spremnosti da zaustave evropsku budućnost Crne Gore. Upravo Fridom haus ukazuje i etiketira Đukanovića kao trodecenijsku konstantu i posredno ga označava kao izvor svih problema, dodajući da on nikada nije ni skrivao neprijateljstvo prema medijima i podsjećaju da je neposredno prije predsjedničkih izbora u aprilu optužio Vijesti da promovišu "fašističke" ideje, tvrdeći da i kritičari dešavanja u zemlji i civilni sektor funkcionišu kao politička opozicija izabranoj vlasti", kazala je Peković.

Ona dodaje da je očigledno da i najuticajnije međunarodne organizacije primjećuju da "Đukanović nije u stanju da ispuni konkretne obaveze koje se od njega traže u ovoj integracionoj fazi."

"To znači da su se Đukanovićeve dosadašnje reforme sprovodile fingirano i na način da ne ugrozi privatni interes, a da međunarodnim partnerima predstavi kako su one iskrene i napredne. Očigledno je došao trenutak za konkretne rezultate za čije ostvarenje je potrebno rušenje uspostavljenog koncepta kriminalizovane države, na šta Đukanović i DPS ne samo da ne pokazuju volju, već se suprotstavljaju, otvoreno izražavajući euroskepticitam u više navrata", saopštila je Peković.

Portparolka Demokrata kazala je da ne čudi što nema pomaka na planu slobode medija i što se vrši "porobljavanje Javnog servisa i ne rasvjetljavaju ubistva i napadi na novinare."

"Vlast koja nije u stanju da obezbijedi slobodu medija i da razriješi najteža krivična djela, ili stoji iza istih ili ne želi da uspostavi bezbijednost novinara namjerno, kako bi održavala strah i na praktičnim primjerima slala signale "kako prolaze oni koji se suprostavljaju" olovkom i papirom. Tako je Đukanović praktično objavio rat slobodnim medijima, umjesto da preduzima korake na njihovoj zaštiti", dodala je Peković.

Peković je rekla da je ovakvo stanje zaista nedopustivo i direktno narušava ugled i ugrožava međunarodnu poziciju Crne Gore.

"Ako je Đukanović spreman da ratuje sa slobodnom riječju, na šta je onda spreman sada kada su na red došli konkretni koraci u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije? Fridom haus primjećuje da ovakvo ponašanje vlasti direktno ugrožava milionska sredstva iz pretpristupnih fondova EU, što je još jedan ozbiljan alarm, koji zahtijeva konkretne korake na planu stvaranja uslova za promjenu vladajuće garniture. Kako protiču pregovori sa EU, tako rastu i zahtjevi koje ova vlast očito ne može ili neće da ispuni, pa se u ravni upravo sada pojavljuju dvije opcije: ili Đukanović i DPS ili Evropska unija. Važno je da građani Crne Gore prepoznaju ko je sada kočnica i smetnja razvoju države, ko fingira stanje i ko zaustavlja bolji standard građana. U narednom periodu pred Crnom Gorom su veliki izazovi. Sada je više nego jasno da Đukanović mora da ode da bi Crna Gora nastavila razvojni put i zato je važno uspostavljanje nove proevropske vlasti koja je spremna da konačno riješi pitanja slobode medija, odlučno se obračuna sa organizovanim kriminalom i korupcijom. Ne smijemo dozvoliti da na Crnu Goru gledaju kao na mafijašku državu. Demokratska Crna Gora je spremna da našu državu vrati na evropski kolosjek i obezbjedi nastavak reformi, do uspostavljanja evropskog standarda naših građana", zaključila je Peković.

