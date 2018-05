Perović Korać: Nije lična percepcija, nego jasan dokaz

"Svjedok se pojavio nakon šest godina postupka da zloupotrebljava sud i preuzme vođenje ročišta u namjeri da skrene cijelu stvar sa prave teme - uvredljivih tekstova čiji je i on autor, a sudija mu to dozvolio, to nije lična percepcija, već jasan dokaz u prilog pristrasnosti”, ocijenila je Perović

Tweet Tweet Predsjednik podgoričkog Osnovnog suda Zoran Radović odbio je izuzeće sudije Dragana Šćepovića iz postupka koji se u tom sudu vodi zbog uvreda i govora mržnje u tekstovima koje je "Pobjeda" objavljivala od juna 2011. do aprila 2012. godine. Izuzeće su tražile novinarke Milka Tadić Mijović i Milena Perović Korać, koje su nakon svjedočenja Šemsudina Šekija Radončića, na prethodnom ročištu, navele da je sudija dozvolio svjedoku da se ne izjašnjava na sporne tekstove i uvrede zbog kojih su podnijele tužbu, ali i da je punomoćniku tuženih, advokatu Nikoli Martinoviću bez punomoćja omogućio da utiče na sadržinu zapisnika. Radović, međutim, u svojoj odluci navodi da se sumnja u pristrasnost sudije ne može zasnivati na ličnoj percepciji, jer u spisima predmeta ne postoji nijedan dokaz koji govori u prilog pristrasnosti sudije. Postupak je nedavno dat u rad sudiji Šćepoviću, nakon što je protiv postupajućeg sudije Danila Jegdića pokrenut krivični postupak zbog zloupotrebe službene isprave. Nedavno je sud odbio i kontrolni zahtjev za ubrzanje postupka, iako je suđenje počelo prije šest godina, a u postupku još nije donijeta ni prvostepena presuda. Radončić je na sudu, između ostalog, ranije tvrdio da korišćenje nepristojnih riječi u tekstovima nije njegov, već stil Marka Vešovića. Autori spornih tekstova, zbog kojih su novinarke tužile "Pobjedu", bivšeg urednika tog državnog lista Srđana Kusovca i državu, su Vešović i Radončić, a one su u njima nazivane "ološima", "džukelama", "kerovima", "zulumćarskom ekipom novinara", "šupljoglavima", "profesionalnim falsifikatorkama", "lovačkim kerovima", "medijskim siledžijama u suknjama"... Novinarke su ranije istakle da su tekstovi Vešovića i Radončića nezapamćeni govor mržnje, da obiluju neistinama, klevetama i pozivanjem na nasilje protiv svih koji su predstavljali nezavisne medije.