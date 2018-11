Pijanih vozača najviše na velikim vrućinama

Crnogorski građani najčešće u ljetnjim mjesecima praktikuju da pijani upravljaju vozilom, a ta pojava je pogotovo bila izražena u julu i avgustu, pokazuju podaci Uprave policije.

Saobraćajna policija je u julu prošle godine zbog vožnje pod dejstvom alkohola u nedozvoljenoj veličini napisala 1.273 prijava, dok je malo više takvih slučajeva evidentirano u avgustu - 1.340.

Ove godine je u tim mjesecima napisan znatno veći broj prijava zbog vožnje u alkoholisanom stanju - 1.487 u julu, odnosno 1.486 u avgustu.

Iz Uprave policije tvrde da su vikendi “najugroženiji” kada je riječ o bezbjednosti u saobraćaju, zbog čega su i aktivnosti saobraćajne policije tih dana na najvećem nivou.

“Petak veče i subota su dani kada pripadnici saobraćajne policije evidentiraju najveći broj prekršilaca iz ove oblasti”, piše u odgovoru Uprave policije “Vijestima”.

Najveći izmjereni nivo alkohola u krvi vozača je evidentiran na magistralnom putu Podgorica - Kolašin u mjestu Bioče, kojom prilikom je kod vozača detektovano prisustvo alkohola u koncentraciji od 4,8 promila.

Glavni grad ubjedljivo prednjači kada je riječ o broju napisanih prijava zbog vožnje pod dejstvom alkohola, a slijede Bar i Nikšić. Podgorička saobraćajna policija je tokom 2017. godine procesuirala 3.254 građana zbog vožnje pod dejstvom alkohola, dok je za prvih pola godine 2018. evidentirano 2.465 vozača.

Tokom 2017. godine Uprava policije procesuirala je 11.641 vozača zbog upravljanja vozilom pod uticajem alkohola, dok je u 2018. godini taj broj gotovo dostignut do oktobra - 10.188.

Iz Uprave policije pozvali su sve vozače da poštuju saobraćajne propise - ne iz straha od sankcije, koja postoji kao represivno sredstvo, već kako bi izbjegli najteže posljedice po svoj i tuđe živote koje ovakvo kršenje zakona može da prouzrokuje.

“Apel posebno upućujemo mladim vozačima i vozačima početnicima, koji još uvijek nemaju dovoljno iskustva u saobraćaju, i to da povedu računa o učestvovanju u saobraćaju budući da je npr. dovoljno da vozač spusti pogled na nekoliko trenutaka, da recimo pogleda poruku na telefonu, pa da izazove saobraćjnu nezgodu jer u tom momentu nepažnje, dok mu je spušten pogled, on može preći i do 20 metara dionice puta. Vezivanjem pojasa se smanjuje se rizik po život putnika za 50 odsto, što je takođe značajan podatak”, saopšteno je iz policije.

Oni su posebno apelovali na roditelje da prevoze djecu u vozilima na propisan način - vezane sigurnosnim pojasom ukoliko imaju 12 godina i više ili u bezbjednosnom sjedištu (korpi) ukoliko je riječ o mlađem djetetu.

Smrtnost u saobraćaju smanjena za 50 odsto

U Upravi policije tvrde da su zahvaljujući preventivnim i represivnim aktivnostima saobraćajne policije zabilježili znatno smanjenje teških posljedica saobraćajnih nezgoda godinama unazad.

Saopštili su da je 2007. godini broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama bio 122, dok je u 2017. godini taj broj iznosio 63 smrtno stradala lica. U ovom desetogodišnjem periodu najmanji broj smrtno stradalih lica zabilježen je 2012. godine, kada je od posljedica saobraćajnih nezgoda smrtno stradalo 46 lica.

Tvrde da je broj smrtno stradalih lica u saobraćajnim nezgodama u posljednjih deset godina smanjen za skoro 50 odsto.

“Što predstavlja odličan rezultat koji je proistekao između ostalog i iz predanog rada službenika saobraćajne policije”, ocijenili su iz Uprave policije.

Ocijeni: 1 2 3 4 5 0 (0 glasova)