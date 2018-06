Perić: Vrijeme za kompletnu promjenu političke paradigme u Crnoj Gori

Odsustvo jasne i snažne politički integrativne ideje glavni je razlog lošeg rezultata opozicije na lokalnim izborima, saopštio je bivši poslanik Srđan Perić, dodajući da je vrijeme za promjenu kompletne političke paradigme u Crnoj Gori.



Perić je napustio Pozitivnu Crnu Goru i podnio ostavku na poslaničku funkciju kada je ta partija glasala za povjerenje Vladi krajem januara 2016. godine.



On smatra da je glavni razlog lošeg rezultata opozicije na lokalnim izborima, odsustvo jasne i snažne politički integrativne ideje.



„Nema poruke koja bi bila toliko životna i snažna da bi mogla da pokrene zajednicu na djelovanje. Veliki broj apstinenata to potvrđuje“, rekao je Perić agenciji MINA.



On je kazao da je značajan broj građana, ne učestovanjem na izborima, poručio da nije zadovoljan vlašću, ali da ne vidi ni adekvatnu alternativu i da bi u opoziciji trebalo da razmišljaju kako da promijene tu percepciju.



„Najlakše je uperiti prst u apstinente, njima prevaliti odgovornost za poraz i time ih dodatno pasivizirati. Da ne budem nedorečen, pristalica sam političke participacije a ne apstinencije, ali ne mogu da žmurim pred očitim činjenicama“, rekao je Perić.

Foto: Zoran Đurić

On je ocijenio da je drugi značajan razlog lošeg rezultata opozicije to što nije problematizovano pitanje biračkog spiska.



„Mehanizmi efektivne kontrole za iskorjenjivanje malverzacija u vezi sa biračkim spiskom su gotovo beznačajni. Manje-više se vlastima vjeruje na časnu riječ da je spisak pouzdan“, kazao je Perić.



On smatra indikativnim podatak da je u posljednjih 15-16 godina broj birača porastao za skoro 90 hiljada a da u istom periodu broj stanovnika nije imao značajnije oscilacije.



Perić je rekao da opozicija nije mnogo govorila o tome niti uslovila izlazak na izbore čistim biračkim spiskom, a kako je naveo, trebala je da to uradi.



„I treći razlog, najblaže rečeno, pogrešne političke procjene. Imali smo gotovo apsurdnu situaciju da se predsjednički izbori smatraju manje značajnim nego oni na lokalnom nivou što je proizvelo negativne konsekvence po opozicioni izborni rezultat“, kazao je Perić.



On je ocijenio da je posljedica toga bila da se u Crnoj Gori politika pretvorila u čitav niz floskula i nadgornjavanja.



„Sve to vrijeme, DPS je vrlo vješto koristio tu situaciju i potpuno povratio dominaciju koju je imao prije sedam ili osam godina. Čak su uspjeli da za svoje ponašanje, koje je posebno sporno u izbornom danu, dobiju opravdanje sa nekih relevantnih adresa. Taj alibi se zove „institucionalna prednost“, rekao je Perić.



On je ukazao da su u noći kada su objavljeni prvi rezultati izbora dva najveća opoziciona saveza razmijenila „packe“. „To se onda nastavilo narednih dana i među većinom ostalih subjekata. Kao da se ništa nije naučilo iz poraza koji je zaista težak“.



Perić je ocijenio da se nikako ne razumije da niti jedan opozicioni politički subjekt ili savez ne može sam uzeti 50 procenata plus jedan glas.



„Opozicioni birač po svojoj prirodi ne razmišlja uniformno. Njegov najmanji zajednički sadržalac je otklon od vlasti i često ništa više od toga. On želi više nijansi, i kada se uništi ili kompromituje neka opoziciona politička struktura, potencijal za promjene nije veći, nego manji“, kazao je Perić.



Zbog toga, kako je kazao, da bi u političkoj borbi imali veću snagu, morate da uključujete, a ne isključujete ljude.



„Pogledajmo kako DPS njeguje, makar i simbolični, opstanak svojih partnera. Oni žele ostaviti osjećaj pluralizma čak i kad ga nemaju. Mora se reći da se oni zaista bore za svakog birača. Sredstva kojima to čine su najčešće vrlo sporna“, ocijenio je Perić.



Govoreći o dugovječnosti pojedinih lidera, Perić je kazao da je tu najbolje ustanoviti balans između uspješnosti nečijeg liderstva i kadrovskog deficita koji je u Crnoj Gori izražen. „Pronaći tu ravnotežu je osjećaj mjere koji u politici donosi prednost“.

Crna Gora kao zajednica želi snažne lidere, smatra perić

Perić smatra da je vrijeme za kompletnu promjenu političke paradigme u Crnoj Gori, aposebno njenom opozicionom dijelu.



„Posvađana i izdijeljena, sa izraženim međusobnim animozitetima ona, metaforički rečeno, ide šinama po pruzi na kojoj nije izvjesno da ima stanice na kojoj piše „pobjeda“. Čini mi se da je potrebnije mijenjati šine i odrediti drugačije pravce“, ocijenio je Perić.



Prema njegovim riječima, Crna Gora kao zajednica želi snažne lidere.



„Volio bh da se taj model promijeni, ali za to će trebati vremena. Sa druge strane, ne zaboravimo ni primjere kada je dolazilo do promjene lidera pa se nije dešavao rapidan rast stranačkog rejtinga“, kazao je Perić.



On je ocijenio da je svijest da je promjena lidera sama po sebi rješenje, upravo refleks svijesti da od lidera sve zavisi.“ Ne kažem da oni nemaju ključnu odgovornost, ali nikad sam čovjek ne može upravljati hiljadama drugih i nikada sva odgovornost nije na jednom mjestu“, rekao je Perić.



On je kazao da je povlačenje lidera Ujedinjene Crne Gore Gorana Danilovića doživio kao čin odgovornosti.



„Uvjeren sam da su opozicione stranke svjesne da su u velikom problemu, a kako i na koji način će ga premošćavati – kadrovskim osvežavanjem, promjenom političke prakse, sa više aktivnosti u radu na terenu ili nečim četvrtim – ostavio bih njima“, poručio je Perić.



On je rekao da bi volio da je fokus u priči o odgovornosti na ljude koji donose odluke koje direktno utiču na kvalitet života građana.



„Znate, nekad mi se čini da glavni problem u Crnoj Gori nije sve ono što nam se dešava: prazan frižider, masovni odlasci mladih ljudi, nezadovoljavajuće zdravstvo i školstvo, velika nezaposlenost, odsustvo stručnih standarda... za to kao da niko ne treba snositi odgovornost“, kazao je Perić.



Na pitanje da li bi bio spreman da se vratite u politiku i da li je imao ponuda, Perić je odgovorio da je bilo nekoliko ponuda za političkim aktiviranjem ali da ih nije prihvatio, a da se sagovornicima zahvalio na njima.



„Ono što je meni bilo iznenađujuće da sam po odbijanju tješnje saradnje u dva odvojena slučaja doživio terensku defamaciju za koju sam uvjeren da izvjesno ne dolazi iz glave nekog aktiviste već ljudi iz stranačkog vrha“, kazao je Perić.



On je rekao da mu ježao da se ne uviđa koliko je takav pristup kontraproduktivan i koliko demorališe ljude koji svjedoče tome.



„Kada je riječ o mom angažmanu, uvjeren sam da već ima dovoljno političara. Lično nastojim da u mjeri kojoj znam i umijem pomognem procesima za koje vjerujem da su potrebni zajednici u kojoj živim i radim“, poručio je Perić.

