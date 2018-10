Petković: Vlast srozala građane Tivta, opljačkani su u ime podgoričkih gospodara

Lokalna DPS-SD-HGI vlast srozala je građane Tivta jer ste ih opljačkali u ime vaših podgoričkih gospodara – poruka je kojom je Andrija Petković (Bekeški Forum) rezimirao raspravu što je danas u SO Tivat vođena povodom informacije o ostvarenju budžeta grada za devet mjeseci. U njoj stoji da je Tivat do kraja septemra prihodovao ukupno 14,6 miliona eura, što je 72,6 odsto budžeta za 2018 planiranog na iznos od 20,12 miliona eura.

Opozicija je na nož dočekala podatke iz informacije o lošoj naplati komunalija i slabom ostvarenju planiranih investicija u komunalnu infrastrukturu, ističući da loklna vlast poklanja Porto Montenegru 5,6 miliona eura, istovremeno „cijedeći“ sopstvene građane od kojih je značajno povećala iznos naplaćen na ime poreza na imovinu.

Koristeći podatke o naplati takse za izgradnju objekata na primorju koju uzima Regionalni vodovod (RV) što je u iz Tivta po tom osnovu do kraja septembra prihodovao preko 903 hiljade eura, Ivan Starčević (NVO Matica Boke) je konstatovao da se do isteka trećeg kvartala, u Tivtu počelo graditi preko 90 miliona eura novih objekata, a istivremeno je Opština naplatila samo oko 1,3 miliona eura komunalija od tih investitora.

„Po ciframa od takse RV-a, ispada da se u Tivtu gradi 112.902 kvadrata novih objekata i kada to pomnožite sa 172 eura koliko je prosječna cijena komunalija po metru kvadratnom, naš prihod od komunalija bi trebao biti oko 19 miliona eura, a mi ne možemo ni 10 odsto od toga da ostvarimo.“- kazao je Starčević koga su podržali odbrnici BF, Arsenala za Tivat, Tivatske Akcije i DSS.

„Nemoguća je ovolika disproporcija između obima gradnje i rezulta u naplati komunalija i to pod hitnio treba ispitati. Kapitalne investicije su zabrinjavajuće loše. Iz bužeta se odlilo milion ipo eura za samo jedan izgubljeni sudski spor i to mora rezultirati njegovim rebalansom jer ste novac za otplatu tog troška, uzeli sa konta predviđenog za investicije.“- istakao je Budimir Cupara (AzT).

"Svaki građanin Tivta je opraštajući Porto Montenegru 5,6 miliona eura, častio KK „Budućnost“ iz Podgorice sa po devet eura svog novca, jer je Porto odlučio da sa 100.000 eura bude ove sezone glavni sponzor „Budućnosti“, a ne nekog tivatskog kluba, pa naš KK „Teodo“ zbog loše finansijske situacije mora odustati od igranja u izborenom višem nivou takmičenja.“- istakao je Andrija Petjović, dok je Mirko Kovačević (TA) rekao da se u Tivtu trenutno grade na stotine objekata bez plaćenih komunalija, ali da lokalna vlast ništa ne radi da spriječi milionske štete za gradski budžet.

„Gdje su vam obećana dva nova kružna toka na magistrali, uređeno šetalište na Belanima, gdje vam je Vtarogasni dom koji obećavate, evo peta godina?“- pitao je Kovačević gradonačelnika Sinišu Kusovca (DPS).

Iz vlasti su se branili pričom o različitim modalitetima obračuna taksi koje primjenjuju RV i Opština, ali nisu pristali na to da se formira posebna komsija koja će ispitati kako i zašto Tivat ostaje bez miliona eura od komunalija. Kusovac je oprost duga od 5,6 miliona eura za komunalije Porto Montenegro predstavio kao obavezu Opštine za infrastrukturu koju je ta firma izgradila na toj lokaciji, dodajući da je to zapravo uspjeh jer je po njemu, Porto prvo od Opštine tražio da ga oslobodi čak 20 miliona eura obaveza. Kusovac je obećao da će se intenzivirati realizacija kapitalnih investicija jer će do kraja godine biti pokrenuti projekti vrijedni tri miliona eura. Miomir Abović (TA) rekao je da su Kusovac i DPS „veleizdajnici Tivta zbog čašćenja Porta sa milionima eura“ i da ih od toga „ni okean ne može oprati“.

Glasovima odbornika DPS i SD odbijena je građanska inicijativa koju je podnijelo skoro 400 Tivćana, tražeći da gradska lučica Kalimanj koju Vlada namjerava dati u koncesiiju, ostane u rukama Opštine Tivat i da njome gazduje tivatsko Komunalno preduzeće. To je podržala kompletna opozicija, čak i vladajuća HGI, ali su Kusovac i predsjednik SO Ivan Novosel (DPS) poručili da inicijativa nije „formalno ispravna“ jer je po zakonu, Kalimanj vlasništvo države koja sa njime upravlja, te da Opština u tome nema nikakvu nadležnost.

„Nema uporišta u zakonu da to bude opštinska imovina i sviđalo se nekome to ili ne, država Crna Gora upravlja lučicom.“- poručio je Novosel dok je Kusovac odbio da odgovori na više puta ponovljeno pitanje Mirka Kovačeviča (TA) smatra li normalnim da nešto što su Tivćani gradili na svojoj imovini sredstvima samodoprinosa, a što je slučaj sa Kalimanjem, ne bude imovina Opštine, već države.

„Normalan čovjek može samo biti zapanjen gdje smo kao društvo dospjeli i na što sve vi pristajete. Ovo je krajni stadijum ludila pomahnitale vlasti u Podgorici koja otima imovinu građana Tivta – gradsku lučicu koju nisu na svojoj zemlji i sopstvenim novdem gradili ni Rožajci, ni Nikšićani, ni Podgoričani, već Tivćani. Još sada vi, u vrhuncu tog ludila, predlažete da mi Vladi plaćamo zakupninu da bi koristili našu sopstvenu imovinu?!“- kazao je Kovačević DPS-u.

On je od DPS, SD i HGI tražio da preko svojih poslanika, iniciraju izmjenu kontroverznih zakona kojima Vlada ostavlja opštine bez njihove imovine, na što mu je Kusovac kazao da „ne brani Kalimanj od njega“ i da „nije sporno da se pokrene izmjena zakona, ali je pitanje da li će ti proći“.

„Katastrofa je ovo što radite, kad već imate sve instrumente da zadržite gradsku lučicu u tivatskim rukama.“- kazao je Kusovcu Budimir Cupara, a predstavnik pokretača građanske inicijative Dragan Miljanić gradonačelniku je ponudio papire i dokaze da je Kalimanj građen parama Tivćana i na njihovoj imovini koje su se mještani odrekli, da bi lučica bila napravljena.

„Jedina i prava alatka u ovome treba da bude zakon a oni svi kažu da je to državna imovina. Ne znam istorijat i nemam potrebu da znam za njega.“- odbrusio je Kusovac.

Iako im je opoizicija nudila zakonsku mogućnost da Opština od Vlade traži i dobije nazad sopstvenu gradsku lučicu, iz DPS su to odbili. Uz pomoć koalicionih partnera iz SD i HGI, odbornici DPS su na kraju usvojili zaključak kojim nalažu gradonačelniku da u predstojećem tenderu za izdavanje Kalimanja u koncesiju, pokuša obezbjediti da lučica ostane sa „dominantno komunalnim vezovima“ i da Komunalno potom pokuša od Morskog Dobra da zakupi sopstvenu lučicu.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 3 (3 glasova)